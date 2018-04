Programación Lunes 30 de Abril

00.00

Medianoche digital (Boris)

07.00

Y la mañana va

Ferdinand Herold

Obertura de la ópera “Zampa”

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Claude Debussy

Rapsodia para saxo y orquesta

John Harle, saxo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Enrique Granados

“El amor y la muerte”, balada, de Los majos enamorados, de la suite Goyescas, op.11

Albert Guinovart, piano

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y cuerdas Nº8 en Do mayor, Gerard 481

Anner Bylsma, chelo

Concerto Amsterdam / Jaap Schröder

08.00



Bedrich Smetana

Cuarteto para cuerdas Nº1 en mi menor, “De mi vida”

Cuarteto Jerusalem

Karl Ditters von Dittersdorf

“La Persia ed Israello”, coro final del oratorio Ester

Coro Madrigal de Budapest

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Ferenc Szekeres

Edvard Grieg

Piezas Líricas, libro 1º op.12

Eva Knardahl, piano

09.00



Franz Liszt

“Hungaria”, poema sinfónico Nº9

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio en si menor, K.540

Claudio Arrau, piano

Harald Saeverud

Barcarola de una noche de verano, para orquesta, op.14, Nº6

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Ole Kristian Ruud

10.00

Giacomo Puccini

Fragmentos de la ópera “Suor Angelica”

Kristine Opolais, soprano

Coro y Orquesta Sinfónica de la WDR de Colonia, Alemania / Andris Nelsons

Heinrich von Herzogenberg

Trío para oboe, corno y piano en Re mayor, op.61

Ingo Goritzki, oboe

Barry Tuckwell, corno

Ricardo Requejo, piano

Edward Elgar

Elegía para cuerdas, op.58

Orquesta de Cámara Orpheus

11.00

La gran aldea (España)

Xavier Montsalvatge

Sonatina para Yvette

Alicia de Larrocha, piano

María Teresa Prieto

Sinfonía Nº1, “Asturiana”

Orquesta de Córdoba / José Luis Temes

Fernando Sor

Fantasía para dos guitarras, op.34, “L’ Encouragement”

Silvana Saldaña y Javier Bravo, guitarras

Eduard Toldrà

Canço de passer cantant

José Carreras, tenor

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu de Barcelona / Joan Casas

12.00

Clásicos a la carta

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Frédéric Chopin

Selección de los Doce estudios para piano, op.25

Nicolai Lugansky, piano

Johann Pachelbel

Canon en Re mayor

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

13.00

La música del fauno

William Sterndale Bennett (1816-1875)

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.1

Malcolm Binns, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Bohuslav Martinů

Cuarteto para oboe, violín, chelo y piano

Joel Marangella, oboe

Charmian Gadd, violín

Alexander Ivashkin, chelo

Kathryn Selby, piano

Michel Richard Delalande

Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets, de Sinfonías para las cenas del rey

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

14.00

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor, Hob.7b, Nº2

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Vincenzo Bellini

“Dopo l’oscuro nembo”, de la ópera Adelson y Salvini

Nino Machaidze, soprano

Orquesta del Teatro Comunale de Bolonia / Michele Mariotti

Igor Stravinsky

Danzas concertantes para orquesta de cámara

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

15.00

Música documental (música antigua)

Anónimo (s. XII al XV)

Rorate celi desuper, inttroito

Natus est, motete

Lux vera lucis. Himno a Santa Ludmila

Ensamble Discantus / Brigitte Lesne

John Maynard

“El solterón”, “El hombre casado”, “La esposa”, “La viuda” y “La muchacha”, de Las doce maravillas, canciones

Martyn Hill, tenor

Emma Kirbky, soprano

The Consort of Musicke, Anthony Rooley

Salomone Rossi (c.1570- c.1630)

Sonata sobre el aria de Ruggiero

Ensamble Hipótesis

Antonio Martín y Coll (c.1660-c.1734)

Diferencias sobre las folías

Jordi Savall viola da gamba

Rolf Lislevand, guitarra barroca

Arianna Savall, arpa triple

Adela González-Campa, castañuelas

Sébastien de Brossard (1655-1730)

Canticum primum, pequeño motete

Isabelle Desrochers, soprano

Frédéric Desenclos, órgano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Leo Brouwer

Concierto de Toronto para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

London Sinfonietta / Steven Mercurio

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, K.282

Mitsuko Uchida, piano

Eugen d’Albert

Obertura de Esther, op.8

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Francesa Caccini

Selección de canciones

Elena Cecchi Fedi, soprano

Cappella di Santa Maria degli Angiolini / Gian Luca Lastraioli

Camille Saint-Saëns

Sonata para chelo y piano Nº1 en mi menor, op.32

Dúo Drinkall.Baker

Nicolò Paganini

Nunca más triste junto al fuego, variaciones para violín y orquesta sobre un tema de “La Cenerentola”, de Rossini, op.12

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Arturo Márquez

Danzón Nº5

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

23:00

Industria Nacional

Radamés Gnattali

Toada

Horacio Salgán

Grillito

Julio De Caro

Boedo

Carlos Guastavino

Luisito

Pablo Cohen, guitarra

Jorge Horst (1963)

Kovka. Miradas sobre Bakunin

Coro de Cámara XXI

Ensamble Tropi

Grabado en vivo en el Centro de Experimentación del Teatro Colón el 8 de abril del año 2017

Ángel Lasala

Preludios brasileños para piano

Lydia Negri, piano

Grabado en vivo en el Salón Dorado del Teatro Colón el 4 de mayo de 1976

Giovanni Perluigi da Palestrina

“Gloria” de la Misa Salve Regina

Maurice Duruflé

Ubi Caritas

Coro de Cámara de Adrogué / Marcelo Ortiz Rocca