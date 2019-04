Programación Lunes 22 de Marzo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Julius Fučik

“Marinarella”, obertura gitana, op.215

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Johan Peter Emilius Hartmann

Allegro fantasía para violín y piano en Re mayor

Elisabeth Schneider, violín

Bohumila Jedlicková, piano

Benjamin Godard

Tres piezas para flauta y orquestra: Idilio, Serenata a Mabel y Leyenda pastoral

Marc Grauwels, flauta

Orquesta de Cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot

Joseph Haydn

Sinfonía Nº6 en Re mayor, Hob.1 Nº6, “La Mañana”

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

08.00



Vincent D’Indy

Tema variado, fuga y canción, op.85

Michael Schäfer, piano

Ludwig van Beethoven

Obertura, introducción, adagio y allegro, del ballet “Las Criaturas de Prometeo”, op.43

Orquesta Sinfónica de Montreal / Kent Nagano

Charles Koechlin

“Primavera”, quinteto para flauta, violín, viola, chelo y arpa, op.156

Philippe Racine, flauta

Robert Zimansky, violin

Monika Clemann, viola

Curdin Coray, chelo

Xenia Schindler, arpa

09.00



Reinhold Gliere

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.8

Orquesta Filarmónica Eslovaca / Stephen Gunzenhauser

Fernando Sor

Variaciones para guitarra sobre un tema de Mozart

Andrés Segovia, guitarra

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera “Eumene”

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

10.00



Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

Paul Hindemith

Música de concierto para cuerdas y metales, op.50

Orquesta Philharmonia de Londres / Paul Hindemith

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.33

Davide Teodoro, clarinete

Aldo Orvieto, piano

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

Charles Hubert Parry

Sinfonía Nº2 en Fa mayor

Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert

Benjamin Britten

Tres divertimentos para cuarteto de cuerdas

Cuarteto de Cuerdas Maggini

Anónimo

Danza inglesa

Conjunto Pro Arte de Flautas Dulces de Buenos Aires

12.00

Clásicos a la carta

Aram Jachaturián

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.46

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

José Serrano

“Canción húngara” de Alma de Dios

“Canción guajira” de La alegría del batallón

“Cuantas veces solo” de Los de Aragón

José Carreras, tenor

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Antoni Ros-Marba

Gabriel Fauré

“Siciliana” de Pelléas et Mélisande

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

13.00

La música del fauno

Juan Crisóstomo de Arriaga (1806-1826)

Sinfonía en re menor

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.49

Cuarteto Borodin

Ignaz Moscheles (1794 – 1870)

Romanza y tarantella brillante para piano en la menor, op.101

Ian Hobson, piano

14.00

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº10 en Re mayor

David Geringas, chelo

Orchestra da Camera di Padova e del Veneto / Bruno Giurana

Heitor Villa-Lobos

Sonata y fantasía Nº 2, para violín y piano

Jue Yao, violín

Alfred Heller, piano

Zdenek Fibich (1850-1900)

La tempestad, poema sinfónico op.46

Orquesta Filarmónica de Brno / Petr Vronsky

15.00

Música documental (Música antigua)

Leonino (c.1135-1201)

Cristus resurgens. Dicant nunc (Cristo resurge. Dinos ahora), antífona procesional de Pascual

Orlando Consort

Francesco Landini

De! Dinmi tu

Lorenzo da Firenze

A poste messe

Ensamble Alba Musica Kyo

John Dowland (1563-1636)

“Lágrimas tristes”, “Lágrimas forzadas” y “Lágrimas amantes”, de Lachrimae o Siete lágrimas, a cinco partes

The King’s Noyse / David Douglas

Alfonso Mudarra (c.1510-1580)

Isabel, villancico

Claros y frescos ríos, villanesca

Si me llaman a mí, villancico

Durmiendo iba el señor, romance

Guillemette Laurens, soprano

Mike Fentross, vihuela

Francis Lassus, percusión

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonata en trío en Sol mayor, op.4, Nº10

Ensamble Aurora

Dietrich Buxtehude

Cantata Ordenad al ángel, BWV 10

Solistas vocales

Cantus Cölln / Konrad Konrad Junghanel

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que Hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

23:00

Industria Nacional

Mariano Pablo Rosquellas

La batalla de Ayacucho. Sinfonía a doble orquesta

Orquesta Sinfónica / Lucio Bruno Videla

Grabado en vivo en el CCK el 9 de julio de 2017

Pascual Grisolía (1904-1983)

Sonatina

Dora Castro, piano

Jorge Edgar Molina

Por los caminos pálidos, entre la hierba oscura

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Carlos Calleja

Juan Laurentino Ortiz, recitante