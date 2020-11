Programación Lunes 23 de Noviembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re bemol mayor, op.19

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Franz Lehár

Paganini. Solo de violín

Orquesta del Estado de Hungría / János Sándor

John Dowland

Come again; Sweet love doth now invite, del Primer libro de canciones

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Luigi Boccherini

Serenata para orquesta en Re mayor

Orquesta de Cámara de Neuss / Johannes Goritzki

Arnold Bax

Sonata para piano Nº3 en sol sostenido menor

Eric Parkin, piano

Johann Kaspar Mertz

Le Gondolier, op.65, Nº3

Raphaëlla Smits, guitarra

John Jenkins

Fantasía-suite en Do mayor

The Parley of instruments / Peter Holman

Louis Spohr

Trío Nº4 en Mi bemol mayor, op.133

Trío Borodin

Frédéric Chopin

Polonesa para piano Nº5 en fa sostenido menor, op.44

Artur Rubinstein, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, Hob.18, Nº11

Evgenny Kissin, piano

Virtuosos de Moscú / Vladimir Spivakov

Manuel de Falla

Homenaje “Pour le Tombeau de Claude Debussy” para guitarra

Matías Liva, guitarra

Ernest Chausson

“La flor de las aguas”, del Poema del amor y el mar, op.19

Janet Baker, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Evgeny Svetlanov

Bohuslav Martinu

Serenata para dos violines y viola

Academy Chamber Ensamble

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en re menor

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johannes Brahms

Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Handel, op.24

Claudio Arrau, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, K.137

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Henry Purcell

Divine Hymn, de Harmonia Sacra

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, “Primavera”

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

07.00

Y la mañana va

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas Nº3 en Si bemol mayor, Gerard 447

Pepe Romero, guitarra

Miembros de la Academy of St.Martin in the Fields

Francis Poulenc

Trío para piano, oboe y fagot

Ricardo Requejo, piano

Ingo Goritzki, oboe

Klaus Thunemann, fagot

William Walton

Concierto para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano en do menor, op.45

Augustin Dumay, violín

Maria Joao Pires, piano

Samuel Barber

Danza de la venganza de Medea, de la suite del ballet Medea, op.23

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para dos claves y cuerdas en Do mayor

Emer Buckley y Claudio Scimone, claves

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

09.00

Módulo Educativo

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

23.00

Después del Concierto (Boris)