Programación Lunes 21 de Octubre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Vincenzo Bellini

Sinfonía de Montescos y Capuletos

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Theodor von Schacht (alemán, 1748 – 1823)

Concierto para clarinete y orquesta en Re mayor

Dieter Klöcker, clarinete

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair

Josef Suk

Ironía, Inquietud, Misterio y Contemplación, de Cosas vividas y soñadas, op.30

Margaret Fingerhut, piano

Edward Elgar

Polonia, preludio sinfónico, op.76

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Andrzej Panufnik

08.00



Nicolo Paganini

Maestosa sonata sentimentale, para violín y orquesta

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit



Arthur Honegger

Siete piezas breves para piano

Jean François Antonioli, piano

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.564

Trío Beaux Arts

Hector Berlioz

Tristia, op.18, para coro y orquesta

Coro John Alldis

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis.

Georg Muffat

Concerto grosso Nº7 en Mi mayor, “Deliciae Regum”

Orquesta “Musica Aeterna” de Bratislava / Peter Zajícek

10.00

Ermanno Wolf-Ferrari

Seis bagatellas para piano, op.póstumo

Horst Göbel, piano

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51, “Eslovaco”

Cuarteto Kocian

11.00

La gran aldea (Rumania)

Georges Enescu

Suite para piano Nº3, op.18, “Piezas en estilo de impromptu”

Raluca Stirbat, piano

Pascal Bentoiu

Sinfonía Nº5

Orquesta de la Radiotelevisión de Rumania / Paul Popescu

12.00

Clásicos a la carta

Franz Liszt

Rapsodia húngara para dos pianos Nº1 en fa menor

Monika Egri, piano

Attila Pertis, piano

Johann Sebastian Bach

Selección de La Pasión según San Juan, BWV 245

Julia Hamari, contralto

Jozsef Reti, tenor

Bruce Abel, bajo

Coro de Cámara Budapest

Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel

Camille Saint-Saëns

Introducción y rondó caprichoso, op.28

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

13.00

La música del fauno

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo corso

Veni creator spritu, motete

Ensamble Organum / Marcel Perès

Anónimo polaco (s. XV)

Cracovia civitas

Ars Nova / Jacek Urbaniak

Giles Farnaby

Woody_cock

Zsusa Pertis, clave

Jacobo Paix

Ungaresca

Giovanni Picchi

Ballo ongaro

Camerata Hungarica / László Czidra

Robert Cambert

Primer acto de la ópera Pomona (1671)

Françoise Massot, soprano

Howard Crook, tenor

Bruno Rostand, bajo

Otros solistas vocales

La Symphonie du Marais / Hugo Reyne

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que Hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Alexander Borodin

Cuarteto Nº2 en Re mayor

Cuarteto Petrus

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 29 de noviembre de 2013

Estela Ojeda

Sonata para piano solo

Valentín Surif, piano

Nicola Porpora

Arias de las óperas Meride e Selinunte y Didone abandonata

Franco Fagioli, contratenor

Academia Montis Regalis / Alessandro De Marco