Programación Lunes 29 de Abril

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Piotr Illych Chaikovsky

Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Villiers Stanford

Rapsodia Irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor, op.105

Martin Jones, piano

Alexandre Lagoya

Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Dmitri Shostakovich

Trio Nº1 en do menor, op.8

Julian Rachlin, violín

Mischa Maisky, chelo

Itamar Golan, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en sol menor, op.6, Nº8

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ralph Vaughan Williams

Suite para viola y orquesta

Frederick Riddle, viola

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2

Zuill Bailey, chelo

Simone Dinnerstein, piano

Alfred Hill (compositor y director australiano, 1869-1960)

Cuarteto Nº3 en la menor, “El carnaval”

Cuarteto Dominion

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

10.00

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violin y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois

Patrick Gallois, flauta

Maria Prinz, piano

Sergei Prokofiev

Otoño, bosquejo sinfónico, op.8

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

La gran aldea (Estonia)

Eino Tamberg

Concierto para trompeta y orquesta Nº1, op.42

Jouko Harjanne, trompeta

Orquesta Filarmónica de Kuoppio / Pekka Savijoki

Eduard Tubin (1905-1982)

Sinfonía Nº3

Orquesta Sinfónica de la Radio de Estocolmo / Neeme Järvi

Eduard Tubin

Una pequeña marcha para Rana

Vardo Rumessen, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Selección de la ópera Fidelio

Inga Nielsen, soprano

Edith Lienbacher, soprano

Alan Titus, barítono

Gösta Winbergh, tenor

Wolfgang Glashof, bajo

Coro de la Radio de Hungría

Nicolaus Esterházy Sinfonia / Michael Halász

Samuel Barber

Adagio para cuerdas

Orquesta Sinfónica de Londres / Kristjan Järvi

Béla Bartók

Sonata para violín y piano Nº2, Sz 85

Isaac Stern, violín

Yefim Bronfman, piano

13.00

La música del fauno

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta para la mano izquierda en Re mayor

Philippe Entremont, piano

Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

Francesco Maria Veracini (1690-1768)

Sonata académica para violín y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº1

Trío Locatelli

Louis Spohr

Seis canciones alemanas, op.154

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Nils-Erik Sparf, violín

14.00

Ottorino Respighi

Tríptico Boticelliano

Orquesta Filarmónica Real de Lieja / John Neschling

George Gershwin

Tres preludios para piano

Leon Bates, piano

Edouard Lalo

Trío Nº2 en si menor

Trío Parnassus

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo

Primeras Vísperas, de la Fiesta de los tontos

New London Consort / Philip Pickett

Tannhäuser (s.XIII)

Mis loas son para una dama (versión instrumental)

Oswald von Wolkenstein (c.1376-1445)

Bien, amigos, comencemos nuestro viaje

Neidhart von Reuental (c.1190-c.1237)

Canta, gallo de oro (versión instrumental)

Ensamble Newberry / Mary Springfels

Tomàs Luis de Victoria (1548-1611)

Ardens est cor meum, motete

The Oxford Camerata / Jeremy Summerly

Michael Praetorius

Selección de Voltes de tambour, de las Danzas de Terpsícore (1612)

New London Consort / Philip Pickett

Michelangelo Rossi

Alma afligida, ¿qué haces?, madrigal

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

William Lawes (1602-1645)

Fantasía-Suite Nº2 en Do mayor

London Baroque

Marc-Antoine Charpentier

“Minué de la pequeña gnomo” y “Coro de los cuatro elementos”, de la música incidental para La piedra filosofal (1681)

Les Arts Florissants / William Christie

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que Hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Fanny Mendelssohn

El año

Liana Serbescu, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº5 en La mayor, Hob.I:5

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Alessandro Scarlatti

Selección de Caín, o el primer homicidio

Bernarda Fink, contralto

Graciela Oddone, soprano

Dorothea Röschmann, soprano

Richard Croft, tenor

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

Carlos Chávez

Xochipili Macuilxoxhitl: Una música azteca imaginaria

Southwest Chamber Music / Jeef von der Schmidt

James Brooks

Concierto Nº1 para violín, dos flautas, dos cornos, fagot, cuerdas y piano en Re mayor

Elizabeth Wallfisch, violín

The Parley of Instruments / Peter Holman

Miguel Llobet

Seis canciones catalanas

Eduardo Fernández, guitarra

23:00

Industria Nacional

Alfred Schnittke

Concierto para viola y orquesta

Germán Clavijo, viola

Orquesta Sinfónica Nacional / Hadrián Ávila Arzuza

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 9 de agosto del año 2013

Carlos Barraquero (1927-2002)

Quinteto para vientos

Quinteto de Vientos Aconcagua