Programación Lunes 17 de Junio

Willard Palmer (compositor y arreglador estadounidense, 1917-1996)

Fantasía para orquesta sobre temas de la ópera “La Boheme” de Puccini

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Erik Satie

Seis gnossiennes para piano,

Fazil Say, piano

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava en La bemol mayor, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en do menor, op.1, Nº11

Orquesta de Cámara de Colonia / Jan Corazolla

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

André Previn y Vladimir Ashkenazy, pianos

Rodolfo Halffter (compositor español nacionalizado mexicano, 1900-1987)

Suite del ballet “Don Lindo de Almería”

Orquesta Sinfónica de Mineria / Luis Herrera De La Fuente

Maurice Ravel

Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuerdas

Nancy Allen, arpa

Ransom Wilson, flauta

David Schifrin, clarinete

Cuarteto de cuerdas de Tokio

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Richard Wagner

Preludio de Los maestros cantores de Nürenberg

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johann Kuhnau (barroco alemán, 1660-1722)

Sonata bíblica para clave Nº1 en Do mayor, “La lucha entre David y Goliat”

Anikó Horváth, clave

Bela Bartok

“Kossuth”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría / Zóltan Kócsis

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13 (2010)

Vadin Repin, violín

Nikolai Lugansky, piano



Alexander Grechaninov

“Copos de nieve”, canciones del mundo infantil, op.47

Ludmila Kuznetsova, mezzosoprano

Coro y Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia / Valéry Polyansky

Joseph Haydn

Trío para baritón, viola y chelo en Re mayor

David Geringas, baritón

Vladimir Mendelssohn, viola

Emil Klein, chelo

John Corigliano

Sonata para violín y piano

Joshua Bell, violín

Jeremy Denk, piano

William Thomas McKinley

Concierto para clarinete y orquesta Nº2

Richard Stoltzman, clarinete

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Lukas Foss

Amy Beach

Tres canciones con colorantes, op.44

Emma Kirkby, soprano

Paul Barritt, violín

James Lisney, piano

Vasily Kalinnikov

Sinfonía Nº2 en La mayor

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Camille Saint Saëns

Variaciones sobre un tema de Beethoven para dos pianos, op.35

Noël Lee y Christian Ivaldi, pianos

Giovanni Battista Viotti

Concierto para violín y orquesta N°22 en la menor

Guido Rimonda, violín

Camerata Ducale / Guido Rimonda

Ángel Lasala

Trío N°1, “Poema de las Serranías”

Trío de Olavarria

Frédéric Chopin

Dos canciones: Primavera, op.74, N°2, y Amado mío, op.74, N°8

Aleksandra Kurkzak, soprano

Nelson Goerner, piano

Johann David Heinichen

Obertura para cuerdas y bajo continuo

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Evgeny Kissin, piano

Leonard Bernstein

On the Town. Tres episodios de danza

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Anónimo

Factus ese repente (De pronto llegó un sonido desde el cielo), canto de Comunión para Pentecostés

In Dulce Jubilo / Alberto Turco

Autor anónimo

Cinco motetes del Códice de Montpellier (s. XIII)

Anónimo IV

Anónimo (s.XIV)

Comminciamento di goia, estampida

Ensamble Unicorn de Viena

Anónimo

Diferencias sobre “Guárdame las vacas”

Shirley Rumsey, vihuela

Bohuslav Matĕj Černohorský (1684-1742)

Quare Dominus irasceris (¿Por qué te enfureces, Señor?), motete

Fuga en Fa mayor

Ensamble Hipocondría

Filip Dvořák Varhanní, órgano positivo

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Sonata para violín y continuo re menor

Lina Tür Bonet, violín

Patxi Montero, viola bajo

KIenneth Weiss, clave

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, “Coronación”

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisboa / Theodor Guschlbauer

William Byrd

Tres canciones

Tessa Bonner, soprano

Rose Consort of Viols

Edvard Grieg

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor

Cuarteto de Oslo

Wojciech Kilar

Orawa

Orquesta Sinfonia Varsovia / Jerzy Maksymiuk

Francisco Guerau

“Jácaras de la Costa” y “Marizapalos” de la colección Poema Harmónico

Hopkinson Smith, guitarra

William Herschel

Sinfonía Nº13 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Antonín Dvorák

Selección de Duetos moravos, op.32

Judith Mok, soprano

Susanna Moncayo, mezzosoprano

Fernando Pérez, piano

Astor Piazzolla

Le Grand Tango

Mstislav Rostropovich, chelo

Igor Uriash, piano

Basilio del Boca (1976)

Fragotado, obra electroacústica

Alexander Arutiunian

Concierto para trompeta y orquesta

Fernando Ciancio, trompeta

Orquesta Sinfónica Nacional / Emmanuel Siffert

Grabado en vivo en la Sala Sinfónica del CCK el 4 de mayo de 2018

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y continuo en re menor, “Dido abandonada”

Alberto Lysy, violín

Pedro Sáenz, clave

Raúl Schemper (1921-2006)

“Lento”, de la Suite para orquesta de cámara

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Teodoro Fuchs

Grabación documental realizada en el Teatro Colón en 1963