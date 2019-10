Programación Lunes 7 de Octubre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Jacob Adolf Hägg (compositor sueco, 1850-1928)

Obertura de concierto Nº1 en Re mayor, op.28

Orquesta Sinfónica de Gavlerborg / Mats Liljefors

Alessandro Rolla

Concierto para corno di basetto y orquesta en Fa mayor

Paul Meyer, corno di basetto

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Lili Boulanger

Dos piezas para violín y piano: “En una mañana de primavera” y “Nocturno” Olivier Charlier, violín

Emile Naoumoff, piano

Frank Bridge

“Hay un sauce inclinado hacia el arroyo”, impresión para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Fernando Sor

Seis arias de “La Flauta Mágica”, de Mozart, op.19

Lex Eisenhardt, guitarra

08.00



Léo Delibes

Suite del ballet “Sylvia”

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Erich Wolfgang Korngold

Sonata para piano Nº1 en re menor

Geoffrey Tozer, piano

Johann Sebastian Bach

“Jesús tomó consigo a los doce”, BWV 22

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

09.00

Charles Gounod

Cuarteto para cuerdas en La mayor

Cuarteto del Tonhalle de Zurich

Carl Maria Von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Aram Jachaturian

Suite para dos pianos

Seta Tanyel y Jeremy Brown, pianos

10.00

Jean-Philippe Rameau

Concierto Nº6, sobre las Piezas de clavecín en concierto

Ensamble “Les Talens Lyriques” / Christophe Rousset

Nikolaus von Kruft (compositor austríaco, 1779-1818)

Sonata para corno y piano en Fa mayor

Hermann Baumann, corno

Leonard Hokanson, piano

Gian Carlo Menotti

Fantasía para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta del Festival de Spoleto / Richard Hickox

11.00

La gran aldea (Nueva Zelanda)

Alfred Hill

Cuarteto para cuerdas Nº2 en sol menor, “Una leyenda Maorí en cuatro escenas”

Dominion String Quartet

Edwin Carr

Promenade, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Kenneth Young

Lyell Cresswell

Primer, segundo y tercer movimiento del Concierto para piano y orquesta

Stephen De Pledge, piano

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Hamish McKeich

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Rey Esteban, música incidental op.117

Ambrosian Singers

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Alexander Borodin

Cuarteto Nº2 en Re mayor

Cuarteto Borodin

13.00

La música del fauno

Emmanuel Chabrier

Suite pastoral

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº2 en re menor, op.14

Boris Berman, piano

Pieter Hellendaal (1721 – 1799)

Concerto grosso en re menor, op.3, Nº2

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

14.00

Arnold Bax

Sonata para violín y piano Nº1 en Mi Mayor

Erich Gruenberg, violín

John McCabe, piano

Hans Pfitzner

Scherzo para orquesta

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo

Primera parte de La profecía de la vidente, de la tradición oral medieval islandesa

Ensamble Sequentia

Anónimo

“Chi vuol lo mondo”, del Laudario de Cortona

René Zosso, zanfona

Charles Tessier

Hel vel aqueur y Tel lissi man, canciones turcas en lengua macarrónica

No hay en la tierra, canción española

Madonna di Cougna, villanella

Heme aquí a salvo del naufragio, aria de corte

Le Poème Harmonique / Vincent Dumaistre

Leo Hassler

“Oh hombre, llora por tus grandes pecados”, de los Salmos y cantos religiosos (1607)

Currende / Erik van Nevel

Alessandro Stradella

Sonata di viole en Re mayor

Orquesta Barroca Capricho de Basilea

Compositores de la etnia moxa (Bolivia)

Villancico “Sagrado N…” (1790)

Capilla de Indias / Tiziana Palmiero

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que Hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Fernando Sor

Sonata para guitarra Nº2 en do menor, op.25, “Gran sonata”

Adam Holzman, guitarra

Johann Sebastian Bach

Señor Dios, te alabamos, BWV 130

Caroline Stam, soprano

Michael Chance, contratenor

Paul Agnew tenor

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Tom Koopman

Rued Langgaard

Septeto para flauta, oboe, dos clarinetes, dos cornos y fagot

Lars Thygesen, flauta

Henrik Husum, oboe

Ulla Ostergaard y Dorthe Gade, clarinetes

Jens Juul y Carsten Schmidt, corno

Uffe Munkgard, fagot

Karl Davydov (1838-1889)

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en si menor, op.5

Marina Tarasova, chelo

Orquesta Sinfónica Davydov / Konstantin Krimetz

Jean-Marie Leclair

Sonata para violín y bajo continuo en Si bemol mayor, op.1, Nº3

Fabio Biondi, violín

Maurizio Naddeo, chelo

Pascal Monteilhet, theorbe

Rinaldo Alessandrini, clave

Wolfgang Amadeus Mozart

“La vendetta”; “Voi che sapete”; “Sull’aria” de Las bodas de Fígaro, K.492

Ileana Cotrubas, soprano

Anna Tomowa-Sintow, soprano

Frederica von Stade, mezzosoprano

Jules Bastin, bajo

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Silvestre Revueltas

Sensemayá, canto para matar a una culebra

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Edvard Grieg

Fuga para cuarteto de cuerdas en fa menor

Cuarteto de Cuerdas Noruego

23.00

Industria Nacional

Alberto Williams

“El rancho abandonado”, de En la sierra, op.32, Nº4

Alberto Williams, piano

Jean-Baptiste Lully

Te Deum

Sophie Junker y Judith van Wanroij, sopranos

Mathias Vidal, contratenor

Thibaut Lenaerts, tenor

Alain Buet, bajo

Coro de Cámara de Namur

Orquesta Millenium / Leonardo García Alarcón

Alicia Terzián

Juegos para Diana

Mercedes Pomilio, clave

Gabriel Senanes (1956)

Listo el pollo, para clarinete y percusión

Dúo Bavio-Cabezas