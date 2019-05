Programación Lunes 20 de Mayo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Carl Nielsen

Obertura de “Cupido y el poeta”, op.54

Orquesta Sinfónica del Sur de Jutlandia / John Frandsen

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº7

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Franz Liszt

Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, Catálogo Searle 159

Leslie Howard, piano

Albert Roussel

Concertino para chelo y orquesta, op.57

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Orquestal de Paris / David Stern



08.00



Ludwig Van Beethoven

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor, op.71

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Gabriel Fauré

Tres barcarolas: Nº1, op.26, Nº2, op.41 y Nº4, op.44

Pascal Rogé, piano

Nikolai Rimsky Korsakov

“La Gran Pascua Rusa“, obertura op.36

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

09.00

Wilhelm Stenhammar

Excelsior!, obertura sinfónica op.13

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Bohuslav Martinú

Nocturnos, cuatro estudios para chelo y piano

Alfia Bekova, chelo

Eleonora Bekova, piano

Franz Danzi

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

10.00

Virgil Thomson

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelandia / James Sedares

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en La mayor, K.526

Hilary Hahn, violín

Natalie Zhu, piano

Jean-Philippe Rameau

Piezas para clave en concierto Nº4

Barthold Kuijken flauta

Sigiswald Kuijken, violín barroco

Wieland Kuijken viola da gamba

Robert Kohnen, clavicordio

11.00

La gran aldea (México)

Carlos Chávez

Sinfonía Nº3

Orquesta Sinfónica de Londres / Eduardo Mata

Manuel Ponce

Sonata romántica en homenaje a Franz Schubert

Carlos Groisman, guitarra

Manuel Ponce

Scherzino mexicano para piano

David Witten, piano

12.00

Clásicos a la carta

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y orquesta en do menor, BWV 1060

András Schiff y Zoltán Kocsis, pianos

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon

Isaac Albéniz

Segundo cuaderno de la Suite Iberia

Alicia de Larrocha, piano

Louis Moreau Gottschalk

Sinfonía Romántica, “Una noche en los Trópicos”

Orquesta del Festival de la Primavera / Richard Rosemberg

13.00

La música del fauno

Francis Poulenc

Concierto para dos pianos y orquesta en re menor

Louis Lortie y Hélène Mercier, pianos

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Gardner

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Si bemol mayor

Consortium Classicum

George Enescu

Suite castellana para orquesta

Orquesta de la Radio y Televisión de Rumania / Remus Georgescu

14.00

Pieter Hellendaal (1721 – 1799)

Concerto grosso en Re mayor, op.3, Nº5

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Igor Stravinsky

Tres movimientos de Petrushka

Maurizio Pollini, piano

Franz Liszt

Mazeppa, poema sinfónico Nº6

Orquesta Wiener Akademie / Martin Haselböck

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo inglés

In te concepitur, himno

Anónimo 4

Anónimo (s. XIII)

“Quen entender quiser” y “Santa Maria Loei” , cantigas de Santa María

Camerata Mediterránea / Joel Cohen

Jacques Arcadelt

La pastorella, villanella

Shirley Rumsey, voz y laúd

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Variaciones para órgano sobre el coral ‘Padre Nuestro en el Reino de los Cielos’

Helmut Lerperger, órgano

Música de la corte de Luis XIII (recopilada por Phillidor l’Aisne)

Pavana para la pequeña guerra, Gallarda, Pavana para la boda de Monsieur Vandosme, Bourée de Avignonez y Ballet a caballo para el Gran Carrusel para la boda de Luis XIII

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Robert Ramsey (?-1664)

No aulléis, espíritus y furias

Carolyne Weynants y Élodie Fonard, sopranos

Nicolas Brooymans, bajo

Ensamble Correspondances / Sébastian Daucé

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que Hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Antón Rubinstein

Sinfonía Nº3 en La mayor, op.56

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Robert Stankovsky

Fernando Sor

Seis pequeñas piezas para guitarra, op.47

Jeffrey McFadden, guitarra

Christoph Förster

Concierto para corno y orquesta en Mi bemol mayor

Barry Tuckwell, corno

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Gösta Nystroem

Canciones al mar

Aulikki Rautawaara, soprano

Orquesta de la Radio de Estocolmo / Tor Mann

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Yo-Yo Ma, chelo

Emanuel Ax, piano

Thomas Augustine Arne

Obertura Nº1 en mi menor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Ernesto Nazareth

Desengonçado y Garoto

Polly Ferman, piano

23:00

Industria Nacional

Magister Filipoctus de Caserta

Mientras aguardo, balada

Ensamble Mala Punica / Pedro Memelsdroff

Alberto Williams

Tercera suite argentina para cuerdas

Orquesta de Cámara New Century / Stuart Canin

Diana Rud (1940)

Classyche. Cuatro ensayos, para flauta, viola y arpa

Trío Luminar

Juan María Solare (1966)

Juan tiene un nuevo piano, Contemplación, Cruza ese puente cuando llegues a él y Premonición

Juan Manuel Solare, piano