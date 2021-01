Programación Lunes 4 de Enero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

Historias a la noche (Pablo Fiorentini)

03.00

La Trasnoche de La 96.7

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re bemol mayor, op.19

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Franz Lehár

Paganini. Solo de violín

Orquesta del Estado de Hungría / János Sándor

John Dowland

Come again; Sweet love doth now invite, del Primer libro de canciones

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Luigi Boccherini

Serenata para orquesta en Re mayor

Orquesta de Cámara de Neuss / Johannes Goritzki

Arnold Bax

Sonata para piano Nº3 en sol sostenido menor

Eric Parkin, piano

Johann Kaspar Mertz

Le Gondolier, op.65, Nº3

Raphaëlla Smits, guitarra

John Jenkins

Fantasía-suite en Do mayor

The Parley of instruments / Peter Holman

Louis Spohr

Trío Nº4 en Mi bemol mayor, op.133

Trío Borodin

Frédéric Chopin

Polonesa para piano Nº5 en fa sostenido menor, op.44

Artur Rubinstein, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, Hob.18, Nº11

Evgenny Kissin, piano

Virtuosos de Moscú / Vladimir Spivakov

Manuel de Falla

Homenaje “Pour le Tombeau de Claude Debussy” para guitarra

Matías Liva, guitarra

Ernest Chausson

“La flor de las aguas”, del Poema del amor y el mar, op.19

Janet Baker, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Evgeny Svetlanov

Bohuslav Martinu

Serenata para dos violines y viola

Academy Chamber Ensamble

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en re menor

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johannes Brahms

Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Handel, op.24

Claudio Arrau, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, K.137

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Henry Purcell

Divine Hymn, de Harmonia Sacra

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, “Primavera”

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Georges Bizet

Juegos infantiles, pequeña suite para orquesta, op.22

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek Kosler

Charles-Valentin Alkan

Sonatina para piano, op.61

Marc-André Hamelin, piano

Edvard Grieg

Antigua romanza noruega con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Joseph Haydn

Recitativo, aria y dúo final del Acto I de la ópera “Armida”

Cecilia Bártoli, mezzosoprano

Christoph Prégardien, tenor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº11 en fa menor

Cuarteto Borodin

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en la mayor, K.622

Martin Fröst, clarinete y dirección

Orquesta de Filarmónica de cámara Alemana de Bremen

Camille Saint Saëns

Fantasía para flauta y arpa en La mayor, op.124

Jean Pierre Rampal, flauta

Marielle Nordmann, arpa

George Frideric Handel

Concerto grosso en si menor, op.6, Nº12

I Musici

Carl Reinecke

Sinfonía Nº1 en La mayor, op.79

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

William Sterndale Bennett

Capricho para piano en Mi mayor

Malcolm Binns, piano

Humiwo Hayasaka (compositor japonés, 1914-1955)

Danzas antiguas y Obertura en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

11.00

Cambio de Siglo (Juan Manuel Teceira)

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

15.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Desde Aquì (Guillermo Zalcman)

23.00

Después del Concierto (Boris)