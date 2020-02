Programación Lunes 24 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Obertura y galopa, de la suite de El Tabano, op.97

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Conradin Kreutzer

Variaciones para fagot y orquesta en Si bemol mayor

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean Sibelius

Cinco impresiones características, op.103

Erik Tawaststjerna, piano

Joseph Haydn

Sinfonía en re menor, Hob.1, Nº80

Orquesta de Cámara Orpheus

08.00



Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta, op.9 Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Leos Janacek

Sonata para violín y piano

Petr Messieurer, violin

Radoslav Kvapil, piano

Aaron Copland

Musica para teatro, suite en 5 movimientos

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

09.00



Carl Philip Emanuel Bach

Trío sonata en do menor

Cuarteto Purcell

Charles Alkan

Sonatina para piano

Bernard Ringeissen, piano

Darius Milhaud

Suite francesa

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

10.00

Edvard Grieg

Sonata para violin y piano Nº3 en do menor, op.45

Leila Josefowicz, violín

John Novacek, piano



Míchael Haydn

Pastoral en Do mayor, Perger 91

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

Robert Schumann

Introducción y allegro concertante para piano y orquesta en re menor, op.134

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

11.00

La gran aldea (Bélgica)

François-Joseph Gossec

Sinfonía en Sol Mayor, op.12, Nº4

Northern Chamber Orchestra / Nicholas Ward

Guillaume Lekeu

Cuarteto inconcluso en do menor

Daniel Blumenthal, piano

Thanos Adamopoulos, violín

Christophe Desjardins, viola

Gilbert Zanlongui, chelo

Guillaume Dufay

“Pour l’amour de ma doulce amye“ y “Adieu ces bons vins de Lannoys“

Bernhard Landauer, contratenor

Ensamble Unicorn/ Michael Posch

12.00

Clásicos a la carta

Friedrich Kalkbrenner

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.61

Hans Kann, piano

Orquesta Sinfónica de Hamburgo / Heribert Beissel

Carl Maria von Weber

Quinteto para clarinete y cuerdas, op.34

Benny Goodman, clarinete

Cuarteto de Cuerdas de Berkshire

13.00

La música del fauno

Jacques Ibert

Sinfonía concertante para oboe y orquesta

John de Lancie, oboe

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

George Frideric Handel

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Andrew Manze, violín

Richard Egarr, clave

Josef Myslivecek

“Deh, parlate, che forse tacendo”, de la ópera Abramo ed Isacco

“Più non si trovano”, de la ópera L’Olimpiade

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Orquesta Philharmonia de Praga / Michel Swierczewski

14.00

Paul Hindemith

Nobilissima Visione. Suite de ballet

Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

Franz Liszt

Tres estudios de concierto

Daniil Trifonov, piano

John Field (1782-1837)

Quinteto con piano en La bemol mayor

Míċeál O’Rourke, piano

David Juritz y Jennifer Godson, violines

Sarah-Jane Bradley, viola

Julia Desbruslais, chelo

15.00

Música documental (Música antigua)

Leonino (fl. 1150-1201)

Christus resurgens (Cristo resucitó), organum

Orlando Consort

Johannes Ockeghem

Fors seulement l’attente (Excepto quizás la espera), rondó a tres voces

The Clerks’ Group / Edward Wickham

Bálint Bakfark (1507-1576)

Fantasía Nº1 y Or viens ça, viens (chanson de Clément Jannequin)

Dániel Benkö, laúd

Pedro Rimonte

Madre, la de mi madre

Montserrat Figueras, soprano

Hespèrion XX / Jordi Savall

Antonio Lotti

Sonata eco a cuatro, para dos oboes, fagot y continuo

Ensamble Barroco Sans Souci

Johann Valentin Görner (1702-1782)

La noche y Al dormir

Andreas Scholl, contratenor

Markus Märkl, clave

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Como todos los lunes del verano, te invitamos a revivir la duodécima temporada de Los Conciertos de La 96.7. Compartimos el concierto que, el 29 de noviembre de 2019, ofreció el Trío Williams con el violinista Nicolás Favero, el chelista Siro Bellisomi y el pianista Antonio Formaro.

19.30

Giacomo Puccini

“Dúo de amor” de la ópera Madama Butterfly

Luis Lima, tenor

Yasuko Hayashi, sopranp

Orquesta de la Ópera de San Francisco / Myung Whun Chung

Frederick Delius

Camino al jardín del paraíso

Orquesta de Nueva Scocia / Georg Tintner

20.00

Ciclos (Obra sacra de Vivaldi)

Antonio Vivaldi

Fragmentos del oratorio Judita triunfans

Gloria Banditelli, Judith Németh, Annette Markert y Katalin Gémes, mezzosopranos

Mária Zádori, soprano

Ensamble Vocal Savaria

Capella Savaria / Nicholas McGegan

21.00

Música Nocturna

Piotr Ilich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50, “A la memoria de un gran artista”

Gidon Kremer, violín

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Carlos Chávez

Otros tres exágonos

Lourdes Ambriz, soprano

Camerata de las Américas / Carmen Helena Téllez

Feliks Janiewicz

Tres divertimentos para orquesta

Orquesta de Cámara de Varsovia / Marek Sewen

Camille Saint-Saëns

Capricho andaluz para violín y orquesta en Sol mayor, op.122

Dong Suk Kang, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Antoni Wit

Gilles Binchois

Selección de chansons

Ensamble Gilles Binchois

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº2 en Re mayor, K.155

Cuarteto Éder

23.00

Industria Nacional

Tarquinio Merula

Con la lira del amor

Ignatio Donati

O Gloriosa Domina

Adriana Fernández, soprano

Ensamble Saqueboutiers

Vicente Moncho

El regreso de Anaconda

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Julio Malaval

José Franchini (1912-1984)

Suite Las pampas

Néstor Benito, guitarra

Jorge Rapp

Estudio electrónico II, obra electroacústica (1985)