Programación Lunes 4 de Febrero

La Trasnoche de La 96.7

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Alegría vienesa, obertura

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Luigi Boccherini

Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº5

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Max Reger

Seis burlescas para piano a cuatro manos, op.58.

Dúo Tal & Groethuysen

Gottfried Heinrich Stölzel

Concierto para seis trompetas y orquesta en Re mayor

Maurice André, Bernard Soustrot, Guy Touvron, Thierry Caens, Jean Paul Leroy y Jacques Jarmasson, trompetas

Ensamble Orquestal de Paris / Jean-Pierre Walez

Michael Tippett

Fantasía concertante sobre un tema de Corelli

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, Hob.18, Nº11

Ingrid Haebler, pìano

Orquesta de Cámara de Holanda / Simón Goldberg

Adolphe Adam

Fragmentos del ballet Giselle

Orquesta Philarmonia Slavonica / Alfred Scholz

Sergei Rachmaninov

Cuatro etudes tableaux, op.33 y op.39

Murray Perahia, piano

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Re mayor, R.93

Eduardo Fernández, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm

Charles-Valentin Alkan

Sonata de concierto para chelo y piano en Mi mayor, op.47

Emmanuelle Bertrand, chelo

Pascal Amoyel, piano

Franz Schubert

“Intende voci”, motete para tenor, coro y orquesta, D.963

Herbert Lippert, tenor

Coro Arnold Schönberg

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Miklos Szenthelyi, violín

Orquesta del Estado de Hungría / Gyorgy Gyoriványi-Ráth

La gran aldea (Holanda)

Carel Anton Fodor

Concierto para clave y orquesta en sol menor, op.12

Arthur Schoonderwoerd, clave

Ensamble Cristofori

Matthijs Vermeulen

Sinfonía Nº6, “Momentos felices”

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / Lucas Vis

Clásicos a la carta

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Sergei Rachmaninov

Vocalise, op.34, Nº14

Karita Mattila, soprano

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Domenico Scarlatti

Selección de sonatas para piano

Marcela Roggeri, piano

La música del fauno

Heitor Villa-Lobos

Sinfonía Nº11

Orquesta Sinfónica de la radio de Stuttgart / Carl St. Clair

Reynaldo Hahn

Tres canciones: A Cloris, Paisaje y Fiestas galantes

Susan Graham, mezzo-soprano

Roger Vignoles, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b

Carol Wincenc, flauta

Cuarteto Emerson

Ottorino Respighi

Impresiones brasileñas

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Maurizio Pollini, piano

Jean-Philippe Rameau

Cuarto concierto en sexteto

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Música documental (Música antigua)

Bernart de Ventadorn (c.1145-.1200)

Cuando veo a la alondra mover alegremente sus alas, chanson

Alla Francesca

Matthaeus Pipelare

Salve Regina, antífona a cuatro y cinco partes

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Gaspar Sanz

Rojero y Paradetas

Anónimo

Folías

Francisco Guerau

Pavana

Anónimo

Vacas

Ensamble de Cuerdas Extempore

Tarquino Merula

Folle è ben che si crede (Loco es aquél que cree), aria

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Private Musicke / Pierre Pitzl

Johann Michael Böhm (c.1585-1753)

Concierto para viola d’amore, oboe d’amore y fagot en Sol mayor

Schola Cantoum Basiliensis

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

La Odisea del Regreso

Te invitamos a revivir la undécima temporada de Los Conciertos de La 96.7. Hoy vamos a compartir el concierto que ofreció el pianista Alexander Panizza en el Salón de Honor del CCK, el 24 de agosto de 2018.

Gerorge Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta en sol menor

Anthony Camden, oboe

Ensamble orquestal Ciudad de Londres / Nicholas Ward

Giacomo Puccini

“Dúo de amor” de la ópera Madama Butterfly

Luis Lima, tenor

Yasuko Hayashi, soprano

Orquesta de la Opera de San Francisco / Myung Whun Chung

Pablo de Sarasate

Habanera y Tarantela

Midori, violín

Robert Mc Donald, piano

Ciclos (Obra de cámara de Grieg)

Edvard Grieg

Sonata para chelo y piano en la menor, op.36

Steven Isserlis, chelo

Stephen Hough, piano

Walter Piston

Sinfonía N°6

Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch

Samuel Mayes, chelo

Música Nocturna

Georg Philipp Telemann

Música para la mes, producción Nº3

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Gabriel Fauré

Espejismos, op.113

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

Josephe Boulogne, Chevalier de Saint Georges

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.3, Nº1

Qian Zhou, violín

Camerata Toronto / Kevin Mallon

Silvestre Revueltas

Cuarteto de cuerdas Nº3

Cuarteto Latinoamericano

Industria Nacional

Robert Schumann

Liederkreis, op.39

Lucas Debevec Mayer, bajo-barítono

Ana María Floriani, piano

Ottorino Respighi

Fiestas romanas, poema sinfónico

Orquesta Estable del Teatro Colón / Mario Perusso

Grabado en diciembre de 1988