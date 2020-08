Programación Lunes 31 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

Historias a la noche (Pablo Fiorentini)

03.00

La Trasnoche de La 96.7

Edvard Grieg

Antiguo romance noruego con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Sviatoslav Richter, piano

Heitor Villa-Lobos

Dos estudios y dos preludios para guitarra

Víctor Pellegrini, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Berwald

Trío Nº2 en fa menor

Ilonya Prunyi, piano

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Dmitri Kabalevsky

Romeo y Julieta, suite op.56

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

François Devienne

Sonata para fagot y bajo continuo en Do mayor, op.24, Nº4

Klaus Thunemann, fagot

Klauss Stoll, violone

Jörg Ewald Dähler, fortepiano

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano

Aaron Copland

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.9

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Francis Poulenc

Suite francesa

London Wind Orchestra/ Denis Wick

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº1 en mi menor, “De mi vida”

Cuarteto Lindsay

Sergei Prokofiev

Suite escita, op.20

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Dmitri Kitajenko

07.00

Y la mañana va

Louis Moreau Gottschalk

Tarantela célebre, op.67, Nº5

Orquesta del Hot Springs Music Festival / Richard Rosenberg

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Ervin Lukács

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano Nº14 en Sol mayor, op.39, Nº1

Laure Colladant, piano

Domenico Scarlatti

“Salve Regina”, motete para soprano y orquesta in La mayor

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo Nº3 en La mayor

Pauliina Fred, flauta

Aapo Häkkinen, clave

Heidi Peltoniemi, chelo

Albert Roussel

Pequeña suite para orquesta, op.39

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Laurent Petitgirard

Leos Janacek

Capricho para la mano izquierda y ensamble de cámara

Rudolf Firkusny, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

Fernando Sor

Fantasía, op. 7, “Homenaje a Ignace Pleyel”

Carlos Groisman, guitarra

09.00

Módulo Educativo

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

23.00

Después del Concierto (Boris)