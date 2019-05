Programación Lunes 27 de Mayo

00.00

02.00

07.00

Jean Sibelius

Andante festivo

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Edward Elgar

Allegro de concierto

Peter Pettinger, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº9 en Do mayor, K.73

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Alejandro García Caturla (compoistor cubano, 1906-1940)

Tres danzas cubanas

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Robert Schumann

Cuentos de hadas, para clarinete, viola y piano, op.132

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

08.00



Frank Bridge

Tres canciones populares irlandesas

Cuarteto Delmé

George Enescu

Suite para piano Nº2 en Re mayor, op.10

Aurora ienei, piano

Isabella Leonarda

Sonata para dos violines, chelo y bajo continuo, op.16, Nº1

Capella Strumentale del Duomo di Novara

09.00

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Wolfgang Sawallisch

Franz Krommer

Partita para vientos en Mi bemol mayor, op.45, Nº2

Ensamble Josef Triebensee

Federico Mompou

Preludio, Coral, Cuna y Recitativo, de la Suite Compostelana

Andrés Segovia, guitarra



10.00

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Khatia Buniatishvili, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Paavo Järvi

Georg Philipp Telemann

Cuarteto para flauta, violín, oboe y bajo continuo en Sol mayor

Solistas Barrocos de Ámsterdam

11.00

La gran aldea (Argentina)

Juan Carlos Zorzi (1935 – 1999)

Sonata para violín y piano

Sebastián Masci, violín

Andrés Juncos, piano

Esteban Benzecry

Concertino para chelo y orquesta de cuerdas

Claudio Baraviera, chelo

Orquesta de Cámara Mayo / Mario Benzecry

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano el 13 de octubre de 1992

Carlos Guastavino

Tres cantilenas y final

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario / Nicolás Rauss

12.00

Clásicos a la carta

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº1 en mi menor, “De mi vida”

Cuarteto Lindsay

Giacomo Puccini

“Tua madre! Tua madre!” de la ópera La Rondine

Kiri Te Kanawa, soprano

Plácido Domingo, tenor

Orquesta Sinfónica de Londres / Lorin Maazel

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania / José Serebrier

13.00

La música del fauno

Jean-Féry Rebel

Los elementos

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Constant Lambert

Sonata para piano

Anthony Goldstone, piano

Giuseppe Maria Orlandini (1676 – 1760)

“Da torbida procela”, de Berenice

Joyce DiDonato, mezzosoprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

14.00

Édouard Lalo

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

Leoš Janáček

Sonata para violín y piano

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Carl Stamitz

Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor

László Horváth, clarinete

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo

Estampidas reales Nº1, 2 y 4, del Cancionero del rey

Modo Antiquo / Bettina Hoffmann

Oscar von Wolkenstein (1376-1445)

En un amplio salón de Siria, Una mujer cortaba el pasto y Señor tabernero, tenemos sed, canciones

Ensamble de Música Antigua de Augsburgo

Marco Dall’Aquila (c.1480-1538)

Preámbulo, La traditora, Ricercar N°33 y transcripción de la chanson Amy souffrez de Pierre Moulu

Christopher Wilson, laúd

Miguel de Ambieta (1644-1733)

Stabat Mater dolorosa

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)

Ballet de Village Nº4, op.52

Le Concert Spirituel / Hervé Niquet

16.00

18.00

18.00

20.00

20.00

21.00

21.00

Música Nocturna

Mauro Giuliani

Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.85

Mikael Helasvuo, flauta

Jukka Savijoki, guitarra

Bedrich Smetana

“Vysehrad” del ciclo Mi patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.1, Nº10, “Dido abandonada”

Trío Locatelli

Darius Milhaud

Concierto para piano y orquesta Nº1, op.127

Claude Helffer, piano

Orquesta Nacional de Francia / David Robertson

August Enna

Selección de la ópera La pequeña cerillera

Henriette Bonde-Hansen, soprano

Gitta-Maria Sjöberg, soprano

Coro de niñas de la Radio de Dinamarca

Coro de Sokkelund

Orquesta Sinfónica de la Radio de Dinamarca / Roman Zeilinger

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Fa mayor, Hob.II:23

Péter Pongrácz y Bertalan Hock, oboes

András Medveczky y Deszö Mesterházy, cornos

Tibor Fülemile y András Nagy, fagotes

Anónimo

Shoulder-Blade Dance

Camerata Hungarica / László Czidra

Peter Sculthorpe

Música del Sol Nº1

Orquesta Sinfónica de Melbourne / John Hopkins

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

23:00

Industria Nacional

Xenón Rolón (1856-1902)

Fragmentos de la Música sacra por la Semana Santa

Carla Paz Andrade, soprano

Isabel Mínguez, contralto

Rodrigo Ciarmiello, tenor

Sebastián Sorarrain, barítono

Alfredo Miranda Suriano, bajo

Ensamble Sonidos Argentinos / Lucio Bruno Videla

Grabado en vivo en La Plata el 19 de abril de 2011

Claude Debussy

Preludio a la siesta de fauno (transcripción para flauta, clarinete y piano de Michael Webster)

Stella Maris Marrello, flauta

Carlos Céspedes, clarinete

Celina Lis, piano

Gerardo Gandini

Variaciones para orquesta

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en Do mayor, BWV 1033

Marcelo Álvarez, flauta

Mara Diniello, arpa