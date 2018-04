Programación Lunes 9 de Abril

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Friedrich von Flotow

Obertura de la ópera Martha

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

George Frideric Handel

Suite orquestal Nº2 en Re mayor, de la “Música Acuática”, HWV 349

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sandor

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Marianne Thorsen, violín

Ian Brown, piano

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Joaquín Turina

Rapsodia Sinfónica, op.66

Alicia De Larrocha, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Rafael Frühbeck de Burgos

08.00



Vincent Persichetti (compositor y pianista estadounidense, 1915-1987)

Sonata para piano Nº3

David Allen Wehr, piano

Michael Haydn

Serenata en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para violín y orquesta en Mi mayor K.261

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine



09.00

Ottorino Respighi

Sonata para violín y piano en si menor

Kyung Wha Chung, violín

Krystian Zimerman, piano

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos

Camerata Vistula

Sergio Assad (guitarrista y compositor brasileño, 1952)

Acuarela, suite para guitarra

Graham Anthony Devine, guitarra

Giovanni Perluigi da Palestrina

Primera lección para el Jueves Santo, motete

Camerata Oxford

10.00

George Frederick Pinto

Sonata para piano en do menor

Ian Hobson, piano

Cesar Franck

El cazador maldito, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Savaria / Peter Lücker

11.00

La gran aldea (Bélgica)

Henri Vieuxtemps

Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36

Lars Anders Tomter, viola

Havard Gimse, piano

Charles Auguste Beriot

Concierto Nº8 para violín y orquesta en Re mayor, op.99

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Jacques Brel

Ne me quitte pas y Nieva sobre Lieja

Jacques Brel, canto y guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº1 en sol menor, op.13, “Sueños de invierno”

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Vasily Petrenko

Carlos López Buchardo

Selección de canciones

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartemendía, piano

13.00

La música del fauno

Leos Janácek

Sinfonietta, op.60

Orquesta Filarmónica de Viena / Charles Mackerras

Joseph Martin Kraus (1756-1792)

Scherzo con variaciones

Ronald Brautigam, fortepiano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.7, Nº6

The Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

14.00

Franz Schubert

Cuarteto Nº6 en Re mayor, D.74

Cuarteto Melos

Juan Arañés (compositor español del siglo 17)

A la vida bona (chacona)

La Capella Reial de Catalunya

Hespèrion XXI / Jordi Savall

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta, op.57

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional de Escocia / Matthias Bamert

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo

Fragmento de la segunda jornada del Misterio de Elche

Ensamble Gilles Binchois / Dominique Vellaard

Josquin Deprez (1455-1521)

Absalón, hijo mío, motete

The Tallis Scholars / Peter Philips

Il grillo, frottola

Capilla Flamenca

Mil pesares al dejaros, chanson

Laudantes Consort / Guy Janssens

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Variaciones para órgano sobre el coral ‘Padre Nuestro en el Reino de los Cielos’

Helmut Lerperger, órgano

Tarquino Merula (1595-1665)

Ya es tiempo de dormir, canzonetta espiritual

Montserrat Figueras, soprano

Rolf Lislevand, guitarra barroca

Jordi Savall, viola da gamba

Henry Purcell

Abuelazar o La venganza del moro, música incidental (1676)

The Parley of Instruments / Peter Holman

Claude Bénigne Balbastre

“La Lamarck”, del Primer libro de piezas para clave (1759)

Ursula Duetscthler, clave

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Joseph Haydn

Cuarteto de cuerdas en Sol mayor, op.33, Nº5

Cuarteto Tátrai

Grazyna Bacewicz

Concierto para violín y orquesta Nº1

Krzysztof Bakowski, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Jacek Rogala

Claudio Monteverdi

Selección de la ópera L’Orfeo

Víctor Torres, barítono

Adriana Fernández, soprano

Gloria Banditelli, mezzosoprano

María Cristina Kiehr y Roberta Invernizzi, sopranos

Coro Antonio Il Verso

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

Johannes Brahms

Dos rapsodias para piano, op.79

Eva Knardahl, piano

Pierre Van Maldere

Sinfonía en Fa mayor

Academia de Música Antigua / Filip Bral

John Dowland

Selección de piezas para laúd

Nigel North, laúd

Bohuslav Martinu

Nuevas miniaturas, op.288

Magdalena Kozená, mezzosoprano

Graham Johnson, piano

Georg Philipp Telemann

Suite para tres trompetas y orquesta en Re mayor

Wolfgang Basch, Albert Oesterle y Otto Blasaditsch, trompetas

German Bach Soloist / Helmut Winschermann

23:00

Industria Nacional

Elifio Rosáenz (1916-2001)

Música para orquesta

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Jorge Fontenla

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 30 de marzo de 1977

Daniel Cozzi (1949)

Espacios gestuales

Alicia Correas, piano

Gaetano Donizetti

Fragmentos de la ópera I Puritani

Raúl Giménez, tenor

Sally Cooper Dyson, soprano

Scottish Philharmonic Singers

Orquesta de Cámara Escocesa / Miguel Ángel Veltri

José Franchini

Danzas de la tierra roja

Néstor Benito, guitarra