Programación Lunes 3 de Diciembre

00.00

Programación especial de música

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, K.43

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Benedetto Marcello

Introducción, Aria y Presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Maurice Ravel

Mi madre la oca, cinco piezas infantiles. Versión orquestal

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Agustín Barrios Mangoré

Vals para guitarra en Sol mayor, op.8, Nº4

Pepe Romero, guitarra

Francois Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº5

Ensamble Couperin

08.00



Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, libro Nº5, op.62

Martin Jones, piano

Alexander Glazunov

Escenas de ballet, op.52

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Hugo Wolf

“Plegaria”, “Un nuevo amor”, “Retrato antiguo”, y “El niño Jesús durmiente”, canciones sobre textos de Eduard Mörike

Olaf Baer, barítono

Geoffrey Parsons, piano

09.00

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº2 en do menor, BWV 826

María Tipo, piano

Alfredo Casella

Serenata para pequeña orquesta, op.46 bis

Orquesta del Festival de Villa Marigola / Giuseppe Garbarino

Ludwig van Beethoven

Romanza para violín y orquesta Nº2 en Fa mayor, op.50

Dénes Kovács, violin

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

10.00

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº3 en Fa mayor, op.73

Cuarteto Borodin

Ernest Bloch

Cinco bocetos en sepia

István Kassi, piano

Peter Warlock

Serenata para cuerdas

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

11.00

La gran aldea (Australia)

Miriam Hyde

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do sostenido menor

Miriam Hyde, piano

Orquesta Sinfónica del Oeste de Australia / Geoffrey Simon

Alfred Hill

Cuarteto para cuerdas Nº3 en la menor, “Carnaval”

Dominion String Quartet

Frederick Ellard

Damas de Australia

Orquesta del Estado de Victoria / Richard Divall

12.00

Clásicos a la carta

Marc-Antoine Charpentier

Magnificat, H.79

Bernadette Degelin, soprano

Jean Nirouet, contratenor

Jan Caals, tenor

Kurt Widmer, bajo

Coro Cantabile de Gent

Ensamble Musica Polyphonica / Louis Devos

Ludwig van Beethoven

Obertura Coriolano, op.62

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johannes Brahms

Variaciones para piano sobre un tema de Paganini, op.35

Claudio Arrau, piano

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra

Wolfgang Lendle, guitarra

13.00

La música del fauno

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº3

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Thomas Arne (1710 – 1778)

“Rise, Glory, rise”, de la ópera Rosamond

Ian Bostridge, tenor

The English Concert / Bernard Labadie

Franz Krommer

Partita-octeto en Fa mayor, op.57

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

14.00

Ottorino Respighi

Tríptico Boticelliano

Orquesta Filarmónica Real de Lieja / John Neschling

George Gershwin

Tres preludios para piano

Leon Bates, piano

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº6 en So mayor, op.47

Misha Keylin, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Andrew Mogrelia

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo griego (s.II aC)

Primer himno délfico a Apolo

Atrium Musicae / Gregorio Paniagua

Pedro Abelardo

Suscipe

Mater salvatoris, himno

Schola Gregoriana de Cambridge / Mary Berry

Anónimo francés (s. XIII)

Estampidas reales tercera, quinta y última, del Cancionero real

The Dufay Collective

Anónimo italiano (s.XV)

Canto de los hebreos bautizados

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

John Dowland (1563-1636)

Marcha de Lord Strange, Fantasía con trémolo y Giga de Mrs. Vaux

Nigel North, laúd

Johann Melchior Molter (1696-1765)

El pajarillo entre las verdes frondas, cantata

Katharina Ott, soprano

Ensamble Trazom,

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Joseph Joachim

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.11, “A la manera húngara”

Elmar Oliveira, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Leon Botstein

Muzio Clementi

Sonata para piano en Sol mayor, op.37, Nº2

Donatella Failoni, piano

Silvestre Revueltas

Ventanas

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Johann Sebastian Bach

Cantata “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón“, BWV 136

Bogna Bartosz, mezzosoprano

Gerd Türk, tenor

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

František Krommer

Sexteto para vientos en do menor

Consortium Classicum

Marion Bauer

Concierto para piano y orquesta, op.36, “American Youth”

Diana Ambache, piano

Ambache Chamber Orchestra / Diana Ambache

Georges Bizet

“Près des remparts de Séville” de la ópera Carmen

Teresa Berganza, mezzosoprano

Placido Domingo, tenor

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

23:00

Industria Nacional

Marin Marais

Suite en Re mayor, del Trercer Libro de piezas para viola

Dolores Costoyas, tiorba

Attilio Cremonesi, clave

Fernando Altube (1960)

Pi tete úeru. Canción de cuna para despertar a un pueblo

Melania Pérez, canto

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires, el 14 de septiembre del año 2001

Heitor Villa-Lobos

Quinteto en forma de chôros

Quinteto de Vientos Argos