Programación Lunes 16 de Septiembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Felix Mendelssohn

“Las Hébridas”, obertura op.26

Orquesta Barroca de Friburgo / Pablo Heras-Casado

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y cuerdas en Re mayor

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara Inglesa

Robert Schumann

Escenas del bosque, op.82 (1839)

Claudio Arrau, piano

Charles Griffes

Tres poemas de Fiona McLeod

Barbara Quintiliani, soprano

Orquesta Filarmónica de Búfalo / Joann Falletta

08.00

Alexander Glazunov

Intermezzo romántico en Re mayor, op.69

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov

Franz Danzi

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en Re menor, op.31

András Adorján, flauta

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Arnold Bax

Trío en Si bemol mayor

Trío Gould

09.00

Carl Reinecke

Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.16

Cuarteto Reinhold

Franz Doppler

Gran fantasía para flauta y piano en Fa mayor

András Adorján, flauta

Jan Philip Schulze, piano

Mili Balakirev

“En Bohemia”, obertura sobre temas checos

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

10.00

Wofgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº17 en Sol mayor, K.453

Piotr Anderszewski, piano y dirección

Orquesta de Cámara de Escocia

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº10

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

George Butterworth

“Al pie del sauce verde”, idilio para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

11.00

La gran aldea (Holanda)

Unico Wilhelm van Wassenaer

Concierto Nº1 en Sol mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Peter van Anrooy

Quinteto con piano en La mayor

Maarten Bon, piano

Miembros de la Orquesta de Cámara de la Radio de Holanda

Jan Pieterzon Sweelinck

De profundis

Coro de Cámara de Holanda / Ton Koopman

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Henry Purcell

“Bienvenidos a todos los placeres” (“Welcome to all the pleasures”), Oda para el Día de Santa Cecilia

Emily Van Evera, soprano

Timothy Wilson, contratenor

John Mark Ainsley y Charles Daniels, tenores

David Thomas, bajo

Tavener Consort / Andrew Parrott

Zoltán Kodály

Cuarteto para cuerdas Nº2, op.10

Cuarteto Kodály

14.00

Louis Spohr

Sinfonía Nº9 en si menor, op.143, “Las estaciones”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Karl Anton Rickenbacher

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº4 en La mayor, op.72

Albert Guinovart, piano

Jennifer Higdon

Echo dash

Hilary Hahn, violín

Cory Smythe, piano

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo (siglo XII)

Honor virtus et potestas, responsorio del Manuscrito del Santo Sepulcro

Ensamble Organum / Michel Perès

Francesco Landini (c.1325-1397)

Todos en sus puestos, caccia a tres voces

Ensamble Musica Kyo

Enrique VIII

En vray amour, bassedanse

Christopher Tye

Fairwell, my good one for ever, In Nomine

William Brade

Danza escocesa

John Cooper

Fantasía

Los Sacabuches y Cornetas de Su Majestad

Estêvão Lopes Morago

Magnificat del octavo tono

Pro Cantione Antiqua / Mark Brown

Sylvius Leopold Weiss (1686-1750)

Passacaglia para laúd en Re mayor

Jadran Duncumb, laúd

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Tres números de la música incidental para Hay que reír y cantar. Disputa entre pastores (1686)

Les Arts Florissants / William Christie

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que Hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

23:00

Industria Nacional

Irma Urteaga

Poema tritonal, para flauta, viola y arpa

Trío Luminar

Antonio Tauriello (1931-2011)

Impromptus en homenaje a Arnold Schönberg, para violín, piano, contrabajo y once cuerdas solistas (1980)

Sinfonietta de la Fundación Omega / Gerardo Gandini

Cristian Axt (1978)

Concierto Nº1 para piano, bombo legüero y cuerdas, “Estampas argentinas”

Natalia González Figueroa, piano

Fabián Fábrega, bombo legüero

Orquesta de Cuerdas de Rosario / Lucio Bruno VIdela

George Frideric Handel

“Lascia ch’io pianga”, de la ópera Rinaldo

Antonio Vivaldi

“Come in vano il mare irrato”, de la ópera Catone in Utica

Verónica Cangemi,soprano

Ensamble Una Stella