Programación Lunes 24 de Abril

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La trasnoche de la 96.7

Arcangelo Corelli

Sonata en trío en do menor, op.4, Nº11

The Purcell Quartet

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Sinfónica Académica de la Filarmónica de Moscú / Dmitri Kitaenko

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Joseph Haydn

Tres canciones: Canción del marinero, Canción pastoral y Fidelidad

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº2 en re menor, op.40

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Ernest Chausson

“La flor de las aguas”, del Poema del amor y el mar, op.19

Janet Baker, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Evgeny Svetlanov

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Murray MacLachlan, piano

Johannes Brahms

Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Jacques Ibert

Sinfonía concertante para oboe y orquesta de cuerdas

John de Lancie, oboe

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Johann Sebastian Bach

Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Isaac Albéniz

Granada, Cataluña y Castilla, de la Suite española para piano Nº1, op.47 (transcripción para dos guitarras)

Dúo Horreaux-Trehard

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (versión orquestal)

Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.564

Trío Beaux Arts

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Obertura Festiva

Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

William Boyce

Sinfonía Nº8 en re menor

The English Concert / Trevor Pinnock

Bedrich Smetana

Recuerdos de Bohemia en forma de polca, op.12, Nº2

Antonín Kubalek, piano

Charles Stanford

Rapsodia irlandesa Nº2 en fa menor, op.84

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Josef Myslivecek

Octeto para vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Octeto Albert Schweitzer

08.00

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.7b.

Reiner Hochmuth, chelo

Orquesta de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y bajo continuo en mi menor, BWV 1034

Jean-Pierre Rampal, flauta

Robert Veyron-Lacroix, clave

Jordi Savall, viola da gamba

Eric Satie

Piezas en forma de pera, para piano a cuatro manos

Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino, piano

09.00

Antón Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Franz Liszt

La capilla de Guillermo Tell

Alfred Brendel, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en re menor, op.37, Nº3, Gerard 517

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Joaquín Rodrigo

3 mazurkas para guitarra

Wolfgang Lendle, guitarra

10.00

El artista de la semana

Cuarteto Vermeer

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº11 en fa menor, op.95, “Serioso”

Cuarteto Vermeer

—————

Leopold Godowsky

Metamorfosis sinfónica sobre el “Vals del tesoro”, de Strauss

Leon Fleisher, piano

Gerald Finzi

El gran sacrificio final, para solistas vocales y órgano, op.26

Harry Bicket, órgano

The Finzi Singers / Paul Spicer

11.00

La gran aldea (Suecia)

Wilhelm Stenhammar

Romeo y Julieta, música incidental

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Arvo Volmer

Elfrida Andrée

Quinteto con piano en mi menor

Midsummer’s Music Ensemble

Ture Rangström

Cinco canciones sobre poemas de Bo Bergman

Barbara Hendricks, soprano

Roland Pöntinen, piano

Ture Rangström

Bön Till Natten

Anne Sofie von Otter, soprano

Bengt Forsberg, piano

12.00

Clásicos a la carta

Felix Mendelssohn

Obertura Las Hébridas, op.26

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467

Jan Lisiecki, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Christian Zacharias

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, “El trino del Diablo”

Elizabeth Wallfisch, violín

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Benjamin Britten

Guía orquestal para la juventud, op.34

Orquesta Filarmónica de Liverpool / Malcolm Sargent

Registro de 1946

——————–

Jan Ladislav Dussek (1760-1812)

Sonata para piano en Mi bemol mayor, “La despedida”

Ian Hobson, piano

Johann Joseph Fux (1660-1741)

“Rondó a siete” de la colección Concentus musico-instrumentalis

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

14.00

El compositor de la semana

Mili Balakirev

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.1

Malcolm Binns, piano

The English Northern Philharmonia / David Lloyd-Jones

Obertura sobre tres temas rusos

Orquesta Philharmonia / Yevgeny Svetlanov

————-

Bohuslav Martinu

Trío para flauta, chelo y piano en Fa mayor

Trío Ad Hoc

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía N°6 en Mi mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

15.00

Música documental (Música Antigua)

Anónimo (fines del siglo XII)

“Procesión a las fuentes bautismales” de El juego de los peregrinos de Emaús

Ensamble Organum / Michel Perés

Henricus Isaac (c.1450–1517)

Commune Festorum Beatae Mariæ Virginis, motete a seis voces

El granjero tiene una hija, lied

Me he enamorado, chanson

La más bella de ellas, madrigal

The Hilliard Ensemble

Kees Boecke Consort

Danzas del libro de Tabulatura de János Kájoni

Camerata Hungarica / Lászlo Czidra

Alberik Mazak (1609-1661)

Magnificat anima mea Dominum, motete

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Henry Purcell

Fantasía Nº9, Z.740, para ensamble de violas

London Baroque

Henry Purcell

Fantasía Nº2, Z.733, para ensamble de violas

London Baroque

Henry Purcell

Fantasía Nº14, Z.746, para ensamble de violas

London Baroque

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Hector Berlioz

La condenación de Fausto, op.24

Maria Peronne, soprano

Janet Baker, mezzosoprano

Nicolai Gedda, tenor

Gabriel Bacquier, barítono

Pierre Thau, bajo

Coro de la Ópera de París

Orquesta de París / Georgs Prete

23:00

Industria Nacional

Alerto Williams

Sonata para violín y piano N°2 en re menor, op.51

Carlos Pessina, violín

Haydée Giordano, piano

Mauricio Kagel

Les idées fixes

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sarre / Mauricio Kagel

Muzzio Clementi

Sonata para piano en Fa mayor, op.12, N°3

Aldo Antognazzi, piano

Lalo Schifrin

Tangos concertantes (2009)

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta Sinfónica de Detroit / Leonard Slatkin

Grabado en vivo en el Orchestra Hall de Detroit el 14 de enero de este año