Programación Lunes 3 de Junio

Medianoche Digital (Boris)

La Trasnoche de La 96.7

Y la mañana va

Hugo Alfven

La batalla de Breitenfeld, de la Suite orquestal Gustavo Adolfo II, op.49

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Wolfgang Amadeus Mozart

Casación en Si bemol mayor, K.99

Academy of St.Martin in the Fields / Nevlle Marriner

Fernando Sor

Divertimento para dos guitarras Nº1, op.34, “El coraje”

Ida Presti y Alexandre Lagoya, guitarras

Harald Saeverud

Variaciones sobre una canción campesina, op.15

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Ole Kristian Ruud

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Henry Purcell

“La mujer virtuosa”, música para la comedia de Thomas D’Urfey

The Parley of Instruments / Peter Holman

Arthur Honegger

Concierto para chelo y orquesta

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano en fa menor, op.120, Nº1

Alan Hacker, clarinete

Richard Burnett, piano

Franz Liszt

Prometeo, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Londres / Georg Solti

Gabriel Pierné

Concierto para piano y orquesta

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

George Frideric Handel

Dos arias y dúo, de “Acis y Galatea”

Ian Bostridge, tenor

Kate Royal, soprano

Orquesta de la Era del iluminismo / Harry Ticket

Zoltán Kodály

Nueve piezas para piano, op.3

Kornél Zempléni, piano

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto para vientos Nº3 en Fa mayor

Quinteto Aulos

La gran aldea

Clásicos a la carta

La música del fauno

Isaac Albéniz

Concierto para piano y orquesta Nº1 en la menor, op.78, “Concierto fantástico”

Martin Roscoe, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Joseph Haydn

Cuarteto Nº1 en Si bemol mayor, op.1, Nº1, Hob.III:1

Cuarteto Tátrai

Bohuslav Martinů

Serenata Nº5 para orquesta de cámara

Orquesta de Cámara de Praga / Oldrich Vlcek

Jean-Philippe Rameau

Aria de Locura, de Platée, Chacona y Aria de Zima, de Las indias galantes

Sabine Devieilhe, soprano

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Niels Gade

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.20

Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schønwandt

Erwin Schulhoff (1894 – 1942)

Sonata para violín y piano N°2

Boris Brovtsyn, violín

Eldar Nebolsin, piano

Música documental (Música antigua)

Anónimo (s.XII)

“Oh luz y honor de España”, antífona para el Magnificat, y “Alegraos, católicos”, conductus, del Códice Calixtino

Ensamble Organum / Marcel Peres

Johannes Ockeghem

Mi amada y De otro amor, chansons

Capella Flamenca

Johannes Ockeghem (1410-1497)

Sanctus y Benedictus de la Missa Prolationem

The Clerk’s Group / Edward Wickham

Thomas Baltzar (1631-1663)

John come kiss me now

Palladian Ensemble

Anónimo español

Entrada para órgano

Robert Parkins, órgano

Samuel Scheidt (1587-1654)

Júzgame, Dios, con texto en alemán del Salmo XLIII

Vox Luminis / Lionel Meunier

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

Tenemos que Hablar (José Nun)

Música Nocturna

Industria Nacional

Joseph Guy Ropartz

Cuatro poemas basados en “Intermezzo” de Heinrich Heine

Hernán Iturralde, bajo barítono

Susana Bonora, piano

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 1º de junio del año 2012

Gabriel Senanes

Tres retratos entrañables. Concierto para cuerdas y cuerdas (1997)

Orquesta Guido Cantelli / Rafael Gintoli

Carlos Guastavino

Santa Fe para llorar, Canto popular N°1, Margarita y La casa

Pablo Cohen, guitarra

Amanda Guerreño (1933)

Ritmocordio I

Los Percusionistas de Buenos Aires / Fabián Berman

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho el 17 de septiembre del año 2005

Johann Strauss II

Polca de Ana, op.417

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz