Programación Lunes 5 de Marzo

00.00

Medianoche digital (Boris)

7.00

Y la mañana va

Alphons Diepenbrock

“Las aves”, obertura sobre una comedia de Aristófanes

Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

Claude Debussy

Rapsodia para saxo y orquesta

John Harle, saxo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Enrique Granados

“El amor y la muerte”, balada, de Los majos enamorados, de la suite Goyescas, op.11

Albert Guinovart, piano

Arnold Bax

Vísperas de Navidad, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

08.00

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo solo Nº3 en Do mayor, BWV 1009

Jan Vogler, chelo

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, “Sinfonía de la Reforma”

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

09.00

Antonio Vivaldi

“Nisi Dominus”, salmo, Ryom 803

Solistas de “La Capella Ducale”

Música Fiata / Roland Wilson

Silvestre Revueltas

Cuarteto Nº2, “Magueyes”

Cuarteto Latinoamericano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº2 en Re mayor, K.211

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

10.00

Franz Liszt

Polonesa melancólica para piano en do menor, Searle 223, Nº1

Leslie Howard, piano

Jean Sibelius

Escenas históricas, Suite op.25

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

11.00

La gran aldea (Escocia)

Frederic Lamond

Sinfonía en La mayor, op.3

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

John Blackwood McEwen

Rapsodia sueca

Olivier Charlier, violín

Geoffrey Tozer, piano

Anónimo

Canciones folklóricas escocesas (Transcripción de Joseph Haydn)

Lorna Anderson, soprano

Jamie MacDougall, tenor

Trio Haydn de Eisenstadt

12.00

Clásicos a la carta

Piotr Ilich Chaikovsky

Francesca da Rimini, fantasía orquestal op.32

Orquesta dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio Pappano

Luis Gianneo

Concierto Aymará para violín y orquesta

Luis Roggero, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Félix Mendelssohn

Canción de despedida de las aves migratorias, op.63, N°2

Barbara Bonney, soprano

Angelika Kirchschlager, mezzosoprano

Malcolm Martineau, piano

13.00

La música del fauno

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Henry Purcell

“Bienvenidos a todos los placeres” (“Welcome to all the pleasures”), Oda para el Día de Santa Cecilia

Emily Van Evera, soprano

Timothy Wilson, contratenor

John Mark Ainsley y Charles Daniels, tenores

David Thomas, bajo

Tavener Consort / Andrew Parrott

Franz Liszt

Gran solo de concierto

Leslie Howard, piano

14.00

Zoltán Kodály

Cuarteto para cuerdas Nº2, op.10

Cuarteto Kodály

Louis Spohr

Sinfonía Nº9 en si menor, op.143, “Las estaciones”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Karl Anton Rickenbacher

Jennifer Higdon

Echo dash

Hilary Hahn, violín

Cory Smythe, piano

15.00

Música documental (Música antigua)

Cipriano de Rore

“Kyrie” y “Gloria” de la Misa pater rerum seriem

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Giovanni Trabaci (1575-1647)

Matadme entonces, pesados tormentos

Andrew Lawrence King, arpa doble

Johann Krieger (1652-1735)

Amados vinos y risas, Amor apasionado, A la soledad y La noche preciosa, canciones

Andreas Scholl, contratenor

Alix Verzier, chelo

Karl Ernst Schröder, laúd

Markus Märkl, clave

Jean de Sainte-Colombe

Piezas en Sol

Paolo Pandolfo, viola da gamba

Thomas Boyson, guitarra barroca

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

23:00

Industria Nacional

Einojuani Rautavaara

Suite de Lorca

Coro de Niños y Jóvenes Ars Nova / Ana Beatriz Fernández de Briones

Jean-Baptiste Davaux

Sinfonía concertante para dos violines y orquesta en Sol mayor sobre aires patrióticos

Luis Michal y Martha Carfi, violines

Orquesta de Cámara de Munich

Gonzalo Biffarella (1961)

Mestizaje, obra electroacústica

Juan Carlos Cirigliano

El sonido de la ciudad

Musica Camarata Montreal