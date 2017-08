Programación Lunes 7 de Agosto

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La trasnoche de la 96.7

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re bemol mayor, op.19

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Franz Lehár

Paganini. Solo de violín

Orquesta del Estado de Hungría / János Sándor

John Dowland

Come again; Sweet love doth now invite, del Primer libro de canciones

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Luigi Boccherini

Serenata para orquesta en Re mayor

Orquesta de Cámara de Neuss / Johannes Goritzki

Arnold Bax

Sonata para piano Nº3 en sol sostenido menor

Eric Parkin, piano

Johann Kaspar Mertz

Le Gondolier, op.65, Nº3

Raphaëlla Smits, guitarra

John Jenkins

Fantasía-suite en Do mayor

The Parley of instruments / Peter Holman

Louis Spohr

Trío Nº4 en Mi bemol mayor, op.133

Trío Borodin

Frédéric Chopin

Polonesa para piano Nº5 en fa sostenido menor, op.44

Artur Rubinstein, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, Hob.18, Nº11

Evgenny Kissin, piano

Virtuosos de Moscú / Vladimir Spivakov

Manuel de Falla

Homenaje “Pour le Tombeau de Claude Debussy” para guitarra

Matías Liva, guitarra

Ernest Chausson

“La flor de las aguas”, del Poema del amor y el mar, op.19

Janet Baker, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Evgeny Svetlanov

Bohuslav Martinu

Serenata para dos violines y viola

Academy Chamber Ensamble

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en re menor

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johannes Brahms

Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Handel, op.24

Claudio Arrau, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, K.137

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Henry Purcell

Divine Hymn, de Harmonia Sacra

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, “Primavera”

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

07.00

Y la mañana va

Piotr Illych Chaikovsky

Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Villiers Stanford

Rapsodia Irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

George Gershwin

Lisa y El hombre que amo

Leon Bates, piano

Alexandre Lagoya

Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

08.00



Sergei Prokofiev

Otoño, bosquejo sinfónico, op.8

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en sol menor, op.6, Nº8

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ralph Vaughan Williams

Suite para viola y orquesta

Frederick Riddle, viola

Sinfonietta Bournemouth / Norman del Mar

09.00



Karl Davydov

Tres piezas de salón para chelo y piano, op.30

Marina Tarasova, chelo

Alexander Polezhaev, piano

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa Mayor, op.96, “Americano”

Cuarteto Bartok

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

10.00



El artista de la semana

Khatia Buniatishvili

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor, Searle 178

Khatia Buniatishvili, piano

—————–



James Brooks

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor

Elizabeth Wallfish, violín

The Parley of Instruments / Peter Holman

11.00

La gran aldea (Hungría)

Karl Goldmark

En Italia, op.49

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórody

Erno von Dohnanyi

Cuarteto de cuerda Nº2 en Re bemol mayor, op.15

Cuarteto Kódaly

Miklos Rozsa

Tema con variaciones para violín, chelo y orquesta

Jascha Heifetz, violín

Gregor PIatigorsky, chelo

Orquesta Sinfónica RCA Víctor / Donald Voorhees

Anónimo

Dos canciones folclóricas húngaras

Ensamble Kecskés / András Kecskés

12.00

Clásicos a la carta

Frédéric Chopin

Tres primeros Estudios para piano, op.25

Maurizio Pollini, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para corno y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, K. 417

Michael Thompson, corno

Bournemouth Sinfonietta / Michael Thompson

Richard Wagner

Selección de Los maestros cantores de Núremberg

Catarina Ligendza, soprano

Christa Ludwig, mezzosoprano

Plácido Domingo, tenor

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Henryk Wieniawski

Mazurca en Re mayor, op.9, Nº2

Pablo Sarasate

Jota Navarra, op.22, Nº2

Bronisław Gimpel, violín

Artur Balsam, piano

Registro de 1947

——————–

Bohuslav Martinů

Sinfonía N°6, “Fantasías sinfónicas”

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Muzio Clementi

Sonata para piano en Si bemol mayor, op.24, Nº2

Liv Glaser, fortepiano

14.00

El compositor de la semana

Paul Hindemith

Sinfonietta alegre, op.4

Orquesta Sinfónica de Queensland / Werner Andreas Albert

————

Christoph Willibald Gluck

“Pensa a serbarmi, o cara” y “Se il fulmine sospendi”, de la ópera Ezio

Bejun Mehta, contratenor

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

Niels Gade (1817 – 1890)

Movimiento para trío en Si bemol mayor

Tre Musici

15.00

Música documental (Música antigua)

Jannequin de Senleches

El arpa melodiosa y En estos tiempos benignos, virelais.

Ensamble Medieval de Londres / Peter Davies y Timoty Davies

Bálint Bakfark (1507-1576)

Fantasía Nº8 a cuatro y Canción polaca

Dániel Benkö, laúd

Cipriano de Rore (c.1516-1565)

Mi corazoncito, chanson

Las flautas que transportan los sonidos, madrigal con texto latinode Catulo

Agnus Dei, de la Missa Praeter rerum seriem a siete voces

Ensamble Huelgas / (pául van) Paul van Nevel

Alessandro Poglietti (¿?-1683)

Sarabanda y Giga de El ruiseñor

Roberto Loreggian, clave

Johann Rudolf Ahle (1625-1673)

“Tañed las cuerdas de la cítara”, de El nuevo jardín de las delicias de Turingia.

Johann Sebastian Bach Collegium de Japón / Masaaki Susuki

Jacques-Martin Hotteterre (1673-1768)

Preludio en sol menor, de El arte de preludiar, op.7

Philippe Alain Dupré, flauta

Yasuko Uyama-Bouvard, clave

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música en el CCK (Margarita Pollini)

23:00

Industria Nacional

Arias de las óperas La Wally de Giordano, Fausto de Gounod, Manon de Massenet y Tosca de Puccini

Hina Spani, soprano

Orquesta del Teatro Alla Scala de Milán / Carlo Sabajno

Registros de 1928 y 1929

Johann Sebastián Bach

Preludio y fuga en la menor para órgano, BWV 543

Mario Videla, órgano

Órgano Silbermann de la Iglesia de San Jorge, Rotha, Alemania

Luis Rafael Sammartino

De mi patria. Serie argentina (“Tango”, “Milonga” y “Gato”)

Camerata Argentina / Lucio Videla

Jorge Armesto

Partes diversas para cuarteto

Cuarteto Gianneo

Pablo Loudet (1969)

Después de la espera

Orquesta Sinfónica de Cuba / Reynaldo Zemba