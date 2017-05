Programación Lunes 8 de Mayo

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La trasnoche de la 96.7

Johann Sebastian Bach

Sonata para oboe y clave obbligato en sol menor, BVW 1030 (original para flauta en si menor)

Ingo Goritzki, oboe

Jörg Ewald Dähler, clave

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Vladimir Horowitz, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en re menor, op.12, Nº4

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Piotr Iich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Trío Borodin

Arthur Honeggger

Concertino para piano y orquesta

Tamás Vásary, piano

Bournemouth Sinfonietta / Tamás Vásary

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta traversa y flauta dulce en mi menor

Michael Schneider, flauta dulce

Wilbert Hazelet, flauta traversa

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebe

Victor Herbert

Cinco Piezas para chelo y orquesta

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Gabriel Fauré

El horizonte quimérico, op.118

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

Ludwig van Beethoven

Seis variaciones para piano sobre “Nel cor più non mi sento”, WoO 70

Alfred Brendel, piano

Béla Bartók

Concierto para orquesta, Sz 116

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Louis De Caix D’Hervelois

Lamento para viola da gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Niels Gade

Sinfonía Nº5 en re menor, op.25

Roland Pöntinen, piano

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503

Murray Perahia, piano

07.00

Y la mañana va

11.00

La gran aldea (República Checa)

Johann Stich

Concierto para corno y orquesta Nº10 en Fa mayor

Barry Tuckwell, corno

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Jirí Antonín Benda

Sinfonía Nº9 en La mayor

Orquesta de Cámara de Praga / Christian Benda

Leos Janácek

Primer libro de En el sendero de los pastos crecidos

Rudolf Firkusny, piano

12.00

Clásicos a la carta

Luis Gianneo

El tarco en flor

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Gabor Ötvös

Franz Liszt

Selección de Años de peregrinación, S.161

Alfred Brendel, piano

Francis Poulenc

Les chemins del amour

Judith Mok, soprano

Fernando Pérez, piano

Piotr Illich Chaikovsky

Tercer movimiento del Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Modesto Mussorgsky

Monólogo y Muerte de Boris, de la ópera Boris Godunov

Kim Borg, bajo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Horst Stein

Registro de 1963

——————–

Johann Nepomuk Hummel

Quinteto con piano en mi bemol menor, op.87

Trío Wanderer

Christophe Gaugué, viola

Stéphane Logerot, contrabajo

Archibald Joyce (1873-1963)

Caravan suite

Orquesta de la Radio y Televisión de Dublín / Andrew Penny

14.00

El compositor de la semana

Jean-Philippe Rameau

Primer libro de Piezas para clave

Christophe Rousset, clave

————-

Carl Stamitz

Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor

László Horváth, clarinete

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Dmitri Shostakovich

Suite de Ballet Nº4

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

15.00

Música documental (Música Antigua)

Anónimo sefaradí (s.XIII)

Rey del poder (Poema para el Año Nuevo)

Los opresores han lanzado sus espadas (Poema litúrgico)

Alla Francesca

John Dunstable (c.1390-1453)

Puesto que mi amor, rondó

Yo languidezco, balada

Ensamble Medieval de Londres / Peter Davies y Timothy Davies

Antonio de Cabezón (c.1510-1566)

Ave Maria (de Josquin) y Diferencias sobre el canto llano del “Caballero”

Claudio Astronio, clave y órgano

George Frideric Handel

Tra le fiamme, cantata

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Juan Manuel Quintana, viola da gamba

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Antonio Lauro

Concierto para guitarra y orquesta

Carlos Pérez, guitarra

Orquesta de la Universidad de Santiago de Chile / Alejandra Urrutia

Baldassare Galuppi

Sonata para piano Nº5 en Do mayor

Arturo Benedetti Michelangeli, piano

Piotr ilich Chaikovsky

“Oui, Dieu le veut!… Adieu, forets” de la ópera La doncella de Orleans

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta Nacional de Escocia / Carlo Rizzi

François Couperin

Concierto Nº4 en mi menor de los “Conciertos Reales”

Thomas Brandis, violín

Heinz Holliger, oboe

Aurèle Nicolet y Christiane Nicolet, flautas

Josef Ulsamer, viola da gamba

Manfred Sax, fagot

Christiane Jaccottet, clave

Joseph Haydn

Cuarteto Nº45 en La mayor, op.55, Nº1, Hob.III:60

Cuarteto Amadeus

Enrique Granados

Selección de Canciones amatorias para voz y piano

María Bayo, soprano

Juan Antonio Álvarez Parejo

Ole Olsen

Concierto en Fa mayor para trombón y orquesta, op.48

Christian Lindberg, trombón

Orquesta Filarmónica Ártica / Rune Halvorsen

André Caplet

Divertimento para arpa a la española

Laurence Cabel, arpa

23:00

Industria Nacional

Wilhelm Friedemann Bach

Sonata para viola y clave obbligato en do menor

Tomás Tichauer, viola

Mónica Cosachov, clave

José André

Santa Rosa de Lima. Cantata para recitante, soprano, coro femenino y orquesta

Delia Garcés, recitante

Nilda Hoffmann, soprano

Coro de la Schola Cantorum de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA

Orquesta Sinfónica de Radio Nacional/ Juan Emilio Martini

Francis Poulenc

Sonata para piano a cuatro manos

Paula y Fabiana Chávez, piano

Andrés Gerszenson

Ibi dabo tibi

Ensamble Instrumental / Andrés Gerszenson