Programación Lunes 22 de Enero

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

7.00

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Obertura de la opereta “La bella Galatea”

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

George Enescu

Rapsodia rumana Nº1, op.11 Nº1

Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Fritz Kreisler

Tamborín chino y Capricho vienés

Shlomo Mintz, violín

Clifford Benson, piano

Franz Danzi

Concierto para flauta y orquesta Nº4 en Re mayor, op.43

András Adorján, flauta

Orquesta de cámara de Munich / Hans Stadlmair

08.00



Benjamín Britten

Sinfonía simple, op.4

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Enrique Granados

Escenas románticas para piano

Alicia de Larrocha, piano

Antonio Vivaldi

Concerto grosso en re menor

Los solistas de Zagreb

09.00



Franz Liszt

Gran dúo concertante para violín y piano sobre la romanza “Le Marin”, de Charles Lafont, catálogo Searle 128

Chris Nichollls, violín

Jonathan Ayerst, piano

Franz Lehar

Aria de Danilo, del tercer acto de La viuda alegre

Richard Tauber, tenor

Orquesta Odeón / erich Wolfgang Korngold (registro de 1932)

Ignaz Pleyel

Cuarteto para cuerdas en Re mayor, op.2, Nº6

Cuarteto Enso

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonatina para dos claves y orquesta en Re mayor

Martin Haselböck e Ingomar Rainer, claves

Academia de Viena / Martin Haselböck

10.00

Antonin Dvorak

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Filarmónica de Praga / Jiri Belohlavek

John Ireland

Decoraciones

Eric Parkin, piano

11.00

La gran aldea (México)

Arturo Márquez

Octeto malandro

Miembros de la Orquesta Mexicana de las Artes

Carlos Chávez

Sinfonía Nº2, “India”

Orquesta Sinfónica de Londres / Eduardo Mata

Leonardo Coral

Segunda serie de Doce preludios para piano

María Teresa Frenkel, piano

Silvestre Revueltas

Ventanas

New Philarmonia Orchestra / Eduardo Mata

Manuel Ponce

Por ti mi corazón

Morgan Szymanski, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.10

Malcolm Binns, piano

Joaquín Rodrigo

“Adagio” del Concierto de Aranjuez

Pepe Romero, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Pachelbel

Canon en Re mayor

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Manuel de Falla

“Andaluza” de Cuatro piezas españolas

Alicia de Larrocha, piano

13.00

La música del fauno

15.00

Música documental (Música antigua)

Jacquet de Mantua (1483-1559)

Surge Petre, motete a seis voces

The Brabant Ensemble

Alfonso Ferrabosco

Pavana de cuatro notas

Anthony Holborne

Heigh Ho Holiday, gallarda

Gallarda

Capriccio Stravagante / Skip Sempé

Luis de Narváez (1490-1547)

El rey que perdió Alhama, romance

Montserrat Figueras

Hespèrion XX / Jordi Savall

La bella mal maridada y Con qué la lavare, villancico

Arded, corazón, arded, romance

Guillemette Laurens, soprano

Mike Fentross, vihuela

Francis Lassus, percusión

Johann Rosenmüller (1619-1684)

Sonata Nº3 a cuatro partes

The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

Matthew Locke

Cupidos, hastiados de la corte, Oh mi Clarisa, hada cruel, Recoged pimpollos de rosas y Belleza eclipsada

René Jacobs, contratenor

Toyohiko Satoh, laúd

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)

Ballet de Village Nº3, op.52

Le Concert Spirituel / Hervé Niquet

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Como todos los lunes de enero y febrero, te invitamos a revivir la décima temporada de Los Conciertos de La 96.7. Hoy volveremos a escuchar el concierto que el Estudio Coral de Buenos aires, dirigido por Carlos López Puccio, ofreció el año pasado en el Auditorio de la Radio.

19.10

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso Nº5 en Si bemol mayor, op.6

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Janos Rolla

Claudio Santoro (compositor brasileño 1919-1989)

Sinfonía N°4 “Sinfonia para la Paz”

Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo / John Neshling

Isaac Albeniz

Córdoba

Arthur Rubistein, piano

20.00

Ciclos (Grandes violinistas compositores)

Pierre Rode

Concierto para violín y orquesta Nº4 en La mayor, op.6

Friedemann Eichhorn, violín

Orquesta Filarmónica de Jena / Nicolás Pasquet

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta

Hans Schönberger, clarinete

Olaf Klamand, corno

Josef Peters, fagot

Wolfgang Sawallisch, piano

Frederic Curzon

Obertura Punchinello

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

21.00

Música Nocturna

Giulio Caccini

L’Euridice

Scherzi Musicali / Nicholas Achten

Anton Arensky

Suite para dos pianos Nº4, op.62

Stepehn Coombs e Ian Munro

William Boyce

Sinfonía Nº 1 en Si bemol mayor

The English Concert / Trevor Pinock

Blas Emilio Atehortua (compositor colombiano nacido en 1943)

Dúo concertante para violín y cuerdas Nº1, op.150

Catherine French, violín

Orquesta de Cámara Mayo / Mario Benzecry

Antonin Dvorák

Bosque silencioso, op.68, Nº5

Andrés Díaz, chelo

Samuel Sanders, piano

23:00

Industria Nacional

Richard Strauss

Don Juan, op.20, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Salta / Jorge Lhez

Grabado en vivo en la Sala Sinfónica del CCK el 14 de octubre del año 2016

Carlos Veerhoff (1926-2011)

Divertimento per tre, op.48

Marianne Boettcher, violín

Klaus Stoll, contrabajo

Ursula Trede-Boettcher, piano

Gioacchino Rossini

Dos arias de la ópera Matilde di Shabran

Franco Fagioli, contratenor

Petros Magoulas, bajo

Costas Siskos, bajo

Coro Armonia Atenea

Armonia Atenea / George Petrou

Joaquín Rodrigo

Junto al Generalife e Invocación y danza

Javier Bravo, guitarra