Programación Lunes 20 de Julio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Johannes Brahms

Obertura trágica en re menor, op. 81

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Aram Jachaturián

Toccata para piano

Yuri Bukof, piano

William Cornysh (compositor inglés 1465-1523)

My love she mourn’th

Ensamble Pro Cantione Antiqua de Londres

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

George Gershwin

Un americano en París (versión original para dos pianos)

Katia & Marielle Labècque, piano

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, K.137

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Charles Avison

Concerto grosso Nº3 en re menor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2

Maria João Pires, piano

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Wilhelm Kempff, piano

Astor Piazzolla

Cinco piezas para guitarra

Víctor Villadangos, guitarra

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº4 en Re mayor, BWV 1069

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Sergei Rachmaninov

Preludio para piano en si menor, op.32, Nº10

Vladimir Ashkenazy, piano

Benjamin Britten

“Guía orquestal para la juventud. op.34”, Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell.

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Felix Mendelssohn

Variaciones serias para piano, op.54

Murray Perahia, piano

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

07.00

Y la mañana va

Antonio Lauro

Cuatro valses venezolanos para guitarra

Pepe Romero, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Roeland Hendriks, clarinet

Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

William Sterndale Bennett

Sonata para piano en La bemol mayor, op.46, “La doncella de Orleans”

Ian Hobson, piano

Henri Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor, op.31

Hilary Hahn, violín

Orquesta Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen / Paavo Järvi

Anton Reicha

“Harmonique imitée”, para cuatro flautas, op.18

Cuarteto Kuhlau

Dmitri Shostakovich

Suite de Ballet para orquesta Nº1

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

09.00

Módulo Educativo

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

23.00

Después del Concierto (Boris)