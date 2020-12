Programación Lunes 7 de Diciembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en fa sostenido menor, BWV 910

Glenn Gould, piano

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Maxim Vengerov, violín

Alexander Markovich, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.10

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Frédéric Chopin

Berceuse para piano en Re bemol mayor, op.57

Murray Perahia, piano

Franz Anton Hoffmeister

Sinfonía concertante para dos clarinetes, dos violines, viola y contrabajo en Mi bemol mayor

Dieter Klöcker y Waldeman Wandel, clarinetes

Consortium Clasicum

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Manuel Ponce

Instantáneas mejicanas

Royal Philharmonic Orchestra / Enrique Bátiz

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Vladimir Ashkenazy, piano

The Cleveland Orchestra / Vladimir Ashkenazy

Igor Stravinsky

Pulcinella, suite para orquesta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Robert Schumann

Arabesque para piano en Do mayor, op.18

Artur Rubinstein, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq.164

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Francis Poulenc

Tres Intermezzos para piano

Pascal Rogé, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº3 en Do mayor, op.52

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Franz Schubert

An die Musik (A la música), D.547

José van Dam, barítono

David Miller, piano

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

John Jenkins

Fantasía-suite en Fa mayor

The Parley of instruments / Peter Holman

07.00

Y la mañana va

Manuel de Falla

Interludio y danza de “La vida breve”

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Edvard Grieg

Sonata en mi menor, op.7

Geir Henning Braaten, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.6, Nº1, Ryom 324

Pina Carmirelli, violín

I Musici

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Cesar Franck

Sonata para violín y piano en La mayor

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Leo Weiner (húngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº52 en Mi bemol mayorRe mayor, Hob.16

Alfred Brendel, piano

Oscar Fetrás

Reminiscencias de la ópera “Aída” de Verdi (arreglo para orquesta de salón de Walter Görgel)

Orquesta de Salón de Colonia

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano: “Luz en la noche”, “La felicidad del bosque”, “Arrebato“ y “Canción de la cosecha”

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº3 en Do mayor, op.5, Nº3

Ensamble Convivium

Johannes Brahms

Trio para clarinete, piano y chelo en la menor, op.114

Kalman Berkes, clarinete

Miklos Perenyi, chelo

Zoltan Kocsis, piano

Edward Elgar

Falstaff, estudio sinfónico en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

12.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

13.00

En directo desde la Scala de Milán

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

23.00

Después del Concierto (Boris)