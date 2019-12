Programación Lunes 30 de Diciembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, K.43

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Benedetto Marcello

Introducción, Aria y Presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Maurice Ravel

Mi madre la oca, cinco piezas infantiles. Versión orquestal

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Agustín Barrios Mangoré

Vals para guitarra en Sol mayor, op.8, Nº4

Pepe Romero, guitarra

Johan Halvorsen

Aire noruego, para violín y orquesta, op.7

Dong-Suk Kang, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adrian Leaper

08.00



Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, libro Nº5, op.62

Martin Jones, piano

Alexander Glazunov

Escenas de ballet, op.52

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Hugo Wolf

“Plegaria”, “Un nuevo amor”, “Retrato antiguo”, y “El niño Jesús durmiente”, canciones sobre textos de Eduard Mörike

Olaf Baer, barítono

Geoffrey Parsons, piano

09.00

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº2 en do menor, BWV 826

María Tipo, piano

Alfredo Casella

Serenata para pequeña orquesta, op.46 bis

Orquesta del Festival de Villa Marigola / Giuseppe Garbarino

Ludwig van Beethoven

Romanza para violín y orquesta Nº2 en Fa mayor, op.50

Dénes Kovács, violin

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

10.00

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº3 en Fa mayor, op.73

Cuarteto Borodin



Ernest Bloch

Cinco bocetos en sepia

István Kassi, piano

Giacomo Puccini

Crisantemos, para cuarteto de cuerdas. Arreglo para orquesta.

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

11.00

La gran aldea (Francia)

Guillaume Dumanoir

Suite en Fa mayor

Le Concert des Nations/ Jordi Savall

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Olivier Cazal, piano

Nicholas Charles Bochsa

Concierto para arpa y orquesta Nº1 en re menor

Lili Laskine, arpa

Orquesta de la Asociación de Conciertos Lamoureux / Jean-Baptiste Mari

12.00

Clásicos a la carta

Dmitri Shostakovich

Cuarteto para cuerdas Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Éder

Giovanni Battista Pergolesi

Selección del Stabat Mater

June Anderson, soprano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

Agustín Barrios Mangoré

Medallón antiguo y Preludio en do menor

John Williams, guitarra

13.00

La música del fauno

Ernö Dohnányi

Concierto para piano y orquesta Nº2 en si menor, op.42

Martin Roscoe, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Fedor Glushchenko

Antonio Vivaldi

Nulla in mundo pax sincera, motete, R.630

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Charles Ives

Sonata para violín y piano Nº4

Hilary Hahn, violín

Valentina Lisitsa, piano

14.00

Johann Christian Bach

Sinfonía para doble orquesta en Mi bemol mayor, 18, Nº1

The Hanover Band / Anthony Halstead

Nicolai Miaskovsky

Sonata para piano Nº6 en La bemol mayor, op.64, Nº2

Murray McLachlan, piano

Harald Saeverud (compositor noruego, 1897-1992)

Concierto para fagot y orquesta, op.44

Robert Ronnes, fagot

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Gerard Oskamp

15.00

Música documental (Música antigua)

Adam de la Halle (1237-1288)

Fragmentos musicales de El juego de Robin y Marión

Tonus Peregirnus

Jacob Clemens non Papa

Carole magnus eras (Carlos, poderoso eras), motete

Coro de Cämara de Holanda / Paul van Nevel

William Byrd

The Barley Breake

Colin Tilney, virginal

Antonio Bertali (1605-1669)

Chacona para violín y bajo continuo

Teh Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer, violín y dirección

Anónimo (Arequipa o Cuzco, 1750)

Vaya de Música, Orfeo, villancico a ocho, a doble coro, dedicado a la Gloriosa Santa Bárbara

Coro de Cámara Exhaudi de La Habana / María Felicia Pérez

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que Hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Charles Villiers Stanford

Concierto para piano y orquesta N°1 en Sol mayor, op.59

Piers Lane, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Frantisek Vanerovsky

Cuarteto para clarinete y tres cornos de basetto en Fa mayor

Swiss Clarinet Players

Henry Purcell

Suite de La historia de Diocleciano, Z.627

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Ambroise Thomas

Selección de la ópera Hamlet

Bo Skovhus, barítono

Orquesta de la Ópera Nacional de Inglaterra / Jamen Conlon

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en do menor, Hob.XVI:20

Emanuel Ax, piano

Henriëtte Bosmans (compositora holandesa, 1895 – 1952)

Poema para chelo y orquesta

Dmitri Ferschtman, chelo

Orquesta de Cámara de Holanda / Ed Spanjaard

23.00

Industria Nacional

Felix Mendelssohn

Sinfonía en La mayor, op.90, “Italiana”

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Miguel Ángel Gilardi

Grabación de la transmisión radial del concierto realizado en el Teatro Colon el 23 de febrero de 1979

Gabriel Sivak

El talador de nubes (2017)

Coro en Escena / Emanuelle Dubost Bicalho.

Nadia Ratsimandresy, ondas Martenot

Florence Bourdon, arpa

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata para flauta y clave, op.91, Nº1

Ensamble Musica Poetica

Mario Kuri-Aldana (compositor mexicano, 1931)

Noche tibia y callada (sobre temas de Agustín Lara)

Darío Ingignoli, piano

Percusionistas de Buenos Aires / Fabián Berman

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 21 de agosto del año 2005