Programación Lunes 28 de Octubre

00.00

Programación especial de música

07.00

Y la mañana va

William Sterndale Bennett

“The May Queen”, obertura, op.39

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

András Schiff, piano

Johannes Brahms

Canciones y Romanzas para coro mixto y soprano solista, op.93a

Anna Korondi, soprano

Coro Arnold Schoenberg / Edwin Ortner

Carl Michael Ziehrer (compositor austríaco, 1843-1922)

Leyendas del Danubio, vals op.446

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

08.00



Joaquín Turina

Sonata para violín y piano Nº2, op.82

Felix Ayo, violín

Bruno Canino, piano

Georg Friedrich Handel

Sinfonía del oratorio “Samson”

The English Concert / Trevor Pinnock

Philip Glass

El Cañon, episodio dramático para orquesta

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Robert Shaw

Felix Mendelssohn

Variaciones serias para piano, op.54

Murray Perahia, piano

09.00



Malcolm Arnold

Sinfonía Nº25 op.74

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birminghan / Malcolm Arnold

Johann Kaspar Mertz

Flores de la patria húngara, op.1

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Robert Schumann

Adagio y alegro para corno y piano, op.70

Richard Watkins, corno

Julius Drake, piano

10.00

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Do mayor, Hoboken 7b, Nº2

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Carl Nielsen

Suite sinfónica para piano, op.8

Elisabeth Westenholz, piano

Francesco Salieri

“La tempesta di mare”, sinfonía en Si bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

11.00

La gran aldea

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

Erich Wolfgang Korngold

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Vilde Frang, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / James Gaffigan

John Field

Sonata para piano en do menor, op.1, Nº3

John O’Conor, piano

Johann Pachelbel

Aria con variaciones en La mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

14.00

Niels Gade

Sinfonía Nº5 en re menor, op.25

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Mateo Flecha

El fuego (ensalada)

Ensamble La Colombina

Darius Milhaud

Sonata para flauta, oboe, clarinete y piano

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Eduard Brunner, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo

Ad mortem festinamus (Hacia la muerte nos precipitamos), del Libro Rojo de Montserrat

Ensamble Micrologus

Capella de Música de Santa María del Mar

Anónimo (s.XIV)

Del amor me nutro, virelai a tres voces

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Christopher Tye

In Nomine “Confianza”, In Nomine “El llanto de Raquel” e In Nomine a cuatro voces

Ensamble Phantasm

Juan del Enzina

Una sañosa porfía, romance

Más vale trocar, villancico

Hesspèrion XX / Jodi Savall

Jehan Titelouze (c.1562-1633)

Cuarto versículo del himno gregoriano Ad coenam agni providi

Robert Bates, órgano

Agostino Steffani

Aria de la ópera Tassilone

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Coro de la Radio y Trlevisión de Suiza

I Barocchisti / Diego Fasolis

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que Hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

23:00

Industria Nacional

Rodolfo García Morillo (1911-2003)

Beserker. Movimiento sinfónico

Orquesta Sinfónica del Estado / Roberto Kinsky

Heitor Villa-Lobos

Chôros Nº7

Grupo Encuentros / Alicia Terzián

Alberto Grau

Pater Noster

Luis Gianneo

Llanto del imperio inca en agonía

Pompeyo Camps

Los alertas, op.70

Gilberto Mendes

Motete en re menor

Coro Universitario del Comahue / Gabriel Constanza

Agustín Barrios Mangoré

Julia Florida, Vals, op.8, Nº4 y Una limosnita por el amor de Dios

Gustavo Fogiel, guitarra

Jorge Fontenla (1927-2016)

Toccata para orquesta, op.40

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Emmanuel Siffert

Registro obtenido en el Auditorio Juan Victoria de San Juan el 5 de agosto de 2016