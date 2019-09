Programación Lunes 30 de Septiembre

00.00

02.00

07.00

07.00

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor

Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Pablo de Sarasate

Fantasía sobre temas de “Carmen” de Bizet para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Royal Philharmonic / Lawrence Foster

Edvard Grieg

Cuadros poéticos, op.3

Eva Knardahl, piano

Jean Philippe Rameau

Suite orquestal de la tragedia lírica “Dardanus”

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta nº4 en Sol mayor, K.285a

János Szebenyi, flauta

András Kiss, violín

Lászlo Bársony, viola

Károly Botvay, chelo

Arthur Sullivan

Obertura de danza

Orquesta Filarmónica de Liverpool / Charles Groves

Theodor Döhler (compositor alemán, 1814-1856)

Concierto para piano y orquesta en La mayor, op.7

Howard Shelley, piano y dirección

Orquesta Sinfónica de Tasmania

09.00

Leos Janacek

Suite de la ópera “La zorrita astuta”

Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek

Johann Sebastián Bach

Suite inglesa para clave Nº4 en Fa Mayor, BWV 809

Andras Schiff, piano

Jacques Ibert

Concertino de cámara para saxo y once instrumentos

Sohre Rahbari, saxo

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

10.00

Dmitri Shostakovich

Sonata para viola y piano, op.147

Isabelle van Keulen, viola

Ronald Brautigam, piano

Roland Dyens (guitarrista y compositor francés, 1955-2016)

Saudades Nº3, para guitarra

Roberto Aussel, guitarra

John Marsh

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

11.00

Manuel Ponce

Concierto del Sur para guitarra y orquesta

Rafael Jiménez, guitarra

Camerata de Coahuila / Ramón Shade

Samuel Zyman

Solamente sola. Ciclo de cuatro canciones sobre poemas de Salvador Carrasco

Rachel Rosales, soprano

Miriam Conti, piano

Carlos Chávez

Paisajes mejicanos

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Jorge Bátiz

12.00

Anton Arensky

Trío Nº1 en re menor, op.32

Vovka Ashkenazy, piano

Richard Stamper, violín

Christine Jackson, chelo

Edvard Grieg

Suite Nº2 de Peer Gynt

Barbara Bonney, soprano

Marianne Eklöf, mezzosoprano

Ensamble Vocal Gösta Ohlin

Coro de Cámara Pro Musica

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Maurice Ravel

Pavana para una infanta difunta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

13.00

15.00

Johannes Bedyngham

Mi corazón desea, balada

El servidor, rondó

The Medieval Ensamble of London

Domenico da Piacenza

Amoroso, ballo francese

La figlia Guilielmino, ballo

Alta Capella

Louis Couperin (c.1626-1661)

Suite en Do mayor

Gustav Leonhardt, clave

Antonio Vivaldi

Filliae maestae Jerusalem (Hijas de Jerusalén que sufren), RV 638, motete

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble Artaserse / Philippe Jaroussky

Johann Georg Pisendel (1687-1755)

Concierto para dos cornos, dos flautas, dos oboes, fagot, dos violines, viola y bajo continuo en Re mayor (basado en un concierto de Johann Friedrich Fasch )

Orquesta Barroca de Friburgo / Gottfried von der Goltz

16.00

18.00

20.00

21.00

Camilla de Rossi

Sant’ Alessio, oratorio para voces y orquesta

William Lombardi, tenor

Agnieszka Kowalczyk, soprano

Rosa Dominguez, mezzosoprano

Graham Pushee, contratenor

Musica Fiorita / Daniela Dolci

Erich Wolfgang Korngold

Mucho ruido y pocas nueces, suite op.11

Gil Shaham, violín

André Previn, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, Hob.I:8, “La tarde”

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Heitor Villa-Lobos

Quinteto en forma de choros

William Bennett, flauta

Neil Black, oboe

Janice Knight, corno inglés

Thea King, clarinete

Robin O’Neill, fagot

Miguel Llobet

Seis canciones catalanas

Eduardo Fernández, guitarra

23.00

Franz Schubert

Fragmento del ciclo de canciones Viaje en invierno, D.911

Nahuel di Pierro, bajo

Alphonse Cemin, piano

Grabado en vivo en el Théâtre de l’Athénée Louis Jouvet de París, el 11 de mayo del año 2015