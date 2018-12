Programación Lunes 17 de Diciembre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Rodolfo Halffter

Obertura Festiva

Orquesta del Festival de Mexico / Enrique Bátiz

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo y orquesta en la menor, Ryom 418

Heinrich Schiff, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor

Liana Serbescu, piano

Georges Bizet

Suite Nº1 de “La Arlesiana”

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

08.00



Edward Elgar

Serenata para orquesta de cuerdas en mi menor, Op.20

Orquesta de Cámara Orpheus.

Frédéric Chopin

Cinco valses para piano

Claudio Arrau, piano

Antón Arensky

Sinfonía en Nº2 La mayor, op.22

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yegveny Svetlanov

09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

“Regina coeli”, antífona para soprano, coro y orquesta, K.127

Barbara Bonney, soprano

Coro Arnold Schoenberg

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Carlos Guastavino

Sonatina para piano en sol menor

Luis Ascot, piano

Ludwig van Beethoven

Octeto para vientos en Mi bemol mayor, Op.103

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

10.00



Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº2 en sol menor, op.63

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich

Joaquín Turina

“La oración del Torero”, para cuarteto de cuerdas, op.34

Ensamble Nash

Ignaz Moscheles

Cuatro divertimentos para flauta y piano, op.82b

Kazunori Seo, flauta

Makoto Ueno, piano

11.00

La gran aldea (Estonia)

Arvo Pärt

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Londres / Franz Welser-Möst

Eduard Tubin

Concierto Nº2 para violín y orquesta

Gustavo García, violín

Orquesta Sinfónica de Gottenburgo / Neeme Järvi

René Eespere

Motus

Esteban Colucci, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, K.478

Trío Beaux Arts junto con Bruno Giuranna en viola

Dmitri Shostakovich

Cuarto movimiento de la Sinfonía Nº11 en sol menor, op.103, “El año 1905”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Tomaso Albinoni

Concierto para dos oboes y cuerdas en Fa mayor, op.9, Nº3

Pierre Perlot y Jacques Chambon, oboes

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

13.00

La música del fauno

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo (s.XIII)

“Alleluia. Video celos apertos”, organum a dos voces para la festividad de San Esteban

Orlando Consort

William Byrd

La canción de la muchacha

John Bull

La cacería del rey

Zsuzsa Pertis, clave

Andrea Falconieri (1585-1656)

Pasacalle, Corrente La cuella, Virtù di lumi, Como fugace y Sinfonía cuarta

Josep Benet, tenor

Josep Cabre, barítono

Ensamble Fitzwilliam

André Destouches

Suite de la opéra-ballet Los elementos (1721)

Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Camilla de Rossi

Sant’ Alessio, oratorio para voces y orquesta

William Lombardi, tenor

Agnieszka Kowalczyk, soprano

Rosa Dominguez, mezzosoprano

Graham Pushee, contratenor

Musica Fiorita / Daniela Dolci

Erich Wolfgang Korngold

Mucho ruido y pocas nueces, suite op.11

Gil Shaham, violín

André Previn, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, Hob.I:8, “La tarde”

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Heitor Villa-Lobos

Quinteto en forma de choros

William Bennett, flauta

Neil Black, oboe

Janice Knight, corno inglés

Thea King, clarinete

Robin O’Neill, fagot

Miguel Llobet

Seis canciones catalanas

Eduardo Fernández, guitarra

23:00

Industria Nacional

Tirso de Olazábal (1924-1960)

Sonatina

Alicia Lastra, piano

Antonín Dvořák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Christof Escher

Grabado en vivo en el Concertgebouw de Amsterdam el 13 de julio de 1992