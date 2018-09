Programación Lunes 24 de Septiembre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Hilding Rosenberg

Obertura de la ópera “Las marionetas”

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Franz Schubert

Tres piezas para piano, Deutsch 946

Maurizio Pollini, piano

Reinhold Gliere

“Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja

Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

Giovanni Francesco Giuliani

Cuarteto para violín, viola, mandolina y laúd en Sol mayor

Cuarteto Plectr’Archi

08.00



Henry Vieuxtemps

Elegía para viola y piano en fa menor, op.30

Therese-Marie Gilisen, viola

Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Boecklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Antonio Vivaldi

“In turbate mare irato”, motete Ryom 627

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

09.00



Paul Hindemith

Piezas de danza para piano, op.19

Hans Petermandl, piano

Francis Poulenc

Suite Francesa, para vientos, percusión y órgano

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Carl Maria Von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00

Robert Schumann

Tres romances para oboe y piano, op.94. Versión para clarinete.

Martin Fröst, clarinete

Roland Pöntinen, piano

Francesco Antonio Rosetti

Concierto para fagot y orquesta en Si bemol major

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Jules Massenet

Suite orquestal Nº1

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Jean-Yves Ossonce

11.00

La gran aldea (Austria)

Gottfried von Einem

Concierto para órgano y orquesta, op.62

Andrea Pach, órgano

Orquesta de Cámara de Graz / Andreas Stöhr

Johann Nepomuk Hummel

Trío en Mi mayor, op.83

Trío Parnassus

Rudolf Scieczynski

Viena, ciudad de mis sueños

Eleonora Noga Alberti, soprano

Alfredo Corral, piano

12.00

Clásicos a la carta

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº7 en re menor, op.70

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Anton Webern

Cuarteto, op.28

Cuarteto Italiano

Richard Wagner

“Coro de peregrinos” de la ópera Tannhäuser, WWV 70

Coro de la Ópera de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

13.00

La música del fauno

Jean-Féry Rebel

Los elementos

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Constant Lambert (1905-1951)

Sonata para piano

Anthony Goldstone, piano

Giuseppe Maria Orlandini (1676 – 1760)

“Da torbida procela”, de Berenice

Joyce DiDonato, mezzosoprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

14.00

Édouard Lalo

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

Leoš Janáček

Sonata para violín y piano

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Carl Stamitz

Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor

László Horváth, clarinete

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

15.00

Música documental (Música antigua)

Obispo Ato (s.XII)

O adiutor, responsorio

Sequentia

Adam de la Halle

Si el dolor del amor no fuera tan placentero, canción monódica

Barbara Thornton, voz

Benjamin Bagby, arpa

Vincenzo Ruffo (c.1508-1587)

“La danza” y “Durmiendo un día”, de los Capricci in musica a tre voci

Andrea Favarim bajo

Academia Instrumental Italiana / Alberto Rasi

Thomas Lupo (1571-1627)

Tres fantasías a tres voces y tres fantasías a cuatro voces para ensamble de violas

The Porley of Instruments / Peter Holman

Heinrich Schütz

“Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?”, “¿Cuánto tiempo te olvidarás de mí, Señor?” y “Ven, Espíritu Santo, Señor Dios”, de la tercera colección de Sinfonías sacras (1650)

Cantus Cölln

Concerto Palatino / Konrad Junghänel

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Johann Nepomuk Hummel

Veinticuatro estudios para piano, op.125

Danielle Laval, piano

Giulio Caccini

Selección del primer acto de la ópera L’Euridice

Scherzi Musicali / Nicholas Achten

Moritz Moszkowski

Balada para violín y orquesta en sol menor, op.16, Nº1

Tasmin Little, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Luis Gianneo

Tres piezas criollas para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Gianneo

Charles Stanford

Rapsodia irlandesa para orquesta Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

Antonio de Cabezón

Diferencias sobre El canto del Cavallero

Mario Videla, clave

Wolfgang Amadeus Mozart

“S’altro che lagrime” de la ópera La clemenza di Tito, K.621

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

23:00

Industria Nacional

Ernesto Drangosch (1882-1925)

Concierto para piano y orquesta en Mi mayor, op.12

Antonio Formaro, piano

Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” / Luis Gorelik

Grabado en vivo en la Sala Sinfónica del CCK el 31 de mayo de este año

Francesco Cavalli

Interludio de la ópera Elena

Claudio Monteverdi

“Pur ti miro”, de L’Incoronazzione di Popea

Francesco Cavalli

Sinfonía de la ópera Elena

Sandrine Piau, soprano

Anne-Sophie von Otter, mezzosoprano

Capella Mediterranea / Leonardo García Alarcón

Oscar Strasnoy (1970)

“Y”, N°2 del ciclo Sum (2008)

Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Susanna Mälki