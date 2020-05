Programación Lunes 4 de Mayo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor, BWV 829

András Schiff, piano

Claude Debussy

Imágenes, L.122, Nº2: “Iberia” (Libro Nº3)

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Julian Bream, guitarra

Ludwig Van Beethoven

Sonata para piano Nº12 en La bemol mayor, op.26

Sviatoslav Richter, piano

Heinrich Franz Von Biber

Partita Nº6 de Harmonia Artificiosa

The Rare Fruits Council

Maurice Ravel

La valse

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

César Franck

Andantino quietoso en Mi bemol menor para violín y piano, op.6

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünki, piano

Luigi Boccherini

Sonata para dos chelos en Mi bemol mayor

Anner Bysma y Kenneth Slowik, chelos

Johann Samuel Schroeter (compositor alemán, 1735-1808)

Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op. 3, Nº3

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Edward Elgar

Sea Pictures, ciclo de canciones op.37

Linda Finnie, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Erik Satie

Cuatro gnossiennes (transcripción para guitarra de diez cuerdas)

Pierre Laniau, guitarra

Louis Clérambault

La muerte de Hércules, cantata Nº4 del Libro Nº4 de Cantatas francesas

Nicolas Rivenq, bajo

Les Arts Florissants/William Christie

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº1, Sz 83

György Sándor, piano

Orquesta del Estado de Hungría / Adam Fisher

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, suite op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Francisco Mignone

Vals de Esquina Nº3, Vals Choro Nº2, Vals brasileiro Nº7

Valdilice de Carvalho, piano

Ralph Vaughan Williams

Enrique V, obertura de concierto

London Brass Virtuosi / David Honeyball

Christoph Graupner

Suite para tres clarinetes Nº1

Keith Puddy, Gary Brodie y Paul Price, clarinetes

George Frideric Handel

Concerto grosso en La mayor, op.6, Nº11

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johannes Brahms

Balada para piano en sol menor, op.118, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

07.00

Y la mañana va

Hector Berlioz

Obertura de Beatriz y Benedicto

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Johann Christian Bach

Concierto para arpa y orquesta en Re Mayor (transcripción del Concierto para clave op.1, Nº6)

Annie Chalan, arpa

Orquesta Musica Antiqua / Marcel Couraud

Robert Schumann

Piezas de fantasía, op.73, arreglo para chelo y piano

Arto Noras, chelo

Juhani Lagerspetz, piano

Gerald Finzi

Introito para violín y orquesta en Fa, op.6

Gerald Jarvis, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Franz Schubert

Dos impromptus para piano, op.90, D.899: Nº1 a 4

Alfred Brendel, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº15 en Sol mayor, K.124

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Joaquín Turina

Trío para piano y cuerdas Nº2 en si menor, op.76

Trío García

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Georg Frideric Haendel

“Let God arise”, himno N° 11, con texto del Salmo 68

Lynne Dawson, soprano

Ian Partridge, tenor

Coro y Orquesta The Sixteen/ Harry Christophers

Gioachino Rossini

Introducción, tema y variaciones para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Bohuslav Martinu

Fantasía y tocata

Giorgio Koukl, piano

Arnold Schoenberg

Sinfonía de cámara Nº1 en Mi mayor, op.9

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Zubin Mehta

Charles Auguste de Beriot

Concierto para violín y orquesta Nº9 en la menor, op.104

Takako Nishizaki, violín

Orquesta de la Radio y Televisión de Bélgica / Alfred Walter

Edvard Grieg

Canciones folklóricas noruegas, op.66

Eva Knardahl, piano

11.00

La gran aldea (Brasil)

Camargo Guarnieri

Sinfonía Nº5

Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo / John Neschling

Hekel Tavares

Concierto para piano y orquesta en forma brasileñas, op.105, Nº2

Arnaldo Cohen, piano

Orquesta Sinfónica Petrobras Pro Musica / Roberto Tibiriçá

Sérgio Assad

Saga de los migrantes para dos guitarras

Sérgio y Odair Assad, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Leoš Janáček

Cuarteto para cuerdas Nº2, “Cartas íntimas”

Cuarteto Hagen

Ludwig Minkus

Selección del ballet Don Quijote

Orquesta Sinfónica del Estado de Bulgaria / Victor Revner

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas en do menor

Anthony Camden, oboe

Sinfonia de la Ciudad de Londres / Nicholas Ward

Giacomo Puccini

Selección de arias

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta Filarmónica de Londres / John Pritchard

13.00

Complemento musical

Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op.41, Nº1

Cuarteto Gringolts

Harald Saeverud

Concierto para fagot y orquesta, op.44

Robert Ronnes, fagot

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Gerard Oskamp

Fernando Sor

Selección de estudios para guitarra

Frank Bungarten, guitarra

14.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

15.00

Música documental (Música antigua)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Complemento musical

Luis Gianneo

El tarco en flor

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Gabor Ötvös

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Maurizio Pollini, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en do menor, R.201

Jaap Schröder, violín

Cappella Savaria / Jaap Schröder

Alexander Borodin

En las estepas del Asia Central

Staatskapelle de Dresde / Kurt Sanderling

23.00

Después del Concierto (Boris)