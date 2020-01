Programación Lunes 20 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Anton Arensky

Obertura de la ópera Sueño del Volga, op.16

Orquesta Sinfónica de Moscu / Dimitry Yablonsky

Leopold Mozart

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Paul Tortelier, chelo

Eric Heidsieck, piano

Antonin Dvorak

Tres danzas eslavas, op.46, Nº4 en Fa mayor, Nº5 en La mayor y Nº6 en Re mayor

Orquesta Royal Philharmonic / Antal Dorati

Johann Svendsen

Romance para violín y orquesta en Sol mayor, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

08.00

Frederic Chopin

Tres nocturnos para piano, op.15: Nº1 en Fa mayor, Nº2 en Fa sostenido mayor y Nº3 en sol menor

María Joao Pires, piano

Ferde Grofé

“El valle de la muerte”, suite sinfónica

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / William Stromberg

Mijail Glinka

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado



09.00

Eduard Tubin

Sonatina para piano en re menor

Vardo Rumessen, piano

Gaetano Donizetti

“Orrida e`questa notte…”, escena primera del Acto II de Lucia de Lammermoor

Jerry Hadley, tenor

Thomas Hampson, barítono

Orquesta de la Opera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Heitor Villa-Lobos

Suite para cuerdas

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

10.00

Gustaf Adolf Heinze

Pieza de concierto para clarinete y orquesta en Fa mayor

Thea King, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / James Judd

Leos Janácek

En la niebla

Rudolf Firkusny, piano

Joaquín Turina

Sinfonía sevillana, op.23

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

11.00

La gran aldea (Irlanda)

Charles Villiers Stanford

Variaciones concertantes para piano y orquesta sobre un tema ingles, op.71

Margaret Fingerhut, piano

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

John Field

Sonata para piano en La mayor, op.1, Nº2

Míceál O’ Rourke, piano

John Dowland

Can she excuse my wrongs; Come again; Sleep wayward thoughts

Rogers Covey-Crump, tenor

Jacob LIndberg, laúd

12.00

Clásicos a la carta

Gaetano Donizetti

Escena de la locura de Lucia di Lammermoor

Edita Gruberova, soprano

Alexandra Agache, barítono

Alastair Miles, bajo

Coro Ambrosiano

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Bonynge

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta

Julian Bream, guitarra

Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

13.00

La música del fauno

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Sol mayor, op.77

Alexander Rudin, chelo

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Jean-Marie Leclair

Sonata para violín y bajo continuo en Si bemol mayor, op.1, Nº11

Fabio Biondi, violín

Maurizio Naddeo, chelo

Pascal Monteilhet, tiorba

Rinaldo Alessandrini, clave

Vincenzo Bellini

“O rendetemi la speme… Qui la voce sua soave”, de la ópera I Puritani

Olga Peretyatko, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Enrique Mazzola

14.00

Harald Saeverud (1897-1992)

Quinteto para vientos Nº2, op.56

Quinteto de Vientos de Bergen

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor

Orquesta Filarmónica de Queensland / John Georgiadis

Béla Bartók

Improvisaciones sobre canciones campesinas húngaras, op.20

Gáber Gabos, piano

15.00

Música documental (Música antigua)

Henricus Isaac (c.1450–1517)

Commune Festorum Beatae Mariæ Virginis, motete a seis voces

El granjero tiene una hija, lied

Me he enamorado, chanson

La más bella de ellas, madrigal

The Hilliard Ensemble

Kees Boecke Consort

Anónimo

Vergine bella (1517)

Fabrizio Fillimarino

Canzon cromática (c.1594)

Anónimo

Gallarda prima (c.1610)

Andrew Lawrence King, arpa doble

John Banister

“Amintas, ese amante de corazón sincero”, de la música incidental para el drama El matrimonio forzado de Aphra Behn

Lucile Richardot, mezzosoprano

Ensamble Correspondances / Sébastien Daucé

James Hart

“Adiós a los placeres”, de la música incidental para La tempestad de Shakespeare

Lucile Richardot, mezzosoprano

Ensamble Correspondances / Sébastien Daucé

Guillaume Dumanoir (1615-1697)

Suite en Fa y Do mayor

Le Concert des Nations / Jordi Savall

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Como todos los lunes del verano, te invitamos a revivir la duodécima temporada de Los Conciertos de La 96.7. Hoy compartimos el concierto que el 05 de julio de 2019, ofrecieron la soprano Daniela Tabernig y la pianista Fernanda Morello, interpretando obras de Rachmaninov, Janácek y Dvorák.

19.10

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso Nº5 en Si bemol mayor, op.6

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Janos Rolla

Enrique Iturriaga (compositor peruano nacido en 1918)

Sinfonía “Junín y Ayacucho”

Orquesta Sinfónica de Forth Word / Miguel Hart Bedoya

Isaac Albeniz

Córdoba

Arthur Rubistein, piano

20.00

Ciclos (Obra sacra de Vivaldi)

Antonio Vivaldi

Gloria en Re mayor, R.589

Nancy Argenta e Ingrid Attrot, sopranos

Catherine Denley, contralto

Ashley Stafford, contratenor

Stephen Varcoe, bajo

The English Concert / Trevor Pinnock

——

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Trío Parnassus

21.00

Música Nocturna

Fanny Mendelssohn

El año

Liana Serbescu, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº5 en La mayor, Hob.I:5

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Alessandro Scarlatti

Selección de Caín, o el primer homicidio

Bernarda Fink, contralto

Graciela Oddone, soprano

Dorothea Röschmann, soprano

Richard Croft, tenor

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

Carlos Chávez

Xochipili Macuilxoxhitl: Una música azteca imaginaria

Southwest Chamber Music / Jeef von der Schmidt

James Brooks

Concierto Nº1 para violín, dos flautas, dos cornos, fagot, cuerdas y piano en Re mayor

Elizabeth Wallfisch, violín

The Parley of Instruments / Peter Holman

Miguel Llobet

Seis canciones catalanas

Eduardo Fernández, guitarra

23.00

Industria Nacional

Juan Carlos Paz (1897-1972)

Rítmica ostinata, op.41

Orquesta Estable del Teatro Colón / Pedro Ignacio Calderón

Luis Ángel Machado

Preludio y fuga para dos guitarras

Graciela Pomponio y Edgar Ferrer, guitarras

Pablo Mainetti (1971)

Breaking Silence (Rompiendo el silencio)

Pablo Mainetti, bandoneón

Laurent Quenelle y Julia Rumley, violines

Germán Clavijo, viola

Maria Zachariadou, chelo

Jean-Baptiste Davaux

Sinfonía concertante para dos violines y orquesta en Sol mayor sobre aires patrióticos

Luis Michal y Martha Carfi, violines

Orquesta de Cámara de Munich

Tomás Luis de Victoria

O vos omnes qui transitit per viam y O lux et decus Hispaniae, motetes

Coro Alberto Ginastera / Roberto Saccente