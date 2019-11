Programación Lunes 25 de Noviembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Vasily Kalinnikov

Intermezzo para orquesta Nº1 en fa sostenido menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, K.282

Mitsuko Uchida, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y continuo en Sol mayor, op. 3, Nº9

Roberto Michelucci, violín

I Musici

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Si bemol mayor

Ensamble Consortium Classicum

08.00

Erik Satie

Doce pequeños corales

Aldo Ciccolini, piano

William Alwyn

Sinfonietta para cuerdas

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd Jones

Guillaume Dufay

Dos canciones: “Ataque a la fortaleza” y “Por el amor de mi dulce amada”

Bernhard Landauer, contratenor

Ensamble Unicorn

Luigi Cherubini

Obertura de concierto

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

09.00

Antonio Lauro

Cuatro valses venezolanos para guitarra

Pepe Romero, guitarra

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Thea King, clarinete

Nobuko Imai, viola

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

William Sterndale Bennett

Sonata para piano en La bemol mayor, op.46, “La doncella de Orleans”

Ian Hobson, piano

10.00

Henri Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor, op.31

Hilary Hahn, violín

Orquesta Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen / Paavo Järvi

Anton Reicha

“Harmonique imitée”, para cuatro flautas, op.18

Cuarteto Kuhlau

Dmitri Shostakovich

Suite de Ballet para orquesta Nº1

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

La gran aldea (Francia)

Gabriel Pierné

Suite Ramuntcho Nº1

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

François-Adrien Boieldieu

“Ah! Quel plaisir d’être soldat” y “Viens, gentille dame” de la ópera La dama blanca

Juan Diego Flórez, tenor

Coro y Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Roberto Abbado

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Jean Hubeau, piano

Raymond Galois-Montbrun, violín

André Navarra, chelo

12.00

Clásicos a la carta

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor, op.26

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, “Americano”

Cuarteto Bartók

13.00

La música del fauno

Joseph Boulogne, Chevalier de Saint Georges (ca. 1745-1799)

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.póstumo, Nº2

Qian Zhou, violín

Camerata Toronto / Kevin Mallon

Bohuslav Martinu

Cuatro madrigales para oboe, clarinete y fagot

Robin Canter, oboe

David Campbell, clarinete

Graham Sheen, fagot

Franz Liszt

Estudio de ejecución trascendente Nº7 en La bemol mayor, “Ricordanza”

Daniil Trifonov, piano

14.00

Johann Sebastian Bach

“Amarás a tu dios, tu Señor”, Cantata BWV 77

Dorothea Röschmann, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Jörg Dürmüller, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro Barroco de Amsterdam

Orquesta Barroca de Amsterdam / Tom Koopman

Alexander Glazunov

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.10

Cuarteto Shostakovich

Gilardo Gilardi

El gaucho con botas nuevas

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo

“Stela splendens”, danza del Libro Rojo de Montserrat

Ensamble Micrologus

Capella de Música de Santa María del Mar

Gilles Binchois (c.1400-1460)

Muchachas casaderas, Los muy dulces ojos y Enamorado estoy, chansons

Ensamble Gilles Binchois / Dominique Vellard

Giuseppe Guami

Canzon Nº24 a ocho

Orazio Vecchi

Mostrav’in ciel. Tedesca a cinco

Giorgio Mainerio

Tedesca y Saltarello

Floriano Canale

La Balzana. Canzona a ocho

Giorgio Mainerio

Ballo anglese y Saltarello

Orquesta Renacentista Capriccio Stravagante / Skip Sempé

Heinrich Ignaz von Biber

Laetatus sum, motete

Max von Egmond y Jacques Villisech, bajos

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

——–

Franz Liszt

“En el lago de Wallenstadt”, de Años de peregrinaje. Primer año. Suiza

Alfred Brendel, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que Hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Michael Haydn

Serenata en Re mayor

Virtuosi Saxoniae / Ludwig Güttler

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Re mayor, op.8

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Adolph Hasse (compositor alemán, 1699 – 1783)

Eccomi alfine… Pallido il sole, de la ópera Artaserse

Sonia Prina, contralto

Armonia Atenea / George Petrou

Josef Suk

Cuatro piezas para piano, op.7

Margaret Fingerhut, piano

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Il Signor Bruschino

Academy of St Martin in the Fields /

23.00

Industria Nacional

Celestino Piaggio

Scherzo y Rondó, para piano

Alfredo Corral, piano

Giuseppe Verdi

Cuatro piezas sacras

Coro Polifónico Nacional / Carlos López Puccio

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 7 de diciembre de 2001