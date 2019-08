Programación Lunes 19 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Obertura de la opereta “La bella Galatea”

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Franz Liszt

Los Preludios, poema sinfónico Nº3

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Fritz Kreisler

Tamborín chino y Capricho vienés

Shlomo Mintz, violín

Clifford Benson, piano

Franz Danzi

Concierto para flauta y orquesta Nº4 en Re mayor, op.43

András Adorján, flauta

Orquesta de cámara de Munich / Hans Stadlmair



08.00

Benjamín Britten

Sinfonía simple, op.4

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Enrique Granados

Escenas románticas para piano

Alicia de Larrocha, piano

Antonio Vivaldi

Concerto grosso en re menor

Los solistas de Zagreb



09.00



Bohuslav Martinú

Sonata para flauta y piano Nº1

James Galway, flauta

Phillip Moll, piano

Ignaz Pleyel

Cuarteto para cuerdas en Re mayor, op.2, Nº6

Cuarteto Enso

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonatina para dos claves y orquesta en Re mayor

Martin Haselböck e Ingomar Rainer, claves

Academia de Viena / Martin Haselböck



10.00

Antonin Dvorak

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Filarmónica de Praga / Jiri Belohlavek

John Ireland

Cuatro preludios para piano: El susurro, Obsesión, El niño sagrado y Fuego de primavera

Eric Parkin, piano

11.00

La gran aldea (Argentina)

Constantino Gaito

Cuarteto para cuerdas Nº2, op.33, “Incaico”

Cuarteto de cuerdas Sarastro

Alberto Ginastera

Pampeana Nº3 para orquesta, op.24

Orquesta Sinfónica de Berlín / Gabriel Castagna

Juan Pedro Esnaola

El desamor y Elisa

Roberto Britos, tenor

Aldo Antognazzi, piano

12.00

Clásicos a la carta

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Valery Gergiev

Johann Pachelbel

Oh, Señor, cuán numerosos son mis enemigos

Ensamble Diderot

Francisco Tárrega

Capricho árabe

Wolfgang Lendle, guitarra

Francis Poulenc

Les chemins del amour

Judith Mok, soprano

Fernando Pérez, piano

13.00

La música del fauno

Nino Rota

Concierto para piano y orquesta en Do mayor

Giorgia Tomassi, piano

Orquesta Filarmónica de la Scala / Riccardo Muti

Johann Joseph Fux (1660-1741)

Sonata en trío en La mayor

Ensemble Diderot

Muzio Clementi

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.41

Tanya Bannister, piano

14.00

Johannes Brahms

Serenata para orquesta Nº2 en La mayor, op.16

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Joseph Martin Kraus (1756-1792)

“La Scusa”, Cantata

Simone Kermes, soprano

Orquesta L´Arte del Mondo / Werner Ehrhardt

Benjamin Britten

Cuarteto-Fantasía para oboe y trío de cuerdas, op.2

Pamela Woods, oboe

David Ehrlich, violín

Doris Lederer, viola

Thomas Shaw, chelo

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo

Adoramus te Christe, Vergene madre mia y Qui nos fecit ex nihilo

Acantus

Anónimo (s. XIV)

Fragmentos musicales de El Roman de Fauvel

Clemencic Consort / René Clemencic

Luis de Narváez

Fantasía del primer tono, Canción de Nicolas Gombert y Diferencias sobre “Y la mía cinta dorada”, de los Libros del Delfín

Lex Eisenhardt, vihuela

Costanzo Festa

Super flumina Babylonis (Junto a las aguas de Babilonia), motete a cinco voces

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Johannes Schenck (1660-1712)

Sonata para dos violas Nº5 en Fa mayor, de la colección La ninfa del Rin

Les Voix Humaines

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que Hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Hans Pfitzner

Concierto para piano y orquesta en Mi bemol mayor, op.31

Volver Banfield, piano

Orquesta Filarmónica de Munich / Werner Andreas Albert

Domenico Zipoli

In hoc mundo

Rodrigo del Pozo, tenor

L’Harmonie des Saisons / Eric Milnes

François Joseph Gossec

Sinfonía en Fa mayor, op.12, Nº6

London Mozart Players / Matthias Bamert

Ernesto Lecuona (compositor cubano, 1895 – 1963)

Selección de piezas para piano

Víctor Rodríguez, piano

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor

Cuarteto Lindsay

Nicolò Paganini

Sonata Varsavia, variaciones para violín y orquesta sobre un tema de Elsner

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

23:00

Industria Nacional

Anónimo (Colección del Obispo Martínez Campañón, s.XVII)

Lanchas para bailar, Cachua a dúo y a cuatro al Nacimiento, Cachua al Nacimiento, Tonadas “La lata” y “El Congo” y Baile del Chimo

Conjunto Pro Musica de Rosario / Cristián Hernández Larguía

Carlos Suffern (1901-1991)

Ocho preludios para piano

Martha Bongiorno, piano

William Walton

Concierto para viola y orquesta

Gustavo Massun, viola

Orquesta Sinfónica Nacional / Roggiero Barbieri