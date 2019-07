Programación Lunes 29 de Julio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss (hijo)

Obertura de la opereta El Pañuelo de encaje de la Reina

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Alfred Walter

Nicolo Paganini

“La primavera”, sonata para violín y orquesta en La mayor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Maria Szymanowska (pianista y compositora polaca, 1789-1831)

Fantasía dedicada a Su Alteza, la Princesa Zajączek

Anna Ciborowska, piano

Joseph Martin Kraus

Sinfonía buffa en Fa mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

08.00



Alan Hovhaness (compositor estadounidense, 1911-2000)

Canción de la tarde, para flauta, violín, timbales y orquesta de cuerdas

Paul Edmund-Davies, flauta

Arnold Kobyliansky, violin

Randy Max, timbales

Orquesta “I fiamminghi” de Flandes / Rudolf Werthen

Camille Saint-Saëns

Seis estudios para la mano izquierda, op.135

Michel Beroff, piano

Piotr illych Chaikovsky

La tempestad, fantasía sinfónica sobre temas de Shakespeare, op.18

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

09.00

Arthur Bliss

Quinteto con oboe

Nicholas Daniel, oboe

Cuarteto Maggini

Pablo Sarasate

Tres danzas españolas para violín y piano: Habanera, Playera y Malagueña

Tianwa Yang, violín

Markus Hadulla, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº14 en La mayor

Orquesta Austro-Húngara Haydn / Adam Fischer

10.00

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº5 en La mayor, op.18, Nº5

Cuarteto Jerusalén

Harald Saeverud (compositor noruego, 1897-1992)

Danza Silju, op.17a

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Ole Kristian Ruud

11.00

La gran aldea (Rusia)

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Alexandre Dossin, piano

Nicolai Moskowsky

Sinfonietta en si menor, op.32, Nº2

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Vladimir Verbitzky

Piotr Ilich Chaikovsky

“Tu silencio es incomprensible”, de la ópera iolanta

Anna Netrebko, soprano

Rolando Villazón, tenor

Staatskapelle Dresden / Nicola Luisotti

12.00

Clásicos a la carta

Édouard Lalo

Sinfonía española, op.21

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Nacional de Francia / Seiji Ozawa

Isaac Albéniz

Segundo cuaderno de la Suite Iberia

Alicia de Larrocha, piano

13.00

La música del fauno

Leos Janácek

Sinfonietta, op.60

Orquesta Filarmónica de Viena / Charles Mackerras

Joseph Martin Kraus (1756-1792)

Scherzo con variaciones

Ronald Brautigam, fortepiano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.7, Nº6

The Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

14.00

Franz Schubert

Cuarteto Nº6 en Re mayor, D.74

Cuarteto Melos

Juan Arañés (compositor español del siglo 17)

A la vida bona (chacona)

La Capella Reial de Catalunya

Hespèrion XXI / Jordi Savall

Dmitri Shostakovich

Concierto para piano, trompeta y cuerdas Nº1 en do menor, op.35

Evgeny Kissin, piano

Vassili Kan, trompeta

Los Virtuosos de Moscú / Vladimir Spivakov

15.00

Música documental (Música antigua)

Manuscrito Old Hall

John Cooke (?-1419)

Alma proles, motete

Pycard (activo hacia 1410)

Gloria

Pro Cantione Antiqua / Bruno Turner

Luis Milán

Pavanas Nº1, 5, 3 y 4

Luis de Narváez

La canción del emperador sobre “Mille regretz” de Desprez

Alfonso de Mudarra

Fantasía que contrahace el arpa en la manera de Ludovico

Hopkinson Smith, vihuela de mano

Loyset Compère

Somos de la orden de San Babouyn

Pierre de la Rue

Lo mismo se lleva el viento

Claudin de Sermisy

Ven a brindar

Guiard

Y ahora escuchad los introitos de taberna

Nicolas Gombert

Puesto que es así

Clemens non Papa

Una muchachita muy aguerrida

Ensamble Clément Jannequin / Dominique Visse

Francesco Maria Veracini (1690-1768)

Obertura Nº1 en Mi bemol mayor

Accademia I Filarmonici / Alberto Martini

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que Hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Julian Carrillo

Matilde o México en 1810

Zaira Soria, soprano

José Luis Ordóñez, tenor

Oziel Garza-Ornelas, barítono

Liliana del Conde, soprano

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 255

John Holloway, violín

Jaap ter Linden, viola da gamba

Lars Ulrik Mortensen, clave

23:00

Industria Nacional

Jean-Marie Leclair

Sonata para flauta y continuo en Sol mayor, op.2, Nº7

Dúo Comarca Antigua

Wolfgang Amadeus Mozart

Aria y dúo del primer acto de la ópera Idomeneo

Darío Schmunck, tenor

Sofía Soloviy, soprano

Orquesta Internacional de Italia / Corrado Rovaris

Grabado en el Palazzo Ducale, Martina Ferrara, el 23 de julio del año 2006

Constantino Gaito

Trío, op.25

Agustina Herrera, piano

Miembros del Cuarteto Sarastro

Eduardo Alonso-Crespo (1956)

Pachamama, op.11, para coro de voces iguales

Coro Ars Nova / María Beatriz Fernández de Briones