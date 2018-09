Programación Lunes 17 de Septiembre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Piotr illych Chaikovsky

Marcha eslava. op.31

Orquesta Estatal Húngara / Adam Fischer

Edvard Grieg

Melodías folklóricas noruegas, op.72. Versión orquestal

Orquesta Real Nacional de Escocia / Bjarte Engeset

Domenico Cimarosa

Tres sonatas para teclado: en Si bemol mayor, en do menor y en La mayor

Victor Sangiorgio, piano

Percy Grainger

Bouquet de Lincolnshire

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

08.00



Georg Philipp Telemann

Suite para flauta, violín y bajo continuo Nº5 en la menor

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Giuseppe Verdi

“Dio, mi potevi scagliar…” y “Niun mi tema”, de la ópera Otello

Roberto Alagna, tenor

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

09.00

lbert Roussel

Los flautistas, cuatro piezas para flauta y piano, op.27

Marc Beaucoudray, flauta

Yves Henry, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº4 en Re mayor

The Philharmonia / Francesco D’Avalos

Joseph Haydn

Cuarteto Nº20 en Re mayor, op.17, Nº6

Cuarteto Tátrai

10.00

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Joshua Bell, violín

Jean-Yves Thibaudet, piano

Cuarteto Takacs

Mili Balakirev

Rusia, poema sinfónico

The Philharmonia / Yevgeni Svetlanov

11.00

La gran aldea (Suiza)

Paul Juon (1872-1940)

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.49

Sibylle Tschopp, violín

Orquesta de la ciudad de Winterthur / Nicholas Carthy

Ernest Bloch

Quinteto con piano Nº2

Piers Lane, piano

Goldner String Quartet

Joachim Raff

Cavatina para violín y piano en La mayor, op.85, Nº3

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

12.00

Clásicos a la carta



Paul Hindemith

Sinfonía “Matías el pintor”

Orquesta Philadelphia / Wolfgang Sawallisc

Enrique Granados

Allegro de concierto para piano

Alicia de Larrocha, piano

Gioachino Rossini

Obertura de La italiana en Argel

Orquesta Filarmónica de Eslavonia / Henry Adolph

Georg Friedrich Handel

“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante

Lorraine Hunt, mezzosoprano

Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan

13.00

La música del fauno

Bohuslav Martinů

Concierto para oboe y pequeña orquesta

Ingo Goritzki, oboe

Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

Franz Berwald (1796-1868)

Quinteto para piano y cuerdas Nº1 en do menor

Consortium Classicum

Carl Czerny

Fantasía en fa menor, op.226

Yaara Tal y Andreas Groethuysen, piano a cuatro manos

14.00

Erwin Schulhoff (1894-1942)

Concierto para cuarteto de cuerdas y vientos

Cuarteto de Cuerdas Hawthorne

Orquesta de Cámara Filarmónica de Alemania / Andreas Delfs

Claudio Monteverdi

Il combattimento di Tancredi e Clorinda

Salome Haller, soprano

Kobie van Rensburg, tenor

Victor Torres, barítono

Samuel Coleridge Taylor (1875-1912)

Cuatro valses característicos, op. 22

Orquesta de la Radio-Televisión Española / Adrian Leaper

15.00

Música documental (Música antigua)

Jean-Joseph Mouret

Los amores de Ragonde, opera-comique con libreto de Philippe Néricault Destouches. (1714)

Michael Verschaeve, tenor

Jean-Paul Fouchecourt, tenor

Sophie Marin Degor, soprano

Jean-Louis Bendi, bajo

Otros cantantes

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Charles Villiers Stanford

Concierto para piano y orquesta N°1 en Sol mayor, op.59

Piers Lane, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Frantisek Vanerovsky (compositor checo del Clasicismo)

Cuarteto para clarinete y tres cornos de basetto en Fa mayor

Swiss Clarinet Players

Henry Purcell

Suite de La historia de Diocleciano, Z.627

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Georges Bizet

Selección de la ópera Carmen

Elīna Garanča, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Karel Mark Chichon

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hob.XVI:23

Emanuel Ax, piano

Henriëtte Bosmans (compositora holandesa, 1895 – 1952)

Poema para chelo y orquesta

Dmitri Ferschtman, chelo

Orquesta de Cámara de Holanda / Ed Spanjaard

23:00

Industria Nacional

Antonín Dvořák

Sonatina para violín y piano en Sol amyor, op.100

Ljerko Spiller, violín

Suzanne Gyr, piano

Grabación de la Radio de Basilea de 1954

Gerardo Gandini (1936-2013)

Eusebius. Cinco nocturnos para orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional / Alejo Pérez

Registro documental tomado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 23 de mayo del año 2013

Walter Hartley

Música de cámara para saxo alto y vientos

María Noel Luzardo Fornella, saxo alto

Quinteto de Vientos Synrux

Giovanni Battista Pergolesi

Aria de la ópera Adriano in Siria

Franco Fagioli, contratenor

Il Pomo d’Oro / Riccardo Minasi