Programación Lunes 17 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

Historias a la noche (Pablo Fiorentini)

03.00

La Trasnoche de La 96.7

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Leos Janácek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Isaac Stern, violín

Pinjas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Eric Satie

Seis gnosiennes para piano

Aldo Ciccolini, piano

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143

Ensamble Romanesca

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en re menor, op.7, Nº2

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172.

The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

07.00

Y la mañana va

Julius Fucik

Atila, marcha húngara

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Charles Tomlinson Griffes

Tres piezas de fantasía para piano, op.6: Barcarola, Nocturno y Scherzo

Garah Landes, piano

Nicoló Piccinni

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padova y Veneto / Bruno Giurana

Astor Piazzolla

Lo que vendrá, Buenos Aires Hora Cero y Café 1930

Baltazar Benítez, guitarra

Alfredo Marcucci, bandoneón

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Re mayor, K.251

Orquesta de Cámara Orpheus

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite para piano del ballet “El cascanueces”, op.71. Arreglo para piano de Mijail Pletnev.

Mijail Pletnev, piano

Rued Langgaard

“Sfinx”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Re mayor, Hob XV, Nº16

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.7

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Georges Bizet

Patria, obertura dramática, op.29

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek Kosler

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Vilde Frang, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio del Oeste de Alemania / Thomas Sondergard

Girolamo Frescobaldi

Toccata y fuga en la menor (transcripción para piano de Ottorino Respighi)

Sandro Ivo Bartoli, piano

Percy Grainger

Bouquet de Lincolnshire

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Joseph Haydn

Trío para baritón, viola y chelo N°2 en La mayor

Michael Brüssing, baritón

Andras Bolkyi, viola

Maria Andrasfalvy-Brüssing, chelo

Richard Wagner

Preludio de “Los maestros cantores de Nürenberg”

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johann Kuhnau (barroco alemán, 1660-1722)

Sonata bíblica para clave Nº1 en Do mayor, “La lucha entre David y Goliat”

Anikó Horváth, clave

Bela Bartok

“Kossuth”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría / Zóltan Kócsis

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Alexander Grechaninov

“Copos de nieve”, canciones del mundo infantil, op.47

Ludmila Kuznetsova, mezzosoprano

Coro y Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia / Valéry Polyansky

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Complemento Musical

Carl Nielsen

Concierto para flauta y orquesta, FS 119

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Henry Purcell

Anthem My Heart Is Inditing, Z.30

Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, S.63

Gábor Janota, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570

Malcolm Bilson, fortepiano

Francis Poulenc

Suite francesa

London Wind Orchestra / Denis Wick

Josquin Desprez

Miserere mei Deus

La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.5, Nº4

Dénes Kovács, violín

Ede Banda, chelo

János Sebestyéns, clave

Juan Crisóstomo de Arriaga

Obertura en Re mayor, op.20

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

Claude Debussy

Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85

Cuarteto Bartók

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº154:” Mi amadísimo Jesús está perdido “, BWV 154

Orquesta Barroca de Amsterdam y Coro Barroco de Amsterdam / Ton Koopman

Johannes Brahms

Cuatro baladas para piano, op.10

Wilhelm Kempff, piano

Joseph Haydn

Concierto para órgano, dos trompetas, timbales y orquesta de cuerdas en Do mayor, Hob.XVIII:8

Marie-Claire Alain, órgano

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

23.00

Después del Concierto (Boris)