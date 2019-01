Programación Lunes 28 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Edouard Laló

Obertura de la ópera El rey de Ys

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº3 en la menor

Christian Tetzlaff, violín

Lars Vogt, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante para dos oboes, dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor

The Hannover Band / Anthony Halstead

Astor Piazzolla

“Café 1930”, de Historia del tango

Alfredo Marcucci, bandoneón

Baltazar Benítez, guitarra

08.00

Georges Bizet

Suite Nº2 de La Arlesiana

Orquesta Sinfónica de Barcelona / Pablo González

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº1 en mi menor, “De mi vida”

Cuarteto Lindsay

John Ireland

En aquellos días

John Lenehan, piano

09.00

Ambroise Thomas

“A vos jeux, mes amis …”, aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Federico El Grande, Rey de Prusia

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Do mayor

Patrick Gallois, flauta

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Peter Schreier

Franz Schubert

Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos en La bemol mayor, op.35, D.813

Daniel Barenboim y Radu Lupu, piano a 4 manos

Dmitri Shostakovich

Obertura festiva en La mayor, op.96

Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

10.00

Johann Antón Logy (compositor y laudista checo, 1643 – 1721)

Suite para laúd en Sol mayor

Goran Söllscher, guitarra de 11 cuerdas

Peter Warlock

Serenata para cuerdas

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Richard Strauss

Trío Nº2 en Re mayor

Anna Kandinskavia, violín

Sebastian Hess, chelo

Wolfgang Sawallisch, piano

Antonin Dvorák

Cinco valses de Praga, para orquesta

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

11.00

La gran aldea (Malta)

Girolamo Abos

Stabat Mater

Isabelle Poulenard, soprano

Isabelle Desrochers, soprano

Martin Oro, contratenor

Ensemble Stradivaria / Daniel Cuiller

Charles Camilleri

Suite Malta

Orquesta Filarmónica Real / Charles Camilleri

Charles Camilleri

El espíritu de la soledad; Scanzona y La oración de Frankfurt

Susanne Stanzeleit, violín

Sofia Rahman, piano

12.00

Clásicos a la carta

Franz Lehár

Selección de La viuda alegre

Teresa Stratas, soprano

Elizabeth Harwood, soprano

René Kollo, tenor

Werner Krenn, tenor

Donald Grobe, tenor

Zoltan Kelemen, barítono

Coro de la Ópera de Berlín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

George Frideric Handel

Música Acuática. Suite Nº3 en Sol mayor, HWV 350

Orquesta de Cámara Franz Liszt /Frygies Sándor

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Nikita Magaloff, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Tercer movimiento de la Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

13.00

La música del fauno

Jean-Philippe Rameau

Suite del ballet Platée

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

Franz Danzi (1763-1826)

Quinteto para vientos en Fa mayor, op.68, Nº2

Ensamble Viena-Berlín

Carlos Guastavino

Sonatina para piano

Luis Ascot, piano

14.00

Frederick Delius

En un jardín de verano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Antonín Dvořák

Quinteto con piano en La mayor, op.5

Sviatoslav Richter, piano

Cuarteto Borodin

Nicolò Paganini

Las brujas, variaciones para violín y orquesta sobre un tema de Franz Xaver Süssmayr, op.8

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo (s.XIV)

Lamento de Tristán

Ensamble Unicorn de Viena

Mikolaj de Radom

Historiographi acim mentis, motete a tres partes

Michał Straszewskoi, bajo

Ars Nova / Jacek Urbaniak

Claudin de Sermissy

No como cerdo

Nicolas Gombert

Mil pesares

Ninot le Petit

¿No te has puesto tu gran bonete?

Vermont Primus

No es demasiado

Pierre Certon

La, la, la, no me atrevo a decirlo

Henry Fresnau

Suspiro de amor, pensamientos placenteros

Ensamble Clément Jannequin / Dominique Visse

Antonio de Cabezón (1510-1566)

Tiento del segundo tono

José Luis González Uñol, órgano

Grabado en el órgano del Palacio Real de Madrid

Pelham Humfrey (c.1647-1674)

Escucha, Señor, mi oración, verse anthem

Donna Deam, soprano

Drew Minter, contratenor

Rogers Covey-Crump y John Potter, tenores

David Thomas, bajo

Coro del Clare College

Romanaesca / Nicholas McGegan

David Petersen

Sonata N°2 para violín y continuo, de la colección Piezas para tocar (1683)

The Rare Fruits Council

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Repetición del cuarto concierto del ciclo 2018 de Los conciertos de La 96.7, realizado. en el Auditorio de Radio Nacional el 13 de julio de 2018.

Henry Purcell

Sonata para trompeta y piano en Re mayor, Z.850

Jeremiah Clarke

Trompeta voluntaria

Edward Elgar

In Smyrna

Edward Elgar

Nimrod

Guy Ropartz

Andante et allegro

Alexander Goedicke

Estudio de concierto para trompeta y piano, op.49

Alexander Scriabin

Dos poemas para piano, op.32

Eva Lopszyc

Campo Marzio, “A Fernando Ciancio y Diana Lopszyc”

Ástor Piazzolla

Ave María

Libertango

Fernando Ciancio, trompeta

Diana Lopszyc, piano

19.15

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759

Orquesta Sinfónica Anima Eterna / Jos van Immerseel

Joseph Haydn

Cuarteto Nº5 en Do mayor, op.76, Hob III:79

Cuarteto Kodaly

Ricardo Castro

Vals capricho

Gloria Bolivar, piano

Orquesta Sinfónica Nacional de Mexico / Luis Herrera de la Fuente

20.00

Ciclos (La música de cámara de Edvard Grieg)

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45

Agustin Dumay, violín

Maria João Pires, piano

Edvard Grieg

Intermezzo, para chelo y piano

Øystein Birkeland, chelo

Håvard Gimse, piano

—————————–

Robert Kurka

Suite de la ópera El buen soldado Schweik, op.22

Sinfonietta Atlanctic / Andrew Schenk

21.00

Música Nocturna

Giulio Caccini

L’Euridice

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Anton Arensky

Suite para dos pianos Nº4, op.62

Stepehn Coombs e Ian Munro

William Boyce

Sinfonía Nº 1 en Si bemol mayor

The English Concert / Trevor Pinock

Blas Emilio Atehortua (compositor colombiano nacido en 1943)

Dúo concertante para violín y cuerdas Nº1, op.150

Catherine French, violín

Orquesta de Cámara Mayo / Mario Benzecry

Antonin Dvorák

Bosque silencioso, op.68, Nº5

Andrés Díaz, chelo

Samuel Sanders, piano

23:00

Industria Nacional

Arias de las óperas La Gioconda de Ponchielli, I Pagliacci de Leoncavallo, Cavalleria Rusticana de Mascagni y La Wally de Catalani

Delia Rigal, soprano

Orquesta Estable del Teatro Colón / Juan Emilio Martini

Grabación del año 1952

Dmitri Shostakovich

Sonata para chelo y piano en re menor, op.40

Sol Gabetta, chelo

Hélène Grimaud, piano

Graciela Paraskevaídis

Libres en el sonido presos en el sonido

Ensamble Aventure