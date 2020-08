Programación Lunes 3 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Louis Spohr

Doble cuarteto de cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Robert Schumann

Piezas de fantasía para piano, op.12

Murray Perahia, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.12, Nº2

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Ástor Piazzolla

Cinco piezas para guitarra

Roberto Aussel, guitarra

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano en mi menor, op.108

Shlomo Mintz, violín

Yefin Bronfman, piano

Arthur Honeggger

Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta

Bournemouth Sinfonietta / Tamás Vásary

Richard Strauss

Llevo mi amor, op.32, Nº1

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera Penélope

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Dmitri Kabalevsky

Sonatina para piano en Do mayor, op.13, Nº1

Murray MacLachlan, piano

Jean-Baptiste Arban

Fantasía Brillante

Maurice André, trompeta

Orchestre D’Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris / Claude Pichaureau

Ludwig van Beethoven

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Trío Beaux Arts

William Byrd

Christ rising again

Rose Consort of viols / Red Byrd

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Kronos

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2

Maria João Pires, piano

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Gérard Caussé, viola

Paul Meyer, clarinete

François-René Duchable, piano

Marc-Antoine Charpentier

Tristes déserts, sobre retraites, H.469

François Piolino, tenor

Les Arts Florissants / William Christie

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, “Drum roll”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ernest Chausson

Pieza para chelo y piano, op.39

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en la mayor, K.622

Martin Fröst, clarinete y dirección

Orquesta de Filarmónica de cámara Alemana de Bremen

Camille Saint Saëns

Fantasía para flauta y arpa en La mayor, op.124

Jean Pierre Rampal, flauta

Marielle Nordmann, arpa

George Frideric Handel

Concerto grosso en si menor, op.6, Nº12

I Musici

Carl Reinecke

Sinfonía Nº1 en La mayor, op.79

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

William Sterndale Bennett

Capricho para piano en Mi mayor

Malcolm Binns, piano

Humiwo Hayasaka (compositor japonés, 1914-1955)

Danzas antiguas y Obertura en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

09.00

Módulo Educativo

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

23.00

Después del Concierto (Boris)