Programación Lunes 26 de Marzo

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Alegría vienesa, obertura

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº43 en Fa mayor, K.76

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Max Reger

Seis burlescas para piano a cuatro manos, op.58.

Dúo Tal & Groethuysen

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en sol menor

Johannes Walter, flauta

Ensamble de Cámara de Dresde

08.00



Michael Tippett

Fantasía concertante sobre un tema de Corelli

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, Hob.18, Nº11

Ingrid Haebler, pìano

Orquesta de Cámara de Holanda / Simón Goldberg

Adolphe Adam

Fragmentos del ballet Giselle

Orquesta Philarmonia Slavonica / Alfred Scholz



09.00



Sergei Rachmaninov

Cuatro estudios tableaux, op.33 y op.39

Murray Perahia, piano

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Re mayor, R.93

Eduardo Fernández, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm



10.00

Charles-Valentin Alkan

Sonata de concierto para chelo y piano en Mi mayor, op.47

Emmanuelle Bertrand, chelo

Pascal Amoyel, piano

Franz Schubert

“Intende voci”, motete para tenor, coro y orquesta, D.963

Herbert Lippert, tenor

Coro Arnold Schönberg

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Miklos Szenthelyi, violín

Orquesta del Estado de Hungría / Gyorgy Gyoriványi-Ráth

11.00

La gran aldea (Dinamarca)

Niels Gade (1817-1890)

Sinfonía Nº2 en Mi mayor, op.10

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Carl Nielsen

Suite para piano op.45 “Luciferina”

Elisabeth Westenholz, piano

Carl Nielsen

Sueño de Noche de paz

Elisabeth Westenholz, piano

12.00

Clásicos a la carta

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta Nº4 en La mayor, BWV 1055

Ivor Bolton, clave

St. James’ Baroque Players / Ivor Bolton

Howard Hanson

Sinfonía Nº2, op.30, “Romántica”

Eastman-Rochester Orchestra / Howard Hanson

Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras Nº5, para soprano y ocho chelos

Barbara Hendricks, soprano

Miembros de la Royal Philarmonic Orchestra / Enrique Bátiz

13.00

La música del fauno

Claude Debussy

Imágenes

Orquesta Nacional de Francia / Daniele Gatti

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor

Liana Serbescu, piano

14.00

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en do menor, op.3, N°2

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Leoš Janáček

Juventud

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Edvard Grieg

En Otoño, obertura op.11

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo (s.XI)

Vedastus igitur

Venance Fortunat / Anne-Marie Deschamps

Mateo Flecha el Viejo (1481-1553)

La justa, ensalada

Studium Musicae Valencia

Hespèrion XX / Jordi Savall

Joan Ambrosio Dalza

Calata ala spagnola, danza

Francesco Spinacino

Recercar

Vincenzo Capirola

La vilanella y transcripción de la frótola Che farala che dirala de Michele Vicentino

Christopher Wilson, laúd

François Couperin

Primera lección de Tinieblas

René Jacobs y Vincent Darras, contratenores

Concerto Vocale / René Jacobs

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Fanny Mendelssohn

El año

Liana Serbescu, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº5 en La mayor, Hob.I:5

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Alessandro Scarlatti

Selección de Caín, o el primer homicidio

Bernarda Fink, contralto

Graciela Oddone, soprano

Dorothea Röschmann, soprano

Richard Croft, tenor

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

Carlos Chávez

Xochipili Macuilxoxhitl: Una música azteca imaginaria

Southwest Chamber Music / Jeef von der Schmidt

James Brooks

Concierto Nº1 para violín, dos flautas, dos cornos, fagot, cuerdas y piano en Re mayor

Elizabeth Wallfisch, violín

The Parley of Instruments / Peter Holman

Miguel Llobet

Seis canciones catalanas

Eduardo Fernández, guitarra

23:00

Industria Nacional

Alberto Ginastera

Serenata para barítono, chelo y conjunto de cámara, op.42 (1973)

Víctor Torres, barítono

Ricardo Sciammarella, chelo

Quinteto Filarmónico de Buenos Aires / Guillermo Scarabino

Juan Arizpacochaga

Sonata para guitarra de seis órdenes y bajo

Gabriel Schebor, guitarra de seis órdenes

Ana Paula Segurola Pita, clave

Carlos Florit Servetti (1956)

Preludio sinfónico ‘Las lunas según Cúneo’

Orquesta Filarmónica de Montevideo / Carlos Welkes