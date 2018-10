Programación Lunes 29 de Octubre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Sigmund Romberg

“Un beso”, de la opereta La luna nueva. Arreglo para orquesta

Orquesta Hollywood Bowl Pop / Carmen Dragon

George Frideric Handel

Suite orquestal Nº2 en Re mayor, de la “Música Acuática”, HWV 349

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sandor

Sergei Prokofiev

Diez piezas para piano del ballet “Cenicienta”, op.97

Boris Berman, piano

Samuel Barber

Die Natali, preludio para orquesta, op.37

Orquesta Real Nacional de Escocia / Marin Alsop

08.00



Joseph Stalder

Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Wurttenberg / Jörg Faerber

Franciszek Lessel

Trío para violín, chelo y piano en Mi mayor, op.5

Tadeusz Gadzina, violín

Marian Wasiolka, chelo

Pawel Perlinski, piano

Edward Elgar

Serenata para cuerdas en mi menor, op.20

Orquesta de cámara Orpheus



09.00



Albert Roussel

Sinfonía Nº3 en sol menor, op.42

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457

Zoltán Kocsis, piano

Dietrich Buxtehude

“Cuan adorable y bondadoso es el salvador”, Cantata sacra, catálogo 108

Matthew White, contratenor

Katherine Hill, soprano

Paul Grindlay, bajo

Ensamble Aradia / Kevin Mallon



10.00

Ermanno Wolf-Ferrari

Suite concertino para fagot y orquesta en Fa mayor, op.16

Karen Geoghegan, fagot

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

Franz Liszt

Polonesa melancólica para piano en do menor, Searle 223, Nº1

Leslie Howard, piano

Edgard Grieg

Danzas noruegas, op.35. Arreglo para orquesta de Hans Sitt

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

11.00

La gran aldea (Holanda)

Unico Wilhelm van Wassenaer

Concierto Nº1 en Sol mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Peter van Anrooy

Quinteto con piano en La mayor

Maarten Bon, piano

Miembros de la Orquesta de Cámara de la Radio de Holanda

Jan Pieterzon Sweelinck

De profundis

Coro de Cámara de Holanda / Ton Koopman

12.00

Clásicos a la carta

Paul Hindemith

Sinfonía “Matías el pintor”

Orquesta Philadelphia / Wolfgang Sawallisc

Enrique Granados

Allegro de concierto para piano

Alicia de Larrocha, piano

Gioachino Rossini

Obertura de La italiana en Argel

Orquesta Filarmónica de Eslavonia / Henry Adolph

Georg Friedrich Handel

“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante

Lorraine Hunt, mezzosoprano

Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan

13.00

La música del fauno

William Herschel (1738-1822)

Sinfonía Nº2 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº4 en Re mayor, op.83

Cuarteto Borodin

Charles-Valentin Alkan (1813-1888)

Sonatina para piano, op.61

Marc-André Hamelin, piano

14.00

Darius Milhaud

El buey sobre el tejado

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Francesco Geminiani

Sonata para chelo y continuo en re menor, op.5, Nº2

Alison McGillivray, chelo

David McGuinness, clave

Eligio Quinteiro, guitarra alto

Joseph Coruch, chelo

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

15.00

Música documental (Música antigua)

Albertus de París (s.XII)

“Alegraos, católicos”, conductus a tres voces, del Códice Calixtino

Ensamble Organum / Marcel Peres

Johannes Ockeghem (c.1410-1497)

Fors seulemen, chanson a tres voces

The Clkerk’s Group / Edward Wickam

Giovanni de Macque

Canzona alla francese, Canzona N°2 y Capricho sobre re fa mi sol

Johan Laleman, órgano

William Lawes

Música, el maestro de tu arte ha muerto, para ensamble de violas

Ensamble Correspondances / Sébastien Daucé

Nicola Porpora

Aria de la ópera Siface

Philippe Jaroussky, contratenor

Le Concert d’Astrée / Emmanuelle Haïm

Adam Falckenhagen

Partita para laúd N°6 en La mayor

John Schneiderman, laúd

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Erich Wolfgang Korngold

Trío en Re mayor, op.1

Trío Goebel de Berlín

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Fa mayor, número de catálogo 130

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Marc-Antoine Charpentier

Tercera lección de tinieblas para el miércoles santo, H.135

Kai Wessel, contratenor

Christoph Prégardien, tenor

Peter Kooy, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº2 en Fa mayor, op.38

Vladimir Ashkenazy, piano

Ottorino Respighi

Poema otoñal

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

Antonio Carreira

Cançao a quatro glosada

Ensamble Segréis de Lisboa / Manuel Morais

Gioachino Rossini

“Tutto è deserto… Una volta c’era… Un soave non so che” de La Cenicienta

Margherita Guglielmi, soprano

Laura Zannini, soprano

Teresa Berganza, mezzosoprano

Luigi Alva, tenor

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.3, Nº4

Nuevo Collegium Musicum Johann Sebastian Bach de Leipzig / Max Pommer

Victor Herbert

“Yesterthoughts” de las Cinco Piezas para chelo y orquesta

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

23:00

Industria Nacional

Eduardo Grau

Pequeña cantata de Navidad, op.150

Coro Nacional de Niños

Conjunto instrumental / María Isabel Sanz

Luis Zubillaga (1928-1995)

Canciones y recuerdos, para cuarteto de maderas

Cuarteto de Maderas de la Primera Bienal de Música Contemporánea de Puerto Rico

Eduardo Alonso-Crespo (1956)

Sinfonía N°2, op.23

Orquesta Sinfónica de Salta / Eduardo Alonso Crespo

Jorge Variego (1975)

Música para clarinete en Si bemol y palanca de mando

Jorge Variego, clarinetes y medios electrónicos