Programación Lunes 30 de Enero

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La trasnoche de la 96.7

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Gaetano Donizetti

La favorita. Paráfrasis para oboe y piano (arr. Jiri Ruzicka)

Thomas Indermühle, oboe

I Salonisti

Aaron Copland

Cuatro blues para piano

James Tocco, piano

Jean-Baptiste Arban

Fantasía Brillante

Maurice André, trompeta

Orchestre D’Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris / Claude Pichaureau

Frank Bridge

Trío Nº2

Trío Borodin

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48,Nº2

Evgeni Kissin, piano

Antonín Dvorák

Variaciones sinfónicas, op.78

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en do menor, BWV 911

Martha Argerich, piano

Richard Strauss

Concierto para oboe y pequeña orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Michael Gielen

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en La mayor, R.396

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Anton Webern

Passacaglia para orquesta, op.1

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Henry Purcell

Divine Hymn, de Harmonia Sacra

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Franz Anton Hoffmeister

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Dieter Klöcker y Waldemar Wandel, clarinetes

Consortium Classicum

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Franz Schubert

Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960

Claudio Arrau, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº3 en sol menor

René Clemencic, flauta dulce

Christiane Jaccottet, clave

07.00

Y la mañana va

Mili Balakirev

“En Bohemia”, obertura

Orquesta Sinfónica de Singapur / Choo Hoey

Edgard Grieg

Balada para piano, op.24

Eckard Heiligers, piano

Johannes Brahms

Canciones y Romanzas para coro mixto y soprano solista, op.93a

Anna Korondi, soprano

Coro Arnold Schoenberg / Edwin Ortner

Carl Michael Ziehrer (austríaco, 1843-1922)

Leyendas del Danubio, vals op.446

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

08.00

Antonio Pasculli

Gran concierto sobre temas de la opera “Las vísperas sicilianas”, de Verdi

Ivan Paisov, oboe

Natalia Shcherbakova, piano

Georg Friedrich Handel

Sinfonía del oratorio “Samson”

The English Concert / Trevor Pinnock

Philip Glass

El Cañon, episodio dramático para orquesta

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Robert Shaw

Felix Mendelssohn

Variaciones serias para piano, op.54

Murray Perahia, piano

09.00

Carl Stamitz

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Si bemol mayor

Sabine Meyer, clarinete

Academy of st.Martin in the Fields / Iona Brown

Christoph Willibald Gluck

Suite del ballet “Alessandro”

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Fernando Sor

El impulso, fantasía para dos guitarras, op.34

Robert Kubica y Wilma van Berkel, guitarras

10.00

El artista de la semana

Jean-Guihen Queyras

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hoboken 7b, Nº1

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino, piano a cuatro manos

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

11.00

La gran aldea (Rumania)

Sigismund Toduta

Sonata para flauta y piano Nº1

Radu Cotutiu, flauta

Heidi Brunner-Gut, piano

Georges Enescu

Poema rumano, suite sinfónica op.1

Orquesta Filarmónica George Enescu de Budapest / Cristian Mandeal

Mihail Jora

Pequeña suite para violín y piano, op.3

Vlad Stanculeasa, violín

Thomas Hoppe, piano

12.00

Clásicos a la carta

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Leonard Bernstein, piano

Cuarteto Juilliard

Richard Strauss

Don Juan, poema sinfónico op.20

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Antonio Vivaldi

Concierto para dos mandolinas y orquesta en Sol mayor, R.532

James Tyler, mandolina

Douglas Wootton, mandolina

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Filarmónica de Rochester / Erich Leinsdorf

Registro de 1952

Franz Krommer (1759-1831)

Cuarteto con flauta en Re mayor, op.93

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

14.00

El compositor de la semana

François Couperin

Sexto ordre del Segundo libro de piezas para clave

Alan Cuckston, clave

Francis Poulenc

Suite de Los animales modelos

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baden Baden / Macello Viotti

Henryk Wieniawski

El carnaval ruso para violín y piano, op.11

Konstanty Andrzej Kulka, violín

Andrzej Tatarski, piano

15.00

Música documental (música antigua)

Anónimo

Ad mortem festinamus (Hacia la muerte nos precipitamos), del Libro Rojo de Montserrat

Ensamble Micrologus

Capella de Música de Santa María del Mar

Anónimo

Adoramus te Christe, Vergene madre mia y Qui nos fecit ex nihilo

Acantus

William Byrd (1540-1623)

Corranto, Alemanda de la reina y Ground

Gustave Leonhard, clave

Claude Le Jeune

“Ambición, voluptuosidad”, “Orfebre, tállame una bola”, y “Este mundo es un peregrinaje”, de los Octonarios sobre la inconstancia de la vanidad y la inconstancia del mundo

Ensamble Clément Janequin / Dominique Visse

Georg Muffat (1653-1704)

Cincerto grosso Nº5 Re mayor, “Seculum”

Musica Aeterna Bratislava / Peter Zajíček

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Repetición del concierto que ofrecieron Elías Gurevich en violín y Haydée Schvartz en piano, dentro del ciclo Manos a las obras

Robert Schumann

Sonata en la menor, op.105

Clara Wieck

Tres Romanzas, op.22

Johannes Brahms

Sonata en Sol mayor, op. 78

20.00

Ciclos (Conciertos para violín y orquesta de Paganini)

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Michel Richard Delalande

Suite para orquesta Nº12

La Simphonie du Marais / Hugo Reyne

21.00

Música Nocturna

Ruggero Leoncavallo

Pagliacci

Mirella Freni, soprano

Luciano Pavarotti, tenor

Vincenzo Bello, tenor

Ingvar Wixell, barítono

Lorenzo Saccomani, barítono

Orquesta Filarmónica Nacional / Giuseppe Patanè

Jean-Philippe Rameau

Pieza para clave en concierto Nº4 en Si bemol mayor

Chiyoko Arita, clave

Natsumi Wakamatsu, violín barroco

Masahiro Arita, flauta

Wieland Kuijken, viola da gamba

William Herschel

Sinfonía Nº13 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

William Alwyn

Harvest home

Ashley Wass, piano

Antonin Dvorák

Mazurca para violín y orquesta, op.49

Ruggiero Ricci, violín

Saint Louis Symphony Orchestra / Walter Susskind

Bartlomiej Pekiel

Tres danzas polacas para orquesta

Orquesta de Cámara de Varsovia / Marek Sewen

23:00

Industria Nacional

Juan Bautista Massa (1865-1935)

Primera suite argentina (1929)

Orquesta Sinfónica de la Asociación Amigos de la Música / Ricardo Engelbrecht

August Klughart

Tres piezas en quinteto

Quinteto de Vientos de la Municipalidad de Olavarría

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 28 de octubre del año 2003

Javi Busto

Lux fulgebit

Franz Biebl

Ave Maria

Alberto Grau

Kasar mie la gaj

Asociación Coral Lorenzo Perosi / Osvaldo César Manzarelli

Washington Castro

Nocturno y capricho para violín y piano (1986)

Dúo Flores Saavedra

Grabado en vivo en el Salón Dorado Municipal de La Plata en 1999