Programación Lunes 31 de Julio

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La trasnoche de la 96.7

Johann Sebastian Bach

Sonata para oboe y clave obbligato en sol menor, BVW 1030 (original para flauta en si menor)

Ingo Goritzki, oboe

Jörg Ewald Dähler, clave

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Vladimir Horowitz, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en re menor, op.12, Nº4

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Piotr Iich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Trío Borodin

Arthur Honeggger

Concertino para piano y orquesta

Tamás Vásary, piano

Bournemouth Sinfonietta / Tamás Vásary

Georg Philipp Telamann

Concierto para flauta traversa y flauta dulce en mi menor

Michael Schneider, flauta dulce

Wilbert Hazelet, flauta traversa

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebe

Victor Herbert

Cinco Piezas para chelo y orquesta

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Gabriel Fauré

El horizonte quimérico, op.118

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

Ludwig van Beethoven

Seis variaciones para piano sobre “Nel cor più non mi sento”, WoO 70

Alfred Brendel, piano

Béla Bartók

Concierto para orquesta, Sz 116

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Louis De Caix D’Hervelois

Lamento para viola da gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Niels Gade

Sinfonía Nº5 en re menor, op.25

Roland Pöntinen, piano

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503

Murray Perahia, piano

07.00

Y la mañana va

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

Charles Hubert Parry

Sinfonía Nº2 en Fa mayor

Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert

Benjamin Britten

Tres divertimentos para cuarteto de cuerdas

Cuarteto de Cuerdas Maggini

Anónimo

Danza inglesa

Conjunto Pro Arte de Flautas Dulces de Buenos Aires

12.00

Clásicos a la carta

Anton Arensky

Trío Nº1 en re menor, op.32

Vovka Ashkenazy, piano

Richard Stamper, violín

Christine Jackson, chelo

Tomaso Albinoni

Adagio en sol menor (arreglo de Remo Giazotto)

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Gaetano Donizetti

“Una furtiva lagrima”, de la ópera El elixir de amor

Luciano Pavarotti, tenor

Ástor Piazzolla

Fuga y misterio (arreglo para cuerdas de José Bragato)

Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Gaetano Donizetti

“Spirto gentil”, de La favorita

“Tu che a Dio spiegasti l’ali” de Lucia di Lammermoor

Alessandro Bonci, tenor

Registro de 1907

——————–

Jacques Ibert

Sinfonía concertante para oboe y orquesta

John de Lancie, oboe

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata en trío en do menor

Cuarteto Purcell

14.00

El compositor de la semana

Édouard Lalo

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

————-

Franz Liszt

Tres estudios de concierto

Daniil Trifonov, piano

John Field (1782-1837)

Quinteto con piano en La bemol mayor

Míċeál O’Rourke, piano

David Juritz y Jennifer Godson, violines

Sarah-Jane Bradley, viola

Julia Desbruslais, chelo

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo

Pascha nostrum. Comunión, canto romano antiguo (s.VII-VIII)

Ensamble Organum / Marcel Peres

Oscar von Wolkenstein (1376-1445)

Una mujer cortaba los pastos

Ensamble de Música Antigua de Augsburgo

Entre los bárbaros en Arabia

Sequentia

Filippo Azzaiolo

Quién pasa por la calle, villota

Diego Ortiz

Passamezzo moderno

Giovan Domenico da Nola

Somos tres ciegos, madrigal

Anónimo

Zorzi, saltarello

Filippo Azzaiolo

Quisiera que cantaras, vilotta

London Pro Musica / Bernard Thomas

Manuel Machado (c.1509-1646)

Dos estrellas le siguen, romance

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Johann Jacob Froberger (1616-1667)

Toccata N°2

Lars Ulrik Mortensen, clave

Pelham Humfrey (c.1647-1674)

Cielos, oíd, verse anthem

Drew Minter, contratenor

Rogers Covey-Crump y John Potter, tenores

David Thomas, bajo

Coro del Clare College

Romanaesca / Nicholas McGegan

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música en el CCK (Margarita Pollini)

23:00

Industria Nacional

Francisco Hargreaves

Pampero. Polca de concierto, para piano a cuatro manos

Vidalita. Paráfrasis sobre un aire criollo, Estilo y La gaita gallega. Aire español variado

Manuel Massone y Tamara Benítez, piano

Max Reger

Alabad a Dios cristianos todos por igual

Felipe Amerio

Oh mi dulcísimo Jesús

Zoltán Kodály

Ave Maria

Carlos Guastavino

Carnavalito

Enrique Albano

Chacarera del Tafí

Coral Santa Cecilia / María Isabel Sanz

Eduardo Rovira (1925-1980)

Tango en tres, Solo en la multitud y Sanateando

Trío Eduardo Rovira

Pedro Cocchiararo, oboe

Arthur Barbosa

Fantasía candombe

Orquesta Sinfónica de Córdoba / Hadrián Ávila Arzuza