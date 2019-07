Programación Lunes 22 de Julio

00.00

02.00

07.00

Y la mañana va

Uuno Klami (compositor finlandés, 1900-1961)

Obertura para “Los zapateros del monte”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en sol menor, Nº6 de El arte del violín

Suzanne Lautenbacher, violín

Orquesta de Cámara de Mainz / Günther Kehr

Ludwig van Beethoven

Siete bagatelas para piano, op.33

Glenn Gould, piano

Lars Eric Larsson

Concertino para trompeta y orquesta de cuerdas, op.45, Nº6

Urban Agnas, trompeta

Ensamble Musica Vital / Goran Nilson

08.00



Wenceslaus Matiegka

Sonata para guitarra en Do mayor, op.16

Reinbert Evers, guitarra

Franz Lehar

Selección de temas de la comedia musical “Giuditta”

I Salonisti

Alexander Glazunov

Vals de Concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Malcolm Arnold

Sonata para violín y piano Nº1, op.15

Marcia Crayford, violín

Ian Brown, piano

09.00



Felix Mendelssohn

Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20

Ensamble de cámara de la Academy of St.Martin in the Fields

Franz Schubert

Minué y trío en re menor, D.89, Nº3

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Arthur Lourié (compositor ruso, 1892-1966)

Dos piezas para piano: Giga y nocturno

Christian Erny, piano

10.00

Carl Stamitz

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Si bemol mayor

Sabine Meyer, clarinete

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Johann Adolph Hasse (compositor alemán, 1699 – 1783)

Salve Regina en La mayor

Barbara Bonney, soprano

Bernarda Fink, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Köln

Antonin Dvorak

La paloma salvaje, poema sinfónico, op.110

Orquesta de Cámara Mahler / Daniel Harding

11.00

Ernesto Drangosch

Seis estudios de concierto, op.14

Elsa Piaggio, piano

Gilardo Gilardi

Poema Fluvial

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Luis Gorelick

Luis Gianneo

Divertimento para trío de vientos nº1

Maria Alicia Orotlani, flauta

Daniel Kerlleñevich, clarinete

Pedro Chiambareta, fagot

12.00

Aram Jachaturián

Concierto para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.38

Oxana Yablonskaya, piano

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky

Giacomo Puccini

Selección de arias

Jonas Kaufman, tenor

Coro y Orquesta dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio

13.00

Jacques Ibert

Sinfonía concertante para oboe y orquesta

John de Lancie, oboe

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

George Frideric Handel

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Andrew Manze, violín

Richard Egarr, clave

Josef Myslivecek

“Deh, parlate, che forse tacendo”, de la ópera Abramo ed Isacco

“Più non si trovano”, de la ópera L’Olimpiade

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Orquesta Philharmonia de Praga / Michel Swierczewski

14.00

Paul Hindemith

Nobilissima Visione. Suite de ballet

Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

Franz Liszt

Tres estudios de concierto

Daniil Trifonov, piano

John Field

Quinteto con piano en La bemol mayor

Míċeál O’Rourke, piano

David Juritz y Jennifer Godson, violines

Sarah-Jane Bradley, viola

Julia Desbruslais, chelo

15.00

Anónimo (Escuela de San Marcial, s.XII)

Resonemus hoc natali (Cantemos hoy en Navidad)

Sequentia

Anónimo

Danzas medievales

Cuarteto Mandel

Heinrich Isaac (1450-1517)

Innsbruck, debo dejarte, canción

Capilla Flamenca

Nicholas Ludford (c.1490-1557)

“Agnus Dei”, de la Misa Videte miraculum

The Cardinall’s Musick / Andrew Carwood y David Skinner

Johann Caspar Kerll (1627-1693)

Batalla imperial

Hespèrion XX / Jordi Savall

Nicolas Bernier

Amintas y Lucrina, cantata

Gérard Lesne, contratenor

Il Seminario Musicale

16.00

18.00

20.00

21.00

Ignacy Jan Paderewski

Sonata para piano en mi bemol menor, op.21

Karol Radziwonowicz, piano

Joseph Haydn

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, Hob.VIIe:1

Tine Thing Helseth, trompeta

Orquesta de Cámara de Noruega / Terje Tonnesen

José Pablo Moncayo

Sinfonietta

Orquesta Sinfónica de la UNAM / Eduardo Mata

Jean-Marie Leclair

Sonata para violín y bajo continuo en Si bemol mayor, op.1, Nº3

Fabio Biondi, violín

Maurizio Naddeo, chelo

Pascal Monteilhet, theorbe

Rinaldo Alessandrini, clave

Wolfgang Amadeus Mozart

“La vendetta”; “Voi che sapete”; “Sull’aria” de Las bodas de Fígaro, K.492

Ileana Cotrubas, soprano

Anna Tomowa-Sintow, soprano

Frederica von Stade, mezzosoprano

Jules Bastin, bajo

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Rued Langgaard

Septeto para flauta, oboe, dos clarinetes, dos cornos y fagot

Lars Thygesen, flauta

Henrik Husum, oboe

Ulla Ostergaard y Dorthe Gade, clarinetes

Jens Juul y Carsten Schmidt, corno

Uffe Munkgard, fagot

Peter Sculthorpe

Pequeña ciudad

Orquesta Sinfónica de Melbourne / John Hopkins

Fernando Sor

Sonata para guitarra en Do mayor, op.15b

Marc Teicholz, guitarra

Alexander Glazunov

Canto del Ministril, op.71

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

23:00

Luis Zubillaga (1928-1995)

Escena (II)

Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas / Felipe Izcaray

Charles Marie Widor

Suite para flauta y piano

María Cecilia Muñoz, flauta

Tiffany Butt, píano

Fermina Casanova (1936)

Concierto para contrabajo y orquesta

Juan Pablo Navarro, contrabajo

Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata / Diego Sánchez Hasse

Giovanni Zamboni Romano

Sonata N°8 para laúd en do menor

Miguel Olaso, laúd