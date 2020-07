Programación Lunes 27 de Julio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Jean-Philippe Rameau

Gavota y cinco variaciones

Marián Pivka, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Eugene Onegin, op.24. Vals

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043

Itzhak Perlman e Isaac Stern, violines

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Igor Stravinsky

Tres piezas para clarinete solo

Eddie Daniels, clarinete

Fritz Kreisler

Cuarteto en la menor

Cuarteto Kreisler

Franz Schubert

Momento musical para piano en fa menor, D.780, Nº6

Jenö Jandó, piano

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. “¿Quién inventó esta pequeña canción?” y “La vida en la tierra”

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Enrique Granados

Danza española para piano, op.5, Nº5. Andaluza (arr. para guitarra de E. Fernández)

Eduardo Fernández, guitarra

Arnold Bax

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en fa menor

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Vladimir Ashkenazy, piano

Frederick Delius

In a Summer Garden

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

07.00

Y la mañana va

François Borne

Fantasía brillante sobre temas de Carmen de Bizet

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Royal Philharmonic / Plácido Domingo

Jean Sibelius

Ocho pequeñas piezas para piano, op.99

Erik Tawaststjerna, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº1 en Sol mayor, op.6, Nº1

I Musici

Frederic Cowen (pianista, director y compositor inglés, 1852 – 1935)

Rapsodia india

Orquesta Filarmónica de Checoslovaquia / Adrian Leaper

Darius Milhaud

Cuarteto Nº14

Cuarteto Arcana

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº48 en Do mayor, Hoboken 16, Nº35

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Gabriel Faure

Suite de la música incidental para “Pelléas et Mélisande”, op.80

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

Domenico Dragonetti

Andante y rondó para contrabajo y cuerdas

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

09.00

Módulo Educativo

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

23.00

Después del Concierto (Boris)