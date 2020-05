Programación Lunes 25 de Mayo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Ernesto Nazareth

Epônina, vals

Polly Ferman, piano

Claude Debussy

Iberia

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Georges Bizet

Tres bocetos musicales

Setrak, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº1, op.12

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Domenico Scarlatti

Fandango en re menor

Genoveva Gálvez, clave

Dmitri Shostakovich

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.77

Viktoria Mullova, violín

Royal Philharmonic Orchestra / André Previn

William Lawes (compositor inglés, 1602-1645)

Suite para dos laúdes (transcripción para dos guitarras)

Néstor Guestrin y Menecha Casano, guitarras

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Eugène Ysaÿe

Sonata para violín en sol menor, op.27, Nº1

Lydia Mordkovitch, violín

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº25 en sol menor, K.183

Nothern Sinfonia of England / Myung-Whun Chung

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en La mayor, R.396

Laszlo Barsony, viola d`amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Xavier Montsalvatge

Cinco canciones negras

Young Hee Kim Peral, soprano

Octeto de chelos Conjunto Ibérico

Ástor Piazzolla

Cinco piezas para guitarra

Roberto Aussel, guitarra

Sigismondo D’India (compositor italiano del barroco temprano, 1582-1629)

Seis madrigales

Les Arts Florissants / William Christie

07.00

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Alegría vienesa, obertura

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Luigi Boccherini

Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº5

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Max Reger

Seis burlescas para piano a cuatro manos, op.58.

Dúo Tal & Groethuysen

Gottfried Heinrich Stölzel

Concierto para seis trompetas y orquesta en Re mayor

Maurice André, Bernard Soustrot, Guy Touvron, Thierry Caens, Jean Paul Leroy y Jacques Jarmasson, trompetas

Ensamble Orquestal de Paris / Jean-Pierre Walez

Michael Tippett

Fantasía concertante sobre un tema de Corelli

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, Hob.18, Nº11

Oliver Schnyder, pìano

Academy of St.Martin in the Fields / Andrew Watkinson

Adolphe Adam

Fragmentos del ballet Giselle

Orquesta Philarmonia Slavonica / Alfred Scholz

Sergei Rachmaninov

Cuatro etudes tableaux, op.33 y op.39

Murray Perahia, piano

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Re mayor, R.93

Eduardo Fernández, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm

Charles-Valentin Alkan

Sonata de concierto para chelo y piano en Mi mayor, op.47

Emmanuelle Bertrand, chelo

Pascal Amoyel, piano

Franz Schubert

“Intende voci”, ofertorio para tenor, coro y orquesta, D.963

Herbert Lippert, tenor

Coro Arnold Schönberg

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Miklos Szenthelyi, violín

Orquesta del Estado de Hungría / Gyorgy Gyoriványi-Ráth

Vincent D’Indy

Poema de las montañas, op.15

Michael Schäfer, piano

11.00

La gran aldea (Italia)

Luigi Cherubini

Cuarteto de cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor (1814)

Cuarteto Melos

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Do mayor

Andreas Staier, chelo

Concerto Köln

Luca Marenzio

Cruda amarilli

Ensamble Clement Janequin

12.00

Clásicos a la carta

Piotr Ilich Chaikovsky

Sexteto para cuerdas en re menor, op.70, “Souvenir de Florence”

Genrich Talaljan, viola

Mstislav Rostropovich, chelo

Cuarteto Borodin

Jean-Philippe Rameau

Suite de Pigmalion

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

13.00

Complemento musical



Ludwig van Beethoven

Trío Nº3 en do menor, op.1, Nº3

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Henry Purcell

Oda para el cumpleaños de la Reina María, Z.323

Emily van Evera, soprano

Timothy Wilson, contratenor

John Mark Ainsley, tenor

David Thomas, bajo

Taverner Singers

Taverner Consort / Andrew Parrott

14.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

15.00

Complemento musical



16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Complemento musical



23.00

Después del Concierto (Boris)