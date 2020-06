Programación Lunes 22 de Junio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano en mi menor, op.108

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº19 en sol menor, op.49, Nº1

Emil Gilels, piano

Francisco Tárrega

Cinco preludios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Heinz Holliger, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Johannes Brahms

Cuarteto para cuerdas en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Melos

Domenico Scarlatti

Sonata para teclado en Si bemol mayor

María Tipo, piano

Peter von Winter

Concierto para fagot y orquesta en do menor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Mi bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Jean Sibelius

En Saga, poema sinfónico op.9

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Franz Liszt

Polonesa melancólica en do menor

Leslie Howard, piano

Marc-Antoine Charpentier

Il faut rire et chanter – Dispute de bergers, H.484

Les Arts Florissants / William Christie

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.76, Nº4, “Aurora”

Cuarteto Amadeus

Benjamin Britten

Sinfonía simple, op.4

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Tommaso Albinoni

Sinfonía para cuerdas en Sol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Felix Mendelssohn

Rondo caprichoso para piano en Mi mayor, op.14

Murray Perahia, piano

Charles Ives

Sinfonía Nº4

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

Antonin Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Daniel Barenboim

Béla Bartók

Danzas populares rumanas, Sz.68 (versión para piano)

Max Levinson, piano

07.00

Y la mañana va

Gabriel Pierné

“Viaje al país de la ternura”, para flauta, violín, viola, chelo y arpa

Miembros de la Orquesta de Cámara de Inglaterra

Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13

Jean-Yves Thibaudet, piano

Rued Langgaard (compositor danés, 1893-1952)

Sinfonía Nº5, “Tierras de estepas”

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en Si bemol mayor, op.5, Nº2

Dénes Kovács, violín

Ede Banda, chelo

János Sebestyéns, clave

Franz Liszt

Danza macabra para piano y orquesta, Searle 126

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Alexander Glazunov

Cuarteto Nº2 en fa mayor, op.10

Cuarteto Shostakovich

Darius Milhaud

Saudades do Brasil

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Ludwig Van Beethoven

Octeto para vientos en Mi bemol mayor, op.103]

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Gaspard Fritz

Sinfonía en Fa mayor, op.6, Nº5

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

John Ireland

Sarnia, tres piezas para piano

John Lenehan, piano

Maurice Ravel

Fragmentos de la ópera cómica “La hora española”

Luca Lombardo, tenor

Marc Barrard, barítono

Isabelle Druet, mezzosoprano

Frederic Atoun, tenor

Nicolas Courjal, bajo

Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Eduard Brunner, clarinet

Gerhard Oppitz, piano

Zdenek Fibich

Al crepúsculo, idilio sinfónico, op.39

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

11.00

La gran aldea (Hungría)

Karl Goldmark

Obertura En la primavera, op. 36

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórody

Laszló Lajtha

Cuarteto para cuerdas Nº7, op.49

Cuarteto de cuerdas Auer

Erno von Dohnanyi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

István Lantos, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

12.00

Clásicos a la carta

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº155: “Mein Gott, wie lang’, ach lange”, BWV 155

Caroline Stam, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Alexander Borodin

Cuarteto Nº1 en La mayor

Cuarteto Borodin

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La Cenicienta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

13.00

Complemento musical



Reinhold Glière]

La amapola roja, op.70

Orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú / Yuri Fayer

Jean Baptiste Senaillé}

Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.2, Nº6

Jaap Schroeder, violín

Philippe Foulon, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

Frantisek Vanerovsky

Cuarteto para clarinete y tres cornos de basetto en Fa mayor

Swiss Clarinet Players

14.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

15.00

Complemento musical



Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1

Thea King, clarinete

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Witold Lutoslawski

Cuarteto

Cuarteto de Varsovia

Anatol Liadov

Selección de piezas para piano

Monique Duphil, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Industria Nacional

Ludwig van Beethoven

Doce variaciones para chelo y piano sobre “Ein Mädchen oder ein Weibchen” de La flauta mágica de Mozart, op.66

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en La mayor, R.82

Ernesto Bitetti, guitarra

Los solistas de Zagreb

Eduardo Arolas

-El Marne

-Comme il fault

-La guitarrita

Rodolfo Mederos, bandoneón

Eric Shumsky, viola

Hugh Mac Kenzie, chelo

Jean-Paul Celea, contrabajo

Tomás Gubitsch, guitarra

William Sterndale Bennett

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.1

Malcolm Binns, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

23.00

Después del Concierto (Boris)