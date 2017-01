Programación Lunes 24 de Enero

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La trasnoche de la 96.7

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19

Claudio Arrau, piano

Orquesta Philharmonia de Londres / Alceo Galliera

Vincenzo Bellini

Vaga luna, che inargenti

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

James Levine, piano

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Bernhard Joachim Hagen

Minue con variaciones de Locatelli

Karl Ernst Schöder, laúd

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.564

Trío Beaux Arts

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Glenn Gould, piano

Ignaz Pleyel

Cuarteto para clarinete y tres cornos de basetto en Si bemol mayor

Ensamble de clarinetistas suizos

Thomas Lupo

Tres arias-fantasías a 4, Nº5, Nº6 y Nº7

The Parley of instruments / Peter Holman

Henry Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Concierto en estilo italiano para teclado, BWV 971

Maria Tipo, piano

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35ª

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Arnold Bax

Sonata para clarinete y piano

Janet Hilton, clarinete

Keith Swallow, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, “La Folia” (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Fernando Sor

Variaciones sobre un tema escocés, op.40

Göran Söllscher, guitarra

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. “La leyenda del Rin”

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Gabriel Fauré

Quinteto para piano y cuerdas en do menor, op.115

Jean Hubeau, piano

Cuarteto Via Nova

07.00

Y la mañana va

Otto Nicolai

Obertura de “Las alegres comadres de Windsor”

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Alfred Walter

Ottorino Respighi

Adagio con variaciones, para chelo y piano

Francesco Pepiccelli, chelo

Angelo Pepicelli, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para trompeta, cuerdas y continuo en fa menor

Maurice André, trompeta

Orquesta de cámara de Rouen / Albert Beaucamp

Carl Stamitz

Cuarteto orquestal en Do mayor, op.14, Nº1

Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Donald Armstrong

08.00

Astor Piazzolla

“Buenos Aires hora cero” y “Jacinto Chiclana”

Victor Villadangos, guitarra

Muzio Clementi

Sinfonía Nº2 en Re mayor

Orquesta Philarmonia / Francesco D’ Avalos

Francis Poulenc

Ocho nocturnos

Olivier Cazal, piano

09.00

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.7b

Reiner Hochmuth, chelo

Orquesta de Cámara Polaca / Wojciech Rajski

Charles Tomlinson Griffes

Tres cuadros sonoros

Orquesta Filarmonica de Buffalo / JoAnn Falletta

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº5 en mi menor, C.142

Ensamble Romanesca

10.00

El artista de la semana

Anne Sofie Von Otter

Edgard Grieg

Seis canciones, op.48

Anne Sofie Von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

——————-

Aram Kachaturian

Rapsodia de concierto para violín y orquesta

Mihaela Martin, violín

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Theodore Kuchar

John Field

Nocturno para piano Nº16 en Do mayor

Pietro Spada, piano

11.00

La gran aldea (Brasil)

Radames Gnattali

Cuarteto para cuerdas Nº1

Cuarteto Radames Gnattali

Heitor Villa-Lobos

Sinfonía Nº9

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Carl St. Clair

José Alberto Kaplan

Tres piezas para trombón y piano

Radegundis Feitosa Nunes, trombón

José Henrique Martins, piano

12.00

Clásicos a la carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº40 en sol menor, K.550

Capella Istropolitana / Barry Wordsworth

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez

Milos Karadaglic, guitarra

Orquesta Filarmónica de Londres / Yannick Nézet-Séguin

Léo Delibes

“Viens, Mallika”, de la ópera Lakmé

Hei-Kyung Hong, soprano

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta de la Radio de Munich / Jesús López Cobos

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Gabriel Fauré

Cuarteto con piano Nº2 en sol menor, op.45

Marguerite Long, piano

Jacques Thibaud, violín

Maurice Vieux, viola

Pierre Fournier, chelo

Registro realizado en 1940

————

Capel Bond

Concierto Nº2 en La mayor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments / Roy Goodman

Joseph Haydn

“Sudò il guerriero”, de la ópera Il ritorno di Tobia

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Les Violons Du Roy / Bernard Labadie

14.00

El compositor de la semana

Ferruccio Busoni

Cuarteto para cuerdas en Do mayor, op.19

Cuarteto Pellegrini

——————-

Samuel Barber

Cuatro excursiones, op.20

Angela Brownridge, piano

Zdenek Fibich (1850-1900)

La tempestad, poema sinfónico op.46

Orquesta Filarmónica de Brno / Petr Vronsky

15.00

Música documental (música antigua)

Blondel de Nesle

Cada vez que sopla la brisa

Colin Muset

Con gran deleite cantaré

Margaret Philpot, contralto

Bálint Bakfark (1507-1576)

Fantasía I y Canción polaca

Dániel Benkö, laúd

Orlando di Lasso

Selección de los madrigales espirituales a siete voces Lágrimas de San Pedro

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Anónimo

Chaconas y Marionas

Gaspar Sanz

Preludio o Capricho arpeado

Anónimo

Folias

The Harp Consort / Andrew Lawrence-King

Antonio Caldara

“Lo seguitai felice” (“Lo acompañé feliz”), aria de Megade de la ópera L’Olimpiade

Philippe Jaroussky, contratenor

Concerto Köln / Emmanuelle Haïm

Daniel Purcell (c.1664-1717)

Sonata para dos trompetas, dos violines y continuo

The English Trumpet Virtuosi / Andrew and Mark Hoskins

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Repetición del segundo concierto del ciclo Beethoven & Cia. Cuarteto Gianneo

Alberto Ginastera

Cuarteto Nº1, op.20

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº7 en Fa mayor, op.59, Nº1, “Razumovsky” Nº1

Luis Roggero, violín

Sebastián Masci, violín

Julio Domínguez, viola

Matías Villafañe, chelo

19.25

MICRO DE JAZZ (Carlos Melero)

Blue monk

Body and soul

Ellingtonia

Aki Takase, piano

David Murray, clarinete y saxo

————

Leonard Bernstein

« Duo del balcon » del musical West side Story

Angela Gheorghiu, soprano

Roberto Alagna, tenor

Orquesta del Covent Garden de Londres / Richard Amstrong

Alberto Ginastera

Tres piezas para piano , op.6

Cuyana – Norteña y Criolla

Marcela Fiorillo, piano

20.00

Ciclos (Conciertos para violín y orquesta de Paganini)

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

——————–

Jean-Philippe Rameau

Pieza para clave en concierto Nº2 en Sol mayor

Chiyoko Arita, clave

Natsumi Wakamatsu, violín barroco

Masahiro Arita, flauta

Wieland Kuijken, viola da gamba

21.00

Música Nocturna

Nikolai Rimski-Korsakov

Mozart y Salieri

Alexander Fedin, tenor

Yevgeny Nesterenko, bajo

Vera Chasovennaya, piano

Sergey Girshenko, violin

Coro y Orquesta del Teatro Bolshoy / Mark Ermler

Fernando Sor

Fantasía elegíaca para guitarra, op.59

Alexander-Sergei Ramirez, guitarra

Jean-Joseph Mouret

Suite sinfónica Nº2

Academy of St Martin in the Fields y Las Trompetas de Francia / Iona Brown

William Wallace

Concierto para piano y orquesta Nº2 (1999)

Olga Dudnik, piano

Orquesta de la Radio de Eslovaquia / Kirk Trevor

Johannes Ockeghem

Ma maistresse

Capilla Flamenca

Edvard Grieg

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor

Cuarteto de Oslo

Ernesto Nazareth

Gotas de ouro

Polly Ferman, piano

23:00

Industria Nacional

Arturo Berutti

Aria de Vicenta, Preludio al acto tercero y Dúo de Vicenta y Giménez de la ópera Pampa

Laura Mauro, soprano

Luciano Miotto, barítono

Orquesta Sinfónica de Avellaneda / Lucio Bruno Videla

Grabado en vivo en el Teatro Roma de Avellaneda el 19 de agosto del año 2011

Claudio Maldonado (1980)

Suite patagónica, para guitarra, cuarteto y medios electrónicos

Claudio Maldonado, guitarra

Cuarteto de la Fundación Cultural Patagonia

Georg Philippe Telemann

Concierto para corno y orquesta en Re mayor

Güelfo Nalli, corno

Camerata Bariloche / Elías Khayat

Cecilia Fiorentino (1962)

Preludio para piano

Cecilia Florentino, piano