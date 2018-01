Programación Lunes 29 de Enero

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Nicolai Rimsky-Korsakov

“La historia del príncipe Kalender” de la suite sinfónica Scheherazade, op.35

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Domenico Cimarosa

Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor

Peter Lukas Graf y Georges Guéneux, flautas

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann

Arabesco, op.18 y Tocatta, op.7

Robert Hairgrove, piano

Richard Strauss

Canción de las mujeres, op.68, Nº6

Diana Damrau, soprano

Orquesta Filarmónica de Munich / Christian Thielemann

08.00

Carl Nielsen

Rapsodia sinfónica op.7

Orquesta Sinfónica de Odense / Edward Serov

Giuseppe Torelli

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Maurice André, trompeta

Concerto Ámsterdam / Frans Brüggen

Georg Abraham Schneider

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Enrique Granados

Los requiebros

Alicia de Larrocha, piano

09.00



Charles Gounod

Pequeña sinfonía para instrumentos de viento

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Howgood

Franz Liszt

Fantasía sobre temas populares húngaros para piano y orquesta

Jeno Jando, piano

Orquesta del Estado de Hungría / Janos Ferencsik

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto en Sol mayor, K.80

Cuarteto Hagen

10.00



Karol Szymanowski

Concierto para violín y orquesta Nº 2, op.61

Leónidas Kavakos, violín

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

Grabado en el Carnegie Hall de Nueva York, el 17 de enero de 2013

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Alexis Weissenberg, piano

Giusepe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Trío Locatelli

11.00

La gran aldea (Estonia)

Eino Tamberg

Concierto para trompeta y orquesta Nº1, op.42

Jouko Harjanne, trompeta

Orquesta Filarmónica de Kuoppio / Pekka Savijoki

Eduard Tubin (1905-1982)

Sinfonía Nº3

Orquesta Sinfónica de la Radio de Estocolmo / Neeme Järvi

Eduard Tubin

Una pequeña marcha para Rana

Vardo Rumessen, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ástor Piazzolla

“Andante” y “Allego” de Tango Suite, en arreglo para chelo y dúo de guitarras

Yo-Yo Ma, chelo

Sergio y Odair Assad, guitarras

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.15

Daniel Barenboim, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Jerónimo Giménez

Intermezzo de La boda de Luis Alonso

Orquesta de la Comunidad de Madrid / Miguel Roa

13.00

La música del fauno

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo (s. XIII)

“Santa Maria, strela do dia”; “Loemos muit’a Virgen” y “Tod’ome deve dar loor”, de las Cantigas de Santa María

Camerata Mediterránea / Joel Cohen

Petrus de Cruce

Aucun ont trouvé, motete a tres voces

The Early Music Consort of London / David Munrow

Giovanni Picchi

Ballo alla Polacha

Floriano Canale

Canzona: La Balzana

Orazio Vecchi

Saltarello: Gioite tutti in suoni

Gasparo Zanetti

Entrada del marqués de Caravazzo

Giovanni Picchi

Ballo ongaro

Orquesta Renacentista Capriccio Stravagante / Skip Sempé

John Blow

Septimnius y Acme, diálogo para tres voces, dos violines y continuo

Miembros del ensamble Red Byrd

The Parley of Instruments / Peter Holman

Heinrich Ignaz von Biber

Partita para dos violas d’amore y continuo N°7 en do menor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Lucas Ruiz de Ribayaz

“Paradetas” del tratado Luz y Norte

The Harp Consort / Andrew Lawrence-King

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Te invitamos a revivir la décima temporada de Los Conciertos de La 96.7. Hoy vamos a compartir el concierto que la flautista Patricia Da Dalt y la arpista Lucrecia Jansca ofrecieron el año pasado en el Auditorio de la Radio. En aquella ocasión, interpretaron obras de Donizetti, Jongen, Cras, Piazzolla e Ibert

19.00

Franz Schubert

Sinfonia Nº8 en si menor, D.759

Orquesta Sinfónica Anima Eterna / Jos van Imnerseel

Joseph Haydn

Cuarteto Nº5 en Do mayor, op.76, Hob III:79

Cuarteto Kodaly

Ricardo Castro

Vals capricho

Gloria Bolivar, piano

Orquesta Sinfonica Nacional de Mexico / Luis Herrera de la Fuente

20.00

Ciclos (Grandes violinistas compositores)

Jenö Hubay (1858-1937)

Sonata Romántica, op.22

Ferenc Szecsódy, violín

Istvan Kassai, piano

Jenö Hubay

Czarda para violín y orquesta

Jenö Hubay, violín

Orquesta de la Radio de Canada / Wilfrid Peletier

Joseph Boulogne, Chevalier de Saint Georges

Cuarteto para cuerdas Nº6 en Re mayor

Cuarteto de cuerdas Jean–Noël Molard

Joseph Boulogne, Chevalier de Saint Georges

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.11

Orquetsa de Cámara de Versalles / Bernard Wahl

21.00

Música Nocturna

Johann Nepomuk Hummel

Septeto Nº1 en re menor para piano, flauta, oboe, corno, viola, cello y contrabajo

Ensamble Capricorn

Nicolò Porpora

Sinfonía de cámara en sol menor; op.2, Nº3

Artifizii Musicali

Charles Gounod

“Où suis-je- … Ô ma lyre immortelle” de la ópera Sapho

“Faites-lui mes aveux” de Fausto

“Me voilà seule, enfin! … Plus grand, dans son…” de La Reina de Saba

Elina Garança, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica del Teatro Comunal de Bologna / Yves Abel

Anthony Newman

Concertino para piano y orquesta

Anthony Newman, piano

Orquesta Sinfónica de Pennylvania / Alan Birney

Hugo Alfven

Leyenda de las Skerries, op.20

Orquesta Nacional Real de Escocia / Niklas Willén.

Fernando Sor

Variaciones para guitarra sobre “O cara armonía” de La flauta mágica de Mozart

Göran Söllscher, guitarra

23:00

Industria Nacional

Guillaume de Machaut

Cuando estoy privado de ver a mi dama, virelai

Rico en amor, balada

Dulce rostro lleno de gracia, rondó

La Manfredina

Jorge Delorenzi

Sybila. Poema sinfónico para orquesta

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Mauricio Weintraub

Víctor Amícola (1931)

A través de lo incierto

Grupo del CEAMC

Jorge Martínez Zárate

Motivo campero, Motivo campero N°2 y Ritmo de danza

Dúo D’Adamo-Bulgarelli