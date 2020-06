Programación Lunes 29 de Junio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº7

Cuarteto Purcell

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135

Cuarteto Emerson

Ernö Dohnányi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta en la menor, BWV 1013

Peter-Lukas Graf, flauta

Arnold Bax

Trío en Si bemol

Trío Borodin

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3

Maria João Pires, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Johann Adam Hiller, op.100

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam/ Neeme Järvi

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Francesco Corbetta

Suite para guitarra en sol menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, “La Trucha”

András Schiff, piano

Miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Claude Debussy

Imágenes, L.110 (Libro Nº1)

Philippe Entremont, piano

George Frideric Handel

Sonata a 5 en Si bemol Mayor, HWV 288

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Johannes Brahms

Geistliches Wiegenlied, op.91, Nº2

Jessye Norman, soprano

Daniel Barenboim, piano

Wolfram Christ, viola

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, “Drum roll”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en La mayor, R.396

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

07.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

Otello, obertura op.93

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en la menor, Ryom 418

Heinrich Schiff, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Heitor Villa-Lobos

El carnaval de los niños

Yukio Miyazaki, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº27 en Sol mayor, K.199

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Franz Danzi

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Nicolai Medtner

Sonata trágica, op.38, Nº5

Yevgeny Sudbin, piano

Johann Adolf Hasse

Miserere en mi menor

Greta de Reyghere, soprano

Susanna Moncayo, mezzosoprano

Ian Honeyman, tenor

Dirk Snellings, bajo

Coro y orquesta “il Fondamento” / Paul Dombrecht

Johan Kvandal

Noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº1, op.54

Ensamble de Vientos de Noruega

Einar Schoeyen, contrabajo

Vincent d’Indy

Seis paráfrasis sobre canciones infantiles francesas, op.95

Michael Schäfer, piano

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera Jerusalén

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Aram Khachaturian

Concierto para violín y orquesta en re menor

Arabella Steinbacher, violín

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sakari Oramo

Arnold Bax

Dos cuadros rusos

Eric Parkin, piano

Guillaume Lekeu

Estudio sinfónico Nº2

Orquesta Filarmónica de Lieja y de la Comunidad Francesa / Pierre Bartholomée

11.00

La gran aldea (Bélgica)

François-Joseph Gossec

Sinfonía en Fa Mayor, op.12, Nº6, “Pastorella”

London Mozart Players / Matthias Bamert

Cesar Franck

Quinteto con piano en fa menor

Michael Levinas, piano

Cuarteto Ludwig

Guillaume Dufay

Par droit je puis bien complaindre y Bon jour, bon mois

Ensamble Unicorn / Michael Posch

12.00

Clásicos a la carta

Antonio Vivaldi

El verano, concierto para violín y orquesta en sol menor, op.8, Nº2

Janine Jansen, violín solista

Candida Thompson y Henk Rubingh, violines

Julian Rachlin, viola

Maarten Jansen, chelo

Stacy Watton, contrabajo

Elizabeth Kenny, theorba

Jan Jansen, clave

Gustav Mahler

“La despedida” de La canción de la tierra

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta Filarmónica de Viena / Jonathan Nott

Frédéric Chopin

Selección de los Veinticuatro preludios para piano, op.28

Martha Argerich, piano

13.00

Complemento musical



Wolfgang Amadeus Mozart

Dieciséis minués para orquesta, K.176

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Bohuslav Martinu

Trío para flauta, chelo y piano en Fa mayor

The Darlington Ensemble

14.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

15.00

Complemento musical

Antonio Caldara (compositor italiano, 1670 – 1736)

Sinfonía en Do mayor

Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler

Dora Pejačević (compositora croata, 1885 – 1923)

Fantasía concertante para piano y orquesta en re menor, op.48

Volker Banfield, piano

Orquesta Filarmonía del Estado Alemán de Renania-Palatinado / Ari Rasilainen

Luis de Narváez

La canción del Emperador y Variaciones sobre “O gloriosa domine”

Lex Eisenhardt, vihuela

Joseph Haydn

Cuarteto Nº3 en Re mayor, op.1, Nº3, Hob.III:3

Cuarteto Tátrai

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Industria Nacional

Luis Cluzeau-Mortet

Suite de valses Nº1

Polly Ferman, piano

Jorge Arandia Navarro

Concierto para flauta, dos arpas y cuerdas

Dante de Simone, flauta

Lucrecia Jancsa y Arianna Ruiz Cheylat, arpa

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Bruno D’Astoli

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº1 en si bemol menor, op.9, Nº1

Nocturno para piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.9, Nº2

Nocturno para piano Nº3 en Si mayor, op.9, Nº3

Nocturno para piano Nº4 en Fa mayor, op.15, Nº1

Nelson Goerner, piano

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera “Guillermo Tell”

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

23.00

Después del Concierto (Boris)