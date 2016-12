Programación Lunes 26 de Diciembre

00.00

Medianoche digital (Boris)

07.00

Y la mañana va

11.00

La gran aldea (Rumania)

Georges Enescu

Suite para piano Nº2 en Re mayor, op.10

Aurora ienei, piano

Paul Constantinescu

Concierto para piano y orquesta

Valentin Gheorghiu, piano

Orquesta Filarmónica de Cluj Napoca / Emil Simon

George Grigoriu

Muzica

Angela Gheorghiu, soprano

Orquesta del Teatro Regio de Turín / John Mauceri

12.00

Clásicos a la carta

Ralph Vaughan Williams

El ascenso de la alondra

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Yakov Kreizberg

Ludwig van Beethoven

Doce variaciones para chelo y piano sobre un tema de “La flauta mágica” de Mozart, op.66

Yo-Yo Ma, chelo

Emanuel Ax, piano

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº3, Sz 119

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

———————-

Alessandro Stradella

Così amor mi fai languir

José Carreras, tenor

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Vjekoslav Sutej

13.00

La música del Fauno

15.00

Música documental (música antigua)

Christopher Simpson (c.1605-1669)

“Primavera” y “Verano” de Las Cuatro estaciones

Sirius Viols

Domenico Zipoli (1688-1726)

Missa brevis

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Gaetano Donizetti

Arias de las óperas El duque de Alba y Poliuto

Dmitri Hvorostovsky, barítono

Orquesta filarmonía de Londres / Ion Marín

Dmitri Shostakovich

Suite de Ballet Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Fa mayor, op.6 Nº6

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Julian Aguirre

Huella y gato

Orquesta Academica del Teatro Colon / Guillermo Scarabino

19.00

Juan Crisóstomo Arriaga

Cuarteto de Cuerdas Nº2 en La mayor

Cuarteto Rasoumovsky

Micro de jazz (preparado por Carlos Melero)

No more

Darn That Dream

Crazy he calls me

Dinah Washington, voz

All starts Jam Session

Grabado en Los Angeles, EEUU, en agosto de 1954

———————————-

Dmitri Kabalevsky

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.48

Gil Shaham, violin

Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Pletnev

Frederic Chopin

Dos nocturnos, op.12

Dejan Lazic, piano

20.00

Ciclos (Villa-Lobos, Sinfonías)

Heitor Villa-Lobos

Sinfonía Nº11

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Carl St. Clair

Heitor Villa-Lobos

Sinfonía Nº12

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Carl St. Clair

——————-

Pitro Mascagni

“Mamma, quel vino è generoso” de la ópera Cavalleria Rusticana

Marcello Giordani, tenor

Orquesta Filarmónica del Teatro Bellini de Catania / Steven Mercurio

21.00

Música Nocturna

Carlos Guastavino

Sonata para clarinete y piano

Florent Héau, clarinete

Marcela Roggeri, piano

Leopold Mozart

Sinfonía en Sol mayor, Eisen G3, “Sinfonía pastoral”

David Moltz, trompa de los alpes

Orquesta de Cámara de Münich / Hans Stadlmair

Barbara Strozzi

Selección de cantatas del Libro I

Ensamble Musica Secreta

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Erik Satie

Cinco nocturnos para piano

Aldo Ciccolini, piano

Bernhard Henrik Crusell

Cuarteto con clarinete Nº2 en Do menor, op.4

Thea King, clarinete

Miembros del Cuarteto Allegri

Henry Purcell

La mujer virtuosa, Z.596

The Parley of Instruments / Peter Holman

Antonin Dvorák

Canciones de amor, op.83

Edita Gruberova, soprano

Erika Werba, piano

Frank Martin

Balada para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

23:00

Industria Nacional

Tomás Luis de Victoria

O quam gloriosum est regnum, motete

Gustav Holst

Esto he hecho por mi verdadero amor

Jua Carlos Cobián y Enrique Cadícamo

Los mareados (arreglo de Liliana Cangiano)

Ariel Ramírez

Gloria, de la Misa criolla

Música Quántica / Camilo Santostéfano

Grabado en vivo durante la gira europea 2012

Alberto Ginastera

Música del ballet Panambí, op.1

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Luis Gorelik